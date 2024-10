“Es cuestión de vida o muerte”: Miles de atrapados en Florida ante inminente llegada del huracán Milton

Miles de personas están haciendo lo posible para escapar de Florida esta semana, a medida que el huracán Milton, considerado una amenaza “de una vez por siglo” toque directamente en las ciudades de Tampa y St. Petersburg. Los habitantes del estado están buscando lugares seguros lejos del paso del huracán, luego que funcionarios del estado aseguraran a los residentes que esta vez era “huir o morir”.

Con una velocidad que alcanza los 250 kilómetros por hora, se espera que la tormenta genere vientos furiosos y paredes de agua que entren en Florida, cuando toque tierra este miércoles. Los conductores están atrapados en el tráfico paralizado, mientras las principales carreteras del estado se ven obstruidas con filas de automóviles de kilómetros de largo. El tráfico está congestionado tanto en dirección norte como sur, huyendo de Tampa, señala el Daily Mail

En varios condados hay dificultades para eliminar los escombros que dejó Helene antes de que Milton los arrastre con su viento y los convierta en eventuales misiles. Foto: Reuters

Aunque el huracán Milton se debilitó a categoría 4 durante la madrugada de este martes, los meteorólogos esperan que tome fuerzas y vuelva a categoría 5 durante las próximas. Asimismo, se espera que toque tierra en el golfo de Florida este miércoles, en tanto huracán categoría 3. Tanto su ojo como la pared del ojo del huracán impactarían en puntos entre Cedar Key y Naples, lo que incluye Tampa y Fort Myers dentro de los lugares que podrían resultar más afectados.

Este huracán llega solo dos semanas después de que Helene arrasara la misma zona, con una marejada ciclónica y azotando el territorio norteamericano como huracán categoría 4, no solo en Florida, sino también en Carolina del Norte y estados cercanos. Hay que recordar que, con más de 200 muertos, Helene ha sido el huracán más mortífero de Estados Unidos desde Katrina, que impactó Nueva Orleans en 2005.

A causa de la nueva amenaza, el presidente estadounidense, Joe Biden, decidió no hacer los viajes que tenía previsto, y así monitorear desde la Casa Blanca lo que sucede en el sur de su país: “Dada la trayectoria y fuerza proyectadas del huracán Milton, el presidente Biden pospone su próximo viaje a Alemania y Angola para supervisar los preparativos y la respuesta al huracán Milton, además de la respuesta continua a los impactos del huracán Helene en el sureste”, anunció la Casa Blanca.

Gente llenando un camión para evacuar en New Port Richey, Florida. Foto: Reuters

Biden exhortó este martes a los ciudadanos de Florida que viven en zonas amenazadas por la inminente llegada del huracán Milton a atender las recomendaciones de las autoridades y evacuar cuanto antes, ya que “es una cuestión de vida o muerte”. El mandatario, que el lunes ya habló con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió de que Milton avanza con un potencial “devastador” por lo que emplazó a la población a evacuar “ya, ya, ya”.

La ventana se cierra cada vez más para las personas que pretenden escapar de la región, ya que los aeropuertos en Tampa, St. Petersburg y Orlando empezaron a suspender vuelos. En tanto, los residentes que ya aceptaron que no podrán huir están preparando sus refugios, y muchas “compras de pánico” están acabando con las existencias en tiendas, incluidas botellas de agua y papel higiénico.

En tanto, los que se proponen escapar en auto y seguir las órdenes de evacuación aseguran que puede ser demasiado “peligroso” salir a las carreteras, porque las gasolineras locales se están quedando sin combustible. Sin embargo, el gobernador Ron DeSantis aseguró a los residentes que hay suficiente combustible para escapar de la tormenta.

Milton fue tan fuerte durante la noche pasada que algunos expertos pidieron que se le otorgara un estatus sin precedentes de categoría 6. De todos modos, el huracán fue degradado a categoría 4 durante la mañana de este martes. Los meteorólogos advierten que se espera que Milton “crezca en tamaño” y siga siendo “un huracán extremadamente peligroso” cuando toque tierra este miércoles.

Tráfico en la interestatal 275 sur, mientras los residentes de St. Petersburg evacúan. Foto: Reuters

Casi toda la costa oeste de Florida permanece bajo advertencia de huracán, mientras Milton y sus vientos de 250 kilómetros por hora se acercan al estado. Se espera que el centro de la tormenta toque tierra el miércoles en el área de la Bahía de Tampa, que no ha sufrido el impacto directo de un huracán importante en más de un siglo.

“Milton podría ser uno de los huracanes más destructivos en el centro-oeste de Florida”, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH). La agencia pronosticó mareas de tempestad de 3 a 4,5 metros en un tramo de costa al norte y al sur de la bahía de Tampa, que probablemente anegarán las zonas bajas. Las previsiones de lluvia de 127 a 254 milímetros o más amenazaban con inundaciones repentinas tierra adentro.

Alimentado por las aguas cálidas del golfo de México, Milton se convirtió en la tercera tormenta que más rápido se intensificó en el océano Atlántico, al pasar de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en menos de 24 horas.

Su trayectoria de oeste a este también fue muy inusual, ya que los huracanes del Golfo de México suelen formarse en el mar Caribe y tocar tierra después de viajar hacia el oeste y girar hacia el norte.

Advertencia de alcaldesa

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, emitió una severa advertencia a los residentes: si no evacuan, “van a morir”. Los habitantes de Florida han recurrido a las redes sociales para detallar sus temores mientras luchan por evacuar las localidades ubicadas en la esperada ruta directa de Milton. Compartiendo imágenes del tráfico congestionado a lo largo de la I-75 entre Morris Bridge y Bruce B Downs el lunes, un usuario de X dijo: “Es por eso que mucha gente se queda atrás, en cierto punto el tráfico es tan malo que no puedes salir de él, o no hay gasolina. Entonces estás atrapado fuera de Gainesville”.

Una mujer, cuyo hijo vive en el condado de Hernando, aseguró que se encontraba atrapado: “En todas partes se ha acabado la gasolina y las carreteras están demasiado congestionadas para que él pueda (evacuar). Tiene familia en Georgia, pero no puede llegar allí. Está asustado. Estoy aterrorizada por él”.

Vista de una gasolinera que se quedó sin combustible mientras se acerca el huracán Milton, en Tampa, Florida, el 6 de octubre de 2024. Foto: Reuters

A pesar de las largas filas en las gasolineras, DeSantis dijo que los funcionarios están trabajando con las compañías de combustible para seguir trayendo gasolina. “No es necesario tomar la interestatal e ir muy lejos”, añadió: “Se puede evacuar decenas de kilómetros, así que no es necesario evacuar a cientos de kilómetros de distancia. Tienes opciones”.

Las autoridades de Florida han ordenado la evacuación de más de un millón de personas de los condados de la costa del golfo de México ante la llegada del huracán. Al respecto, DeSantis informó que el estado ha ayudado a evacuar más de 200 centros de atención médica en el camino de Milton, y que 36 refugios están abiertos.

Varias personas también han publicado anécdotas en X afirmando que no pueden pagar el costo de conducir o volar para salir del estado. “En la última hora, dos personas me han dicho que no pueden permitirse el lujo de evacuar debido al huracán Milton. Nunca más me digan que los salarios bajos no son violentos”, publicó un usuario en la red social.

Un residente de Sarasota también afirmó que carece de los medios económicos para escapar del camino de la tormenta: “Vivo en Sarasota, que está en el camino directo del huracán Milton. Están evacuando mi ciudad, pero no queda gasolina para evacuar y el tráfico es tan malo que podría ser más peligroso intentar evacuar en este punto. ¿Qué harías si fueras yo?”.