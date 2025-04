A través de ilustraciones, la egresada de la carrera de Arquitectura de la Universidad de La Serena, Camila Guamán, reconoce y destaca la flora nativa y endémica presente en diversos espacios urbanos de la ciudad de La Serena a través de un libro bilingüe que contiene una selección de 21 especies, que usualmente son confundidas con maleza.

Bitácora: Ilustrando la flora nativa en La Serena, muestra información científica y un mapa de emplazamiento, con el objetivo de visibilizar la importancia de estas especies en los ecosistemas urbanos y su potencial como solución a problemáticas paisajísticas actuales.

¿Sabías que no todo es maleza? Libro muestra la flora nativa que usualmente es confundida

La autora contó con la colaboración el académico Francisco Squeo, quien destacó que “la Región de Coquimbo está dentro de una de las 25 áreas de mayor biodiversidad a nivel mundial. El 53,5% de las especies vegetales nativas son endémicas de Chile, y el 22,5% son endémicas del centro-norte de Chile (III a V Región)”.

Además, la profesora Gina Arancio, curadora del Herbario del Departamento de Biología de la ULS, enfatizó que “es importante proteger estas plantas y no sacarlas, no confundirlas, sino aprender a conocerlas, a quererlas, cuidarlas y valorarlas. Porque en esta franja costera tenemos plantas exclusivas, que son escasas y tenemos que cuidarlas; principalmente con la educación, por eso es importante este libro”.

La ilustración de las especies vegetales se presenta en esta bitácora como una herramienta con la cual educar y sensibilizar a la comunidad y un punto de partida para “entrelazar” diversas disciplinas para regenerar el valor cultural y ecosistémico de la vegetación endémica y nativa en la ciudad, con la cual el humano también debería sentirse nuevamente vinculado.

Al respecto, Guamán enfatizó: “en ocasiones entramos en lugares que no están muy intervenidos y nos encontramos con un paisaje que muchas veces no nos gusta, lo encontramos feo, seco, pero en verdad estamos ya en el desierto, no lo queremos aceptar todavía, pero ese desierto tiene una riqueza y eso es lo que a mí me identifica y me gustaría que todos nos sintiéramos también con pertenencia a él, porque a través de eso lo podemos cuidar”.

Algunos ejemplos de flora nativa:

Doca

Nombre científico: Aizoaceae Carpobrotus chilensis .

Origen: Nativa.

Forma de vida: Hierba perenne.

Tallo: Postrados, rastreros de 3 a 10 cm de alto.

Hojas: Suculentas, sésiles, carnosas.

Inflorescencias: Flores solitarias de 3 a 5 cm de diámetro de color magenta.

Estado de conservación: Sin Problema, sin embargo según Francisco Squeo esta planta se encuentra en estado Vulnerable en la provincia del Elqui debido a la extracción masiva e indiscriminada para ser utilizada en jardines.

Distribución en Chile: Desde la región de Antofagasta hasta la región de Los Ríos e islas del Archipiélago Juan Fernández. Puede encontrarse desde los 0 a 500 m.s.n.m. Es una especie rústica que puede resistir tanto heladas como altas temperaturas. Crece en bordes costeros con una alta salinidad, necesita muy poca agua. Suele ser confundida por su gran parecido con Carpobrotus Edulis, planta introducida. Controla el avance y erosión de las dunas y es utilizada en paisajismo para contener taludes formando un denso cubresuelo. Sirve de nidificación para aves migratorias y escondite para pequeña fauna. Sus frutos son consumidos por aves, lagartos y roedores.

Esta especie de importante valor paisajístico debería propagarse a través de formas sostenibles, y no seguir siendo extraída de su área natural, donde presta diversos servicios ecosistémicos.

Brea

Nombre científico: Asteraceae Tessaria absinthioides.

Origen: Nativa.

Forma de vida: Sufrútice.

Tallo: Erecto de 1 a 2 metros de altura.

Hojas: Simples alternas.

Inflorescencias: En capítulos numerosos que florecen en primavera.

Estado de conservación: Sin Problema.

Distribución en Chile: Desde la región de Arica y Parinacota hasta la región del Bio Bio, entre los 5 - 3.000 m.s.n.m. Siempre crece en suelos húmedos.

Es considerada una maleza puesto que invade cultivos, pero en paisajismo puede tener potencial al proveer de frondosa vegetación a zonas húmedas desprovistas de ésta, aportando color y prestando servicios ecosistémicos a fauna local.

Posee un gran valor sociocultural ya que por siglos ha servido para construir viviendas o quinchos siendo parte de sistemas constructivos en tierra mixto denominados “quincha con brea”.

Coronilla del Fraile

Nombre Científico: Asteraceae Encelia canescens Lam. var. parvifolia (Kunth) Ball.

Origen: Endémica.

Forma de vida : Sufrútice.

Tallo: De 40 a 80 cm de altura, pubescentes.

Hojas: Alternas de 3 a 7 cm de longitud por 0,7 a 2 cm. de ancho, pubescente en ambas caras, de color variable que va de verde a ceniciento.

Inflorescencias: En capítulos solitarios, con flores marginales liguladas y centrales tubulares, floración en primavera.

Estado de conservación: Sin Problema.

Distribución en Chile: Desde la región de Arica y Parinacota hasta región de Coquimbo, a una altitud de 20 a 3.000 m.s.n.m.

Esta planta requiere para su mantenimiento muy poca agua, por lo tanto se puede utilizar en jardines ornamentando a través de sus bellos colores, se puede propagar fácilmente por semillas viéndose crecer en suelos altamente perturbados.

La publicación muestra especies nativas que suelen ser confundidas con malezas y retiradas de los espacios urbanos, tales como Brea, Coronilla del Fraile, Alcaparra, Malvilla, además de otras 17 variedades.

Guamán inició esta investigación mientras era estudiante de pregrado, a través de un concurso interno, y fue apoyada por el actual director del Departamento de Arquitectura, Dr. Alejandro Orellana, como académico patrocinador.

En relación a la temática y a las herramientas entregadas en su formación profesional que pudieron apoyar este resultado, Orellana destacó que “dentro del proceso formativo una de las herramientas fundamentales es la observación. Aprender a ver más allá, aprender a ver lo que normalmente pasamos por alto. Entonces, esa capacidad que nos permite comprender el espacio, para después poder diseñarlo, es una competencia básica de la arquitectura y precisamente es lo que ella mencionaba en su presentación”.

Con respecto a los contenidos del libro, el arquitecto enfatizó que “invita a recorrer la ciudad, invita a caminar, invita a poner en valor lo cotidiano, a volver a mirar la ciudad, a recorrerla y a descubrir esos tesoros que tiene”.

Para Eduardo Acosta, asistente al lanzamiento realizado en Casa Editorial y Vinculación USerena, el libro “me pareció súper pertinente, súper motivante también, como para poder desarrollar ciertas actividades que generen pertenencia al territorio y eso, a través del libro, se hace súper bien. La invitación que ahí Camila comentaba, lo del mapa que había, de poder recorrer la ciudad a través de él, me parece un súper buen ejercicio, así que quedé súper contento, compré el libro y empezaré a hacerlo”.