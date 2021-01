Europa presiona a laboratorios por vacunas mientras casos llegan a 100 millones en el mundo

Los casos de Covid-19 a nivel global alcanzaron los 100 millones, es decir, un 1,28% de la población mundial se ha contagiado de coronavirus, si se consideran 7.800 millones de habitantes. En el caso de Estados Unidos, que supera los 25 millones de casos, un 7,57% de la población -330 millones de habitantes- ha contraído la enfermedad. En este contexto y mientras circulan nuevas variantes más contagiosas y mortíferas, la esperanza está puesta en las vacunas.

“Debemos incrementar la colaboración para fabricar y distribuir la vacuna para que esté accesible a todos los países”, dijo este lunes el Presidente chino Xi Jinping, haciendo un llamado a la cooperación internacional en el Foro de Davos realizado de forma virtual.

A cuatro semanas del inicio de la campaña de vacunación en la Unión Europea (UE), Bruselas admite que será difícil cumplir con los plazos establecidos. Según los datos de la página Covid Visualizer, en Estados Unidos se han administrado seis inyecciones por cada 100 habitantes, mientras que Reino Unido ha puesto 10 dosis por cada 100 habitantes y la Unión Europea ni siquiera ha llegado a las dos por cada 100 habitantes.

El primer retraso vino por el lado de Pfizer/BioNTech, que anunciaron la semana pasada -mientras Europa atraviesa una dura tercera ola- una tardanza en la producción y distribución de su vacuna debido a unas obras de ampliación en su planta en Puurs, Bélgica. La Unión Europea ha comprado hasta el minuto 600 millones de dosis a Pfizer, más que a cualquier otra farmacéutica.

El viernes, AstraZeneca también anunció un retraso en las entregas a los miembros de la UE. Aunque su vacuna aún no ha sido aprobada por Bruselas, se espera que se dé el visto bueno en los próximos días, convirtiéndose en el tercer fármaco en ese mercado, junto a los de Pfizer y Moderna.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró el domingo, en entrevista con la radio francesa Europe 1, que usarían “todos los medios legales” necesarios para que se respeten los contratos firmados con las farmacéuticas.

A través de un comunicado, la Comisión señaló que “trabajará con las compañías para desarrollar un programa claro y transparente de la entrega de las diferentes vacunas”. Sin embargo, debido a que los contratos son confidenciales, los plazos no se han hecho públicos, por lo que no se ha podido evaluar el progreso de las campañas de forma detallada. Se desconoce el precio pagado por Bruselas, los tiempos de envío y el detalle de la distribución entre los países miembros. Tampoco está claro quién se hace responsable por eventuales riesgos o efectos adversos. De hecho, el viernes se abrió una investigación sobre la falta de transparencia en los contratos por parte de la Comisión.

Inmunizar al 80% de las personas mayores de 80 años y al 80% del personal sanitario antes de abril, además del 70% de la población general hasta el verano europeo. Esos son los ambiciosos objetivos que se propuso la Comisión Europea. Sin embargo, mientras los líderes presionan a los laboratorios y las autoridades para acelerar el proceso de vacunación, el escenario epidemiológico sigue empeorando.

Actualmente, la incidencia acumulada en Europa es de 453 casos por cada 100 mil habitantes. Alemania, Francia e Italia, los tres principales países en términos de población, se encuentran entre los más afectados.

Por esa razón, la Comisión Europea propuso endurecer las recomendaciones de restricciones al movimiento con el objetivo de aislar a las zonas con una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100 mil habitantes en 14 días. Así, el proyecto establece una cuarta zona de riesgo -calificada como “rojo oscuro”- que se une a la verde, la naranja y la roja.

En esta categoría, el cierre afectará a todos los viajes considerados no esenciales o no calificados como imprescindibles. Las personas que, pese a las restricciones, deseen desplazarse, deberán presentar una prueba PCR negativa antes de partir el viaje y cumplir una cuarentena obligatoria al llegar a su destino. Solo los transportistas quedarán exentos de las nuevas medidas, de manera de no interrumpir el abastecimiento y las cadenas de suministro esenciales.

La recomendación vigente hasta ahora establecía límites de movimiento para las zonas en rojo, es decir, que tuvieran una incidencia superior a los 150 casos por cada 100 mil habitantes.

El primer ministro británico, Boris Johnson, observa a un paciente que recibe una dosis de la vacuna de Oxford/Astrazeneca en Londres.