Exembajadora chilena califica situación en Israel de “máxima tensión” y prevé que ataques se extiendan hasta las 9 de la mañana

La exembajadora chilena en suelo de Israel, Irene Bronfman, aseguró este sábado desde suelo israelí que la situación en el país es de “máxima tensión” tras el lanzamiento del ataque aéreo de Irán y además, prevé que los ataques se extenderán hasta las 9 de la mañana.

En conversación con CNN Chile, la periodista y diplomática designada por Michelle Bachelet durante su segunda administración, detalló la situación que se vive en el país tras concretarse la amenaza iraní de atacar a Israel, luego que este, diera muerte al general Mohammad Reza Zahed, tras un bombardeo en Siria, lo que desencadenó las amenazas y posterior ataque del ayatola Alí Jamenei.

En ese sentido, Bronfman detalló que ella se encuentra en la región central del país, a cerca de 90 minutos de la frontera norte.

“En este momento estamos en un estado de tensión grande. Los drones ya llegaron a territorio en la zona sur de Israel, por la TV la Fuerzas de Defensa israelíes están tratando de identificar cuál es el direccionamiento de cada uno de estos aparatitos, que supuestamente van dirigidos a distintos lugares, pero acá, cerca de nosotros no hemos tenido sirenas”, explicó la exdiplomática.

Respecto a la extensión de los ataques, adelantó que “sería un ataque que duraría hasta las 8 o 9 de la mañana por la cantidad de misiles que lanzaron”.

Pese a que los ataques ya se desplegaron, la exrepresentante diplomática chilena en suelo israelí, afirmó que en su zona “no hemos tenido sirenas” y afirmó que “lo que significa entre otras cosas, de que los misiles balísticos que hablan, probablemente no hayan sido lanzados, porque los misiles balísticos iraní se demoran 12 minutos en llegar desde territorio iraní a territorio israelí. Lo que si mandaron son mísiles crucero, que son bastante más lentos en llegar”.

La conversación se realizó cerca de las 2.15 de la madrugada israelí, donde se proyectaba que los misiles llegarían cerca de las 2.30.

Respecto al ataque, Bronfman sostuvo que “obviamente Israel va a defenderse y no solo Israel, hay aviones británicos que ya salieron de Chipre, la Fuerza Aérea francesa también está apoyando, Estados Unidos está apoyando. Jordania dijo que no acepta el sobrevuelo de estos aparatos sobre su territorio. O sea, hay un ataque, ahora, que sea un ataque limitado es otra cosa y eso es una estrategia de Irán, pero el ataque probablemente para Irán ya terminó, porque según ellos no van a lanzar más aviones, o misiles o drones, pero los que ya lanzaron vienen en camino y no han impactado todavía”.

“¿Qué se puede esperar como respuesta? Se puede esperar una respuesta bastante acorde a lo que es una guerra con todas las de la ley, digamos. Obviamente yo no estoy de acuerdo, pero el estado de Israel está en alerta máxima. El cielo de Israel está repleto de aviones de guerra que sobrevuelan todo el tiempo”, aseguró.

“Habrá que esperar, lo importante para decir ahora, es que estamos en una especie de guerra de nervios, de espera, dónde van a impactar estos aparatos y cuál va a hacer el daño que van a provocar. Es muy incierto y llevamos varias horas en esta situación que es bastante angustiante”, describió Bronfman.