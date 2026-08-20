Exempleado de Meta testifica que Mark Zuckerberg priorizó el crecimiento económico sobre la seguridad infantil

Un exdirector de ingeniería de Meta Platforms (META.O) testificó este miércoles que el director ejecutivo de la empresa tecnológica, Mark Zuckerberg, fomentó una cultura que consideraba la seguridad infantil como algo secundario frente al crecimiento y la interacción en Facebook e Instagram.

Arturo Bejar, un crítico declarado del historial de seguridad de Meta, formuló esta acusación durante su segundo día de testimonio en un juicio histórico sobre las demandas presentadas por una coalición de estados de EE.UU. que podrían transformar dichas redes sociales, algunas de las aplicaciones más populares del planeta, según Reuters.

Bejar dijo ante el tribunal que la empresa era consciente del daño que sus productos causaban a los niños, incluyendo sus recomendaciones que promovían contenido de depredadores sexuales e imágenes violentas y explícitas.

En su declaración, el exempleado de Meta afirmó haberle planteado el problema en repetidas ocasiones a varios ejecutivos de Facebook e Instagram, pero que estos hicieron poco por resolverlo.

De acuerdo a The Guardian, Béjar relató que su trabajo a menudo incluía informar directamente a Zuckerberg sobre problemas con el producto, estimando haber hablado con él al menos 100 veces.

Un correo electrónico que le envió al director ejecutivo en 2021 mostraba al ingeniero advirtiendo sobre los constantes informes de contenido dañino y el perjuicio que suponía para el bienestar de los adolescentes en Facebook e Instagram .

De acuerdo a su testimonio, le envió el mail a Zuckerberg después de que el magnate tecnológico afirmara públicamente que su empresa no prioriza las ganancias sobre la seguridad.

“Me pareció que creó una impresión falsa y engañosa sobre el compromiso de Facebook con los jóvenes” , declaró Béjar. Para luego añadir que envió esos informes directamente a Zuckerberg porque, “en mi experiencia, cuando Mark convierte algo en una prioridad, se mueven montañas”.

“¿Alguna vez le respondió?”, preguntó el abogado que representaba a la fiscalía, ante lo que el testigo respondió rápidamente: “No, no he vuelto a saber de él”, como consignó The Guardian.

El exdirector de ingeniería de Meta Platforms, Arturo Bejar, testificó ante el tribunal federal de Oakland, California. Foto: @MarioNawfal en X.

El exingeniero de la compañía tecnológica fue el primer testigo llamado a declarar en el juicio federal donde California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, entre otros, acusan a Meta de diseñar las plataformas para enganchar a los usuarios jóvenes, alimentando la ansiedad, la depresión e incluso el suicidio, y engañando a los consumidores sobre su seguridad.

Los fiscales generales que representan a dichos estados y a otros 25 de EE.UU. también afirman que la empresa, valorada en miles de millones de dólares, recopila regularmente datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, en violación a las leyes federales y estatales estadounidenses.

Los expertos han afirmado que este juicio representa la mayor prueba legal hasta la fecha sobre los efectos de las redes sociales en los usuarios jóvenes.

El proceso comenzó el martes en el tribunal federal de Oakland, California, se prevé que dure seis semanas y que el jurado emita un veredicto consultivo.

Entre los testigos que declararán se encuentran mismo Zuckerberg y el director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, además de otros ejecutivos y expertos en salud mental infantil y adicciones.

La jueza de distrito estadounidense Yvonne Gonzalez Rogers decidirá si Meta es responsable y, de ser así, determinará las sanciones civiles y los cambios que se aplicarán a Facebook e Instagram, de acuerdo a Reuters.