Expertos aseguran que respuesta de Guillermo ante el apoyo de Harry y Meghan no fue “cálida”

El príncipe Harry y Meghan Markle recibieron una fría respuesta del príncipe Guillermo luego de su mensaje de texto en apoyo a Kate Middleton tras su anuncio de cáncer el viernes, dijo un experto en realeza al diario británico The Independent. El mensaje, que fue “diseñado por el palacio” con los dos hermanos todavía distanciados, supuestamente tenía el tono de “dos diplomáticos cautelosos”, señaló.

Según el experto real Tom Quinn, los Sussex se pusieron en contacto con el príncipe y la princesa de Gales tras el diagnóstico, pero no incluyeron ninguna sugerencia de que “deberían hacer las paces y dejar lo pasado, pisado”. Añadió que fue “difícilmente el tipo de respuesta cálida e informal” que uno podría haber esperado.

La revelación se produce después de que se reportó que el duque y la duquesa de Sussex quedaron sorprendidos al enterarse de la condición de Middleton el mismo día en que la trágica noticia llegó al mundo. “No tenían idea y se enteraron de la noticia casi al mismo tiempo que el resto del mundo se enteró”, reveló una fuente. “Esto demuestra el daño irreparable que han causado”, agregó la fuente anónima al tabloide New York Post.

El príncipe Guillermo, Kate Middleton, el príncipe Harry y Meghan Markle saludan al público en el Castillo de Windsor, tras la muerte de la reina Isabel II, el 10 de diciembre de 2022. Foto: Archivo

Después de que Kate revelara su diagnóstico al público, el duque y la duquesa de Sussex se comunicaron “en privado” con los miembros de su familia, según el editor real de ITV, Chris Ship. Más tarde, Harry y Meghan compartieron públicamente una declaración, escribiendo: “Deseamos salud y curación para Kate y la familia, y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz”.

El experto real Richard Fitzwilliams le dijo a The Sun que creía que a Harry y Meghan no se les informó sobre la batalla de Kate contra la enfermedad debido a los “infinitos problemas” que le han causado a la Familia Real. “La razón, por supuesto, es que durante unos cuatro años han causado innumerables problemas a la Familia Real y por eso no se puede confiar en ellos”, dijo.

Con los sustos de salud del rey Carlos III y la princesa de Gales manteniéndolos lejos de sus deberes públicos, Meghan Markle y el príncipe Harry serían figuras significativas en la Familia Real si no se hubieran alejado de sus roles el 2020, cuando se mudaron a California, según dijo una experta en realeza a la revista People.

“Esta es una monarquía reducida en formas que el rey nunca podría haber anticipado. Esto pone de relieve con mucha más claridad el terrible error que fue que Harry se fuera”, dijo a la revista la biógrafa real Sally Bedell Smith. “Si él y Meghan se hubieran quedado en Gran Bretaña y conservaran sus puestos de trabajo, podrían ser jugadores muy vitales en este momento”, añadió.

El príncipe Harry y Meghan Markle llegan al Castillo de Windsor en Berkshire tras la muerte de la reina Isabel II, el 10 de septiembre de 2022. Foto: Archivo

En mayo, el príncipe Harry -que desde junio de 2020 vive en California junto a la duquesa y exactriz Meghan Markle- visitará Inglaterra para un compromiso real. Se cree que en esa visita el duque de Sussex se reconcilie con su hermano mayor, según indicó The Mirror, aunque el autor y experto en realeza Tom Quinn advirtió al medio británico que la reunión que Harry espera podría no ser tan sencilla.

“Guillermo preferiría mantener a Harry con un poco de distancia, simplemente por este problema de confianza. Si Guillermo sintiera que se puede confiar en Harry, ciertamente lo querría de regreso en Reino Unido, porque este es uno de los momentos más estresantes en la vida de Guillermo. Pero con un hermano en quien no se puede confiar plenamente, la situación es una pesadilla. Si Harry fuera bienvenido de nuevo al corral, sería aún más estresante para Guillermo porque tendría que preocuparse por Kate, pero también por Harry con toda la volatilidad y tendencia de Harry a ofenderse”, explicó el autor al Mirror.

“La clave de Harry es que, en muchos sentidos, sigue siendo el niño de 12 años que era cuando murió su madre. Podría decirse que su desarrollo emocional se detuvo en ese momento, por lo que el niño pequeño que hay en él imagina que su hermano mayor acabará siempre por perdonarle todo lo que diga, y por mucho que arrastre sus desacuerdos a la esfera pública”, añadió el experto.

Así, Quinn concluyó que cualquier reunión “duraría poco tiempo” para que los dos hermanos puedan “evitar conversaciones difíciles”. En febrero, la reunión de Harry con el rey Carlos se limitó a solo 30 minutos después de que él voló desde Los Ángeles para ver a su padre después de su diagnóstico de cáncer.