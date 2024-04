¿Falta de alimentos o intoxicación por remedios?: las versiones tras la hospitalización del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas

El pasado viernes 5 de abril México y Ecuador rompieron relaciones diplomáticas luego de que policías irrumpieran en la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, buscado por cargos de corrupción y que se mantenía en la legación mexicana luego de que se le concediera asilo político.

Ecuador, a comienzos de marzo había solicitado permiso a México para ingresar a la embajada para detener a Glas, tras argumentar que la oferta de asilo fue ilegal, porque según el derecho internacional a las personas condenadas no se les debe conceder asilo.

Y este lunes, Glas fue hospitalizado en el Hospital Naval de Guayaquil, luego de descompensarse al interior de la cárcel La Roca, donde se mantenía recluido desde el sábado.

Y mientras el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) de Ecuador, informó que el estado de salud de la exautoridad es estable, aún existen versiones encontradas respecto del motivo por el cual Glas fue hospitalizado.

Por un lado, desde el propio SNAI, indicaron que el exvicepresidente sufrió una “descompensación por no ingerir alimentos”, según consigna el diario El Universo.

Así, mediante un comunicado, la entidad informó que la emergencia médica se debió a que en las últimas 24 horas el detenido no ingirió ningún alimento por decisión propia. Según el medio ecuatoriano, en la cárcel La Roca se habrían dado cuenta de lo ocurrido cuando se hizo el conteo matutino de las personas privadas de la libertad que permanecen en el centro.

El SNAI agregó que Glas fue trasladado al recinto médico alrededor de las 12:25 (hora local). Sin embargo, no mencionó en ningún momento un primer ingreso al Hospital Militar, como lo asegura la defensa legal de Glas. Uno de sus abogados y la legisladora correísta Ana María Raffo afirmaron que el exvicepresidente había dejado el centro médico luego de una revisión. No obstante, de esta información el SNAI no ha hecho referencia.

En tanto, el parte policial elaborado dentro del recinto penitenciario, al cual tuvo acceso el diario El Universo, se menciona que el problema médico de Glas tuvo su origen en una presunta intoxicación con medicinas.

En el parte se menciona incluso que esta ingesta de medicamentos hizo que la responsable del centro de salud del distrito de Pascuales, en Guayaquil. presumiera un “diagnóstico de coma profundo autoinducido por la ingesta de medicamentos ansiolíticos como antidepresivos y sedantes autorizados” que ingresaron a la cárcel desde el momento que el exvicepresidente fue trasladado desde Quito, el 6 de abril.

Según el medio ecuatoriano, en ese parte consta que la orden era que Jorge Glas iba a ser trasladado hasta el Hospital Militar para una valoración de Neurología, Internista y Electrocardiograma y no al Hospital Naval, donde finalmente fue ingresado. Tampoco se indica nada relacionado con la falta de consumo de alimentos, agrega El Universo.