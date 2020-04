Figuras retoman sus delantales médicos

Eurodiputada y ginecóloga

Katalin Cseh, eurodiputada del opositor partido Momentum de Hungría, es conocida en Bruselas por sus apasionados discursos contra el gobierno de su país. Desde que se extendió la pandemia, trabaja desde su casa en Budapest. Pero no por mucho tiempo. Antes de dedicarse a la política era ginecóloga y se ha ofrecido como voluntaria para ayudar en los hospitales. “Estoy convencida de que en tiempos difíciles tenemos que dejar de lado nuestras diferencias y trabajar todos por el bien común”, dijo a Euronews Cseh, de 31 años, quien trabajará a tiempo parcial y sin pago mientras continúa sirviendo como eurodiputada.

Un cineasta francés con juramento hipocrático

Director de cine y guionista francés, Thomas Lilti, de 43 años, estaba grabando la segunda temporada de la serie de televisión médica Hippocrate en el hospital Robert Ballanger, en los suburbios de París, cuando se produjo la pandemia. Suspendió la filmación y unos días después comenzó a trabajar como médico, una profesión que había abandonado en 2014, en el mismo centro hospitalario.

“Me ofrecí voluntariamente para tratar de ayudar de una manera pequeña para que los médicos más competentes, aquellos que realmente saben lo que están haciendo, puedan descansar aunque solo sea por unas horas. Eso es lo mínimo que podía hacer. Hice el juramento hipocrático, la medicina fue parte de mi vida durante 15 años”, dijo a Le Journal du Dimanche. “Estaré donde sea necesario. Con los casos de Covid-19 o no. No me considero un salvador (...). No tendría sentido si no estuviera con aquellos que brindan atención hoy”, agregó.

“Reanudaremos cuando sea posible”, señaló Lilti, quien precisó que los guantes, máscaras y batas utilizados en la serie fueron donados al hospital Robert Ballanger y a la Cruz Roja.

El senador que dio positivo

En EE.UU., el senador republicano por Kentucky, Rand Paul, se curó del coronavirus y ahora decidió trabajar como voluntario en un hospital.

Paul, de 57 años y oftalmólogo de profesión, fue el primer senador estadounidense en dar positivo por Covid-19 en marzo, tras lo cual entró en cuarentena. “He sido reexaminado y he dado negativo”, anunció este martes a través de Twitter.

Ahora “he comenzado a trabajar como voluntario en un hospital” de Bowling Green (Kentucky), para “ayudar a aquellos en mi comunidad que necesitan asistencia médica, incluidos los pacientes con coronavirus. ¡Juntos venceremos esto!”, agregó.

Del Jiu-jitsu a la urgencia

El campeón mundial de Jiu-jitsu, Julien Mathieu, de 30 años, ahora está luchando contra el Covid-19 en la sala de emergencias del hospital Lapeyronie, en Montpellier, donde es enfermero. “Al principio, recibimos a mucha gente, luego se calmó y, en los últimos días, ha habido gente nuevamente. Pero la parte difícil está por venir”, dijo Mathieu a Actu.fr. “Debería haberme preparado para los campeonatos franceses, el Grand Slam en París, luego los campeonatos europeos de Jiu-jitsu, pero el coronavirus lo ha cambiado todo. El poco tiempo que no trabajo, lo paso confinado en mi hogar”, agregó.

Legisladora en hospital galo

Aprovechando que el Senado de Francia está inactivo durante este período de confinamiento, la senadora Véronique Guillotin decidió reanudar su actividad como doctora, la misma que abandonó después de su elección en 2017.

La legisladora de 57 años se unió al hospital Mont-Saint-Martin, ubicado en el departamento de Meurthe-et-Moselle, en la región de Lorraine. “Parecía obvio en vista de la crisis, las medidas de contención y que las actividades del Senado son más que limitadas”, dijo la senadora del Movimiento Radical a la cadena radial France Bleu.

Premier irlandés, un turno a la semana

Descendiente de inmigrantes y abiertamente gay, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, proviene de una familia muy vinculada a la salud, ya que su padre era un médico indio y su madre una enfermera irlandesa, mientras que su esposo, Matthew Barrett, así como sus dos hermanas y cuñados, trabajan en la misma área. Además, el “Taoiseach” ejerció como médico siete años hasta el año 2013, cuando dio su salto a la política como ministro de Salud.

Varadkar, de 41 años, decidió volver a registrarse como médico hace un mes, atendiendo a la llamada del Servicio Ejecutivo de Salud de Irlanda (HSE) ante la falta de personal para responder a la crisis del coronavirus.

Según informó el diario The Irish Times, Varadkar no recibirá personalmente a pacientes, sino que dará asesoría telefónica una vez a la semana, aprovechando su experiencia en medicina general en el Connolly Hospirtal de Dublín. En concreto, se encargará de realizar un primer examen a quienes se contactan con las autoridades porque han estado expuestos al Covid-19. “Quería ayudar aun de una manera pequeña”, dijo uno de sus portavoces.