Fuerte devaluación, recortes en OO.PP., subsidios y transferencias a provincias: primeras medidas del “plan motosierra” de Milei

La motosierra aún no empieza a cortar, pero ya está andando. Así quedó demostrado en el segundo día del gobierno libertario, el que inició con dos tandas de anuncios de la administración de Javier Milei durante este martes, en lo que fue llamado como la política del ajuste que aplicará para paliar la dañada economía argentina.

“No hay plata, no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock”, dijo Milei en su discurso de asunción del domingo. “Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá estanflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación. Por lo tanto, hace más de una década que vivimos en estanflación. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina”, fue su dramático pronóstico.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, habla con los medios mientras abandona la Casa Rosada, un día después de la toma de posesión del presidente Javier Milei. Foto: Reuters

Y el discurso bajó rápidamente a la práctica durante este martes de la mano del vocero presidencial, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Fue la intervención de este último, sin embargo, la que más expectación generó al tratarse de su primera tanda de anuncios en el gobierno libertario.

Durante el día, tres ejes estaban en la mira, consignó la prensa local: la reducción de las oficinas y los puestos públicos; la suspensión por un año de la pauta publicitaria oficial, tanto para los medios de comunicación gráficos, radiales y audiovisuales como a las redes sociales, y la “quita de privilegios” en el Estado, que incluiría el recorte en el uso de inmuebles y muebles del Estado.

Según consignó Clarín, Milei incluso solicitó que, “al recorte que anunciará hoy Toto, les pido que cada ministerio trate de bajar un 10 por ciento más”, les confió una fuente presente. Si bien el anuncio estaba planificado para las 17:00, el momento se atrasó por más de dos horas luego de que Caputo tuviera que regrabar el video original. Cerca de las 19:05, finalmente el ministro detalló el plan “motosierra”, como en la intimidad el propio Caputo lo califica.

Explicando de manera técnica y en simple, el ministro apuntó al déficit fiscal como el gran problema de Argentina en los últimos 100 años. No la inflación, no la deuda con el FMI ni el dólar. Tras tomarse cerca de 10 minutos en explicar esto, procedió a enumerar las medidas que el gobierno libertario tomará para solucionar lo que el ministro calificó como la “adicción al déficit fiscal” de Argentina.

Allí, detalló que no se renovarán los contratos laborales con el Estado a menos de que tengan un año de vigencia, en una política que, según el ministro, apunta a eliminar a los familiares de la administración anterior que dejaron a sus cercanos contratados por el Ejecutivo. También van a reducir al mínimo “las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias”, y detalló que no se va a licitar obra pública, cancelando lo ya licitado y que no se haya ejecutado. Otra medida será la reducción a los subsidios relacionados con energía y transporte, puesto que se “pagan con inflación”, argumentó.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, sale de la Casa Rosada, el 11 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

Sin embargo, probablemente el anuncio más importante fue el relativo al dólar. Sobre ello, Caputo explicó que el gobierno impulsará una fuerte devaluación, llevando el dólar oficial desde los 360 pesos argentinos a los 800, sincerando los precios reales. Esto irá acompañado de un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias, detalló el jefe de cartera, añadiendo que, finalizada la emergencia, avanzarán en la eliminación de todos los derechos de importación.

En la vereda de la ayuda social, Caputo anunció que la Asignación Universal por Hijo (AUH) se duplicará, así como el aumento en un 50% de la Tarjeta Alimentar, instrumento que busca el acceso garantizado de todos los argentinos a la canasta básica alimentaria.

Ajustes matutinos

Durante la mañana del martes, ya se habían entregado importantes anuncios a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien tomó el relevo de lo que el propio Milei había anunciado días atrás. “Está claro que estamos inmersos en una profunda crisis económica. No hay que gastar más de lo que se tiene, de lo contrario deriva en emisión o en financiamiento”, inició, en clara referencia a las palabras de su superior.

Es por eso que una de sus primeras labores fue la de informar que ya se inició una revisión de los contratos y nombramientos a nivel nacional realizados durante el último año bajo la gestión del ahora expresidente Alberto Fernández. Ya se había anunciado la medida, pero Adorni profundizó: “Todo funcionario que no quiera dar la información que Milei y los ministros solicitan tendrán la sanción correspondiente”.

El Presidente de Argentina, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, caminan hacia la Catedral Metropolitana para asistir a un Te Deum el día de su toma de posesión, en Buenos Aires. Foto: Reuters

“La decisión es clara: no hay plata y tiene que haber medidas concretas como la Ley de Ministerios y reducción de cargos políticos”, agregó Adorni. Es por eso que otra de las medidas que se informó fue el paso de 106 secretarías a solo 54, es decir, una reducción del 49%. En cuanto a las subsecretarías, se bajó desde las 182 a 140, consignó el medio Ámbito Financiero. Fuentes gubernamentales adelantaron a La Nación que, entre los anuncios, destaca la “quita de privilegios” en el Estado, apuntando a aquellos recursos “a disposición de la política” que Milei quiere eliminar de los gastos permanentes, siguiendo su propuesta de campaña.

Si bien terminó aliándose con “la casta” en su arribo al poder, considerando que tiene de ministros a hombres claves de la administración Macri, y anuncios como la dolarización y la destrucción del Banco Central quedaron relegados, parte de su discurso antiestablishment apuntaba a cortar estos ítems del Estado.

Allí destacan la reducción en el uso de inmuebles y muebles del Estado, la disposición de vehículos e incluso el de las telecomunicaciones por parte de los funcionarios públicos, señaló el mismo periódico. Estas medidas serían el anticipo de una jugada que, a futuro, será más grande, agregaron fuentes libertarias, considerando que se podría amplificar al recurrir a un “inventario” o “auditoría” de los bienes del Estado.

El Presidente de Argentina, Javier Milei, da un discurso después de su ceremonia de investidura fuera del Congreso. Foto: Reuters

El otro cambio anunciado fue la suspensión de la pauta a los medios. “Queda suspendida por el término de un año”, explicó Adorni. La pauta publicitaria oficial corresponde al dinero abonado por el Estado hacia medios de comunicación y plataformas como redes sociales para informar de medidas que el Ejecutivo considera de interés público.

Desde la Fundación LED, presidida por la diputada del PRO Silvana Giudici, mismo partido de la ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el expresidente Mauricio Macri, el gobierno destinó 4.645 millones de pesos argentinos en la pauta oficial durante 2021, consignó Clarín. En 2022 la cifra creció hasta los 15.745 millones, y en 2023 aumentó aun más, llegando a los 40.807 millones de pesos.

Según fuentes de la industria, agregó el mismo medio, en la última década la publicidad oficial nacional se redujo a la quinta parte, lo que representa solo el 0,07% del presupuesto nacional. Actualmente, la principal plataforma a la que se dirigen los fondos es a YouTube, que se lleva $1.079.223.875. Solo en redes sociales, bastión de Javier Milei y su militancia, el Estado entrega la cuantiosa cifra de $2.389.654.122 en pautas oficiales, más que todo lo que reciben las radios AM de Argentina, indicó Clarín.

“Es relevante entender que el Estado tiene que achicarse y que el Estado tamaño elefante no puede seguir existiendo, porque del otro lado tenés gente que lo sostiene con sus impuestos, que no logra pone un plato de comida arriba de la mesa”, argumentó Adorni.

El inesperado aliado en esta política fue el dirigente social, líder de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y excandidato presidencial, Juan Grabois, quien dijo en X (antes Twitter) que apoyaba la medida.

“Ojalá hubiéramos tenido nosotros los huevos para hacer esto”, escribió quien compitió con Sergio Massa en las primarias de Unión por la Patria. “Nunca banqué subsidiar a los medios hegemónicos y mendigarles piedad a cambio de plata del pueblo”, añadió. No fue la primera muestra de apoyo del político izquierdista. Esta semana condenó el botellazo lanzado a Javier Milei durante su asunción presidencial, cuando señaló: “Nada de botellazos. El que piense que va a resolver algo así es sencillamente un imbécil. Mi repudio”.

Alzas y listas de precios

Durante la mañana, el medio especializado Ámbito Financiero adelantaba cuatro ejes principales que la administración libertaria buscaría trabajar. Un estricto ajuste fiscal para encaminarse de forma rápida al déficit cero; un salto devaluatorio del tipo de cambio oficial; una liberación de precios clave, como tarifas, combustibles y los sujetos al programa Precios Justos con que la administración anterior contenía las listas de precios en supermercados, y la eliminación de los pasivos remunerados del Banco Central.

El mismo medio señaló que, ante la falta de un nuevo presupuesto 2024, Javier Milei probablemente decidirá prorrogar el correspondiente al año en curso, lo que le dará la posibilidad de licuar gastos al no ajustarse las partidas nominales. Según el pronóstico de Latin Focus Consensus, la inflación durante el próximo año en Argentina podría alcanzar el 222%.

El anuncio de Caputo se da cuando empiezan a transparentarse los precios en los supermercados, luego de que las últimas restricciones acordadas entre las grandes cadenas y el exministro de Economía y excandidato presidencial peronista, Sergio Massa, empiezan a desaparecer y las nuevas listas de precios llegan con aumentos considerables.

Según Clarín, se estima que los fabricantes de artículos incluidos en el programa Precios Justos aplicarán reajustes de entre 20% y 25% en los supermercados. Esto con el fin de equiparar los precios de las góndolas con los de almacenes o tiendas chinas, ambos lugares en los que nunca hubo control oficial en los precios.

Massa había acordado un alza del 12% tras el balotaje, y otro 8% para la primera semana de diciembre. Sin embargo, ya sin el control del exministro, en los mayoristas y autoservicios los precios aumentaron entre el 35% y el 50% la semana pasada, detalló el mismo periódico.

Ahora, los aumentos más grandes en supermercados se esperan en productos como aceite, fideos, harina y panificados, puesto que estaban subsidiados por los exportadores y por el Estado mediante fideicomisos que terminaron la semana pasada. La ayuda que recibían se trasladará a precios, además del ajuste por inflación que ahora se transparentará, agregó el medio. Dichos productos tendrán alzas del 100%, e incluso del 180%. Según las cadenas, sin el fideicomiso, el litro de aceite pasará de 800 pesos argentinos a 2.000.