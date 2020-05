Funcionarios del ala oeste de la Casa Blanca deberán usar mascarillas tras casos de coronavirus

A medida que se dan a conocer mayores detalles sobre cómo el gobierno de Donald Trump se enfrenta a los dos casos confirmados al interior de la Casa Blanca se dio a conocer que se envió un memo a los funcionarios de Washington para que usen mascarilla cuando entren al ala oeste del recinto.

De acuerdo a NBC News además no solicitó evitar entrar a dicho sector a no ser “sea absolutamente necesario” ingresar.

Por otro lado, se pidió que quienes hayan tenido contacto con alguna persona que haya dado positivo en el test de Covid-19 deben usar tapaboca durante los próximos 14 días.

La medida se dio a conocer luego de que fueran confirmados dos casos de coronavirus. El primero un miembro del ejército estadounidense y el segundo pacientes confirmado es Katie Miller, la secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence.

Miller además está casada con Stephen Miller, uno de los asesores cercanos del Presidente. Además el funcionario no encuentra cumpliendo cuarentena en su hogar según reporta The New York Times.

El secretario de prensa adjunto, Hogan Gidley, confirmó los primeros reportes pero explicó que tanto el Mandatario Donald Trump como el vicepresidente Mike Pence habían dado negativo en el test.