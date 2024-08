Gobierno de Milei hace un giro y ahora dice que “no está en condiciones” de proclamar a ningún ganador en Venezuela

Ya la noche de las elecciones presidenciales en Venezuela, el pasado 28 de julio, cuando las urnas habían cerrado y el mundo esperaba expectante los resultados, Javier Milei marcaba posiciones sobre los comicios. “Dictador Maduro, afuera!!!”, escribió el mandatario argentino en la red social X, asegurando que “los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición”. “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”, advirtió esa jornada.

La postura de la Casa Rosada fue ratificada cinco días después por la canciller Diana Mondino, la cual a través de un posteo en X, publicado el 2 de agosto a las 9.54, señaló: “Todos podemos confirmar, sin lugar a ninguna duda, que el legítimo ganador y Presidente electo es Edmundo González”.

Pero ese mismo día, solo dos horas después del mensaje de Mondino, la propia Cancillería argentina salió a desmentir a la ministra. A través de una declaración en la misma red social, la cartera reiteró que “la República Argentina fue uno de los primeros países en rechazar y desconocer el resultado de la elección presidencial venezolana el 28 de julio”, destacando que “las evidencias recogidas hasta el momento no han hecho más que confirmar esa posición”.

Sin embargo, quitándole el piso a las declaraciones de Mondino, el Ministerio de Relaciones Exteriores transandino enfatizó: “La República Argentina sigue con extrema atención y preocupación los acontecimientos en Venezuela a fin de pronunciarse en forma definitiva”.

Reiterando esa postura y nuevamente desautorizando a Mondino sobre Venezuela, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que el gobierno de Milei no está en condiciones de proclamar a ningún ganador en las cuestionadas elecciones presidenciales en ese país.

“No estamos en condiciones de proclamar a ningún ganador, porque estamos esperando tener todos los elementos necesarios para poder hacerlo. No podemos salir a decir lo que se nos ocurra“, sostuvo este martes Adorni. El vocero indicó que la administración libertaria espera “ver cómo se desarrollan los acontecimientos” en Venezuela.

Argumentó que el gobierno de Milei debe bregar por la custodia de seis asilados opositores en la Embajada de Argentina en suelo venezolano. “Necesitamos que todo se aclare. Ser muy cautelosos, recuerdo que tenemos asilados allí hoy bajo la custodia de otros países y debemos ser muy cuidadosos más allá de lo que haya pasado”, sostuvo.

Asimismo, el portavoz reclamó “ver las actas” de los comicios del domingo 28 de julio. “Cada vez con menos esperanzas, pero con el deseo de ver las famosas actas y ver cuál es el sustento que tiene el dictador Maduro para haberse proclamado ganador de las elecciones”, expresó.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni también indicó que el Ejecutivo argentino considera “interesante” la posible celebración de una cumbre latinoamericana sobre la situación en Venezuela tras las elecciones. El vocero apuntó que “es algo que puede ocurrir tranquilamente, pero no está gestionado, ni descartado”, si bien opinó que “sería interesante que ocurra”.

Según medios argentinos, el Ejecutivo de Milei habría iniciado contactos con otros países alineados con su posición sobre la crisis institucional en Venezuela para celebrar una cumbre y ofrecer una contundente declaración, tras la fallida resolución del 31 de julio en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Guerra en América”

Pero no solo Argentina buscaría organizar una cumbre a raíz de la crisis en Venezuela. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este martes el inicio de contactos para convocar una conferencia regional al más alto nivel, con vistas a “ensayar más acciones que apoyen la democracia y voluntad popular del hermano país”.

Mulino informó en redes sociales que dio instrucciones al ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, para que empiece los contactos con otros gobiernos. “Espero y confío que sea acogida la propuesta próximamente”, añadió el mandatario panameño.

El gobierno de Panamá suspendió las relaciones diplomáticas con Venezuela tras reclamar una revisión pública de las actas electorales, ante las dudas expresadas por varios países tras la supuesta victoria de Nicolás Maduro. Para Caracas, se trata sin embargo de acciones “injerencistas” por parte de un grupo de países que considera “subordinados” a Estados Unidos.

En medio de este escenario, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, instó al régimen de Maduro y a la oposición venezolana a alcanzar un “acuerdo político” para evitar que estalle una posible “guerra en América” por las tensiones internas en Venezuela, donde el oficialismo asegura haberse impuesto en unas elecciones presidenciales en las que la oposición reivindica su victoria y gran parte de la comunidad internacional llama a la transparencia y veracidad de los resultados.

Petro se manifestó en estos términos respondiendo a las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, que asegura que la Casa Blanca aún no está en posición de reconocer al candidato opositor, Edmundo González, como presidente de Venezuela, pero sí aboga por, junto con otros países de la región, buscar “un camino a seguir” para alcanzar una solución.

“Aunque aún no está clara la posición estadounidense, la oposición y Maduro deben llegar a un acuerdo político porque, sino (si no), estallará el éxodo y la guerra en América toda. Como vecinos y pueblos hermanos, Colombia y Venezuela estamos en una situación extremadamente vulnerable, y lo primero que tenemos que defender es los pueblos y la paz”, manifestó Petro en sus redes sociales.

“Pausa operativa”

En una muestra de la polarización política en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado afirmó este martes que es momento de “hacer valer” la verdad de que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. “Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro: no hay vuelta atrás. Esto es irreversible y es hasta el final”, señaló en un mensaje grabado difundido en redes sociales.

Folha de Sao Paulo destacó que, un día después de que la Fiscalía de Venezuela abriera una investigación contra Machado y González por “instigar a la insurrección”, el mensaje difundido por la líder opositora no mostraba su imagen, “algo inusual ante la movilización opositora en el país de Nicolás Maduro”, según el diario brasileño.

La líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González se dirigen a sus partidarios en Caracas, el 30 de julio de 2024. Foto: Reuters

El mensaje también tiene un tono diferente a lo publicado hasta el momento, apunta el periódico. Ahora Machado habla de una necesaria “pausa operativa”. “El miedo no nos paralizará, tendremos perseverancia y resiliencia, pero eso no significa que estaremos siempre en la calle”, dice lentamente.

“A veces estamos incesantemente en acción, pero no siempre estamos activos. Es necesaria una pausa operativa para garantizar que todos los elementos de la estrategia estén alineados y listos para la acción”, agrega. Según Folha, el hecho de que Machado no aparezca en la imagen estaría relacionado con la protección y el intento de no aportar elementos visuales que ayuden a identificar dónde se encuentra la líder opositora.

Durante la misma jornada, en tanto, las Fuerzas Armadas de Venezuela ratificaron su “absoluta lealtad” a Maduro en respuesta a unos llamados que consideran “desesperados y sediciosos” por parte de la oposición, que el lunes emplazó a militares y policías a colocarse “del lado del pueblo” tras las controvertidas elecciones del 28 de julio.

El ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, afirmó que el dúo que integran Machado y González, “que hoy quieren presentarse como demócratas, tiene una amplia y oscura trayectoria como promotores de acciones radicales y absolutamente anticonstitucionales”.

Negociaciones de Itamaraty

Pese a que durante su visita a Chile el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, evitó referirse al tema de Venezuela, desde el Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería brasileña, intentan acercar posiciones entre las partes. Así, el diario O Globo informó este martes que el canciller Mauro Vieira estaría trabajando en los últimos días en la coordinación de una conversación entre Lula y los presidentes de México y Colombia con Maduro y González para intentar iniciar negociaciones reales en torno a una solución a la crisis venezolana.

Según los diplomáticos implicados en este intento, las conversaciones se desarrollarían por separado hasta finales de semana y tendrían como objetivo enviar dos mensajes y hacerles una pregunta a ambos. Todavía falta obtener una respuesta positiva de ambos, indicó el periódico carioca.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llega al Palacio de Itamaraty para almorzar con el presidente Lula, en Brasilia, el 29 de mayo de 2023. Foto Antonio Cruz/EBC

El primer mensaje de los presidentes Gustavo Petro (Colombia), Andrés Manuel López Obrador (México) y Lula estará dirigido a Maduro y dirá que los tres países no renunciarán a la divulgación de las actas electorales para la verificación “imparcial” de los resultados. De lo contrario, no reconocerán la victoria del actual mandatario venezolano.

El segundo mensaje, dirigido a ambos, será una advertencia de que cualquier radicalización de posiciones impediría la diplomacia de estos países hacia una solución negociada. En otras palabras, los presidentes dirán tanto a Maduro como a González que, si hay una escalada del conflicto y la violencia, se verán obligados a retirarse del esfuerzo de negociación.

O Globo recordó que Lula, Petro y López Obrador publicaron el pasado jueves una nota conjunta en la que abogan por que las “controversias” sobre el resultado de las elecciones presidenciales se resuelvan por “medios institucionales” y con una “verificación imparcial de los resultados”.

El Gobierno de Estados Unidos dio este martes su apoyo explícito a la mediación liderada por Colombia, Brasil y México para tratar de superar la crisis política venezolana tras las elecciones del pasado 28 de junio. El encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Mark Wells, señaló en una llamada con reporteros que EE.UU. está “a favor del diálogo” de la mencionada iniciativa diplomática y aseguró que mantienen una coordinación “muy cercana” con estos tres gobiernos.