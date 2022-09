Golpe a Putin: Cantante Alla Pugacheva, ícono de la música pop rusa condena la guerra de Ucrania

La conocida cantante de pop rusa Alla Pugacheva pidió que el Ministerio de Justicia la designe como “agente extranjera” en solidaridad con su marido, Maxim Galkin, quien ha sido designado como tal por criticar la intervención militar rusa en Ucrania.

Pugacheva, quien hasta ahora se había mantenido ajena a cuestiones políticas, publicó en Instagran un mensaje dirigido a sus 3,4 millones de seguidores en la que indicó que su esposo deseaba que se pusiera fin a la muerte de los soldados rusos, que estaban “muriendo por objetivos ilusorios que hacen de nuestro país un paria”.

El mensaje obtuvo más de 298.000 “me gusta”. En el mismo señaló que que Galkin era un “buen patriota real e incorruptible de Rusia” que deseaba “prosperidad” y “libertad de expresión”, mientras apelaba al ministerio para que también la etiquetara como agente extranjera.

La cantante rusa Alla Pugacheva llega para presentar sus últimos respetos a Iosif Kobzon, un veterano cantante ruso y político pro-Kremlin, en Moscú, Rusia, el 2 de septiembre de 2018. Foto: Reuters

Al comentar sobre su designación el sábado, Galkin dijo en una publicación de Instagram: “La razón de esta decisión fue que supuestamente recibí fondos de Ucrania, fondos para los cuales realicé actividades políticas. Bueno, en primer lugar, no estoy involucrado en política. Desde el escenario en mis conciertos, me dedico a un género humorístico, la sátira política, y lo he estado haciendo durante 28 años”.

“No vendo mi opinión y mis pensamientos y no compro los de otra persona”, agregó. “No cambio la conciencia. En cuanto a Ucrania, una vez, bueno, hace 10 años, cuando di conciertos allí, recibí dinero, pero durante muchos años no he recibido un centavo de Ucrania, entonces, por supuesto, la razón es exagerado y no sé por qué está sucediendo esto ahora”.

En marzo, Galkin y Pugacheva, que tienen dos hijos, se fueron de Rusia a Israel, según múltiples informes de los medios rusos e israelíes. Una publicación en las redes sociales de un diseñador de moda ruso dijo que Pugacheva regresó a Rusia en agosto. Pero no está claro dónde está ahora o dónde reside permanentemente su familia.

Galkin ha sido un crítico abierto en las redes sociales de la guerra de Rusia, que los funcionarios del Kremlin llaman una “operación militar especial”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó el lunes a comentar sobre la publicación de Pugacheva.

Pero a principios de septiembre, Peskov dijo que Galkin había hecho “muy malas declaraciones” sobre Rusia y que “claramente no estaba en el mismo camino que nosotros”, según los medios estatales rusos.

En ese momento, Peskov dijo que no había escuchado críticas a la campaña de Rusia por parte de Pugacheva y señaló que el presidente ruso, Vladimir Putin, y el cantante son “familiares y se han visto más de una vez”.

Las autoridades rusas han tomado medidas drásticas contra cualquier crítica a la guerra en Ucrania, imponiendo multas y penas de prisión a los disidentes. Muchos artistas rusos que denunciaron el conflicto vieron cancelados sus espectáculos. Pugacheva, hasta su publicación en Instagram el domingo, se había mantenido en gran medida en silencio sobre la guerra de Rusia. Ella se ha reunido varias veces con el presidente ruso, Vladimir Putin, pero nunca lo ha apoyado públicamente.

Los analistas consideraron que de las declaraciones de Pugacheva podrían significar un golpe para el mandatario ruso, debido a la popularidad de la cantante. Para el académico de estudios europeos de la Universidad de Toronto, Matthew Light, “la declaración de Pugacheva es notable tanto por lo que dice como por lo que no dice. Eso sí el crédito donde se debe: ella condena la guerra que ha convertido a Rusia en un ‘marginado’. Pero ella no ofrece una palabra de solidaridad para el pueblo de Ucrania. Su declaración se centra por completo en el bien de Rusia”, escribió en Twitter.

En la misma red social la analista Anne Applebaum indicó que no sabe “si esto realmente dificulta o no las cosas para Putin, pero es genial que haya hablado en voz alta. Ayudará a otros oponentes de la guerra a sentirse menos aislados”.

Mientras que el correponsal para la revista The Economist Max Seddom indicó: “Perder la fe de los blogueros nacionalistas es una cosa. Pero perder a Alla Borisovna...”.