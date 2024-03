“Ha pasado algo que no deseamos a nadie...”: los descargos de la pareja de la influencer española atacada sexualmente en India

Esta semana fue una pesadilla para la pareja de influencers, Fernanda y Vicente, quienes comparten registros de sus aventuras recorriendo el mundo en moto.

Todo bien hasta el viernes 1 de marzo. La pareja se detuvo para acampar y en la noche en el distrito de Dumka, en el estado oriental de Jharkhand, fueron atacados por siete sujetos, los cuales golpearon a Vicente y lo amenazaron con un cuchillo en su cuello, mientras que a la par, Fernanda era abusada sexualmente por estos.

Desde su Instagram @vueltaalmundoenmoto, expresaron desde el hospital lo sucedido, puesto que solo han sido arrestados tres de los sujetos.

“Pues, estamos en el hospital. Ha pasado algo que no deseamos a nadie. Nos han asaltado en la tienda (carpa), nos han golpeado (...) 7 tíos, hijos de pu..”, expresó Vicente en las historias de la mencionada red social.

“Fernanda está peor que yo por la cara. Hoy nos han dicho que nos quedemos aquí en hospital a dormir, que entremos las motos aquí dentro del hospital, en el pasillo (...) ay, me duele todo el cuerpo del ataque que me han mandado. Menos mal que me puse el traje antes de salir de la tienda porque ya me imagino lo que iba a pasar. Me puse el traje y empecé a recibir hostias”, cerró, mientras que Fernanda estaba siendo atendida y en estado de shock.