Haití recurre al estado de emergencia en su lucha contra las pandillas

Después de meses entre negociaciones y una crisis de seguridad sin precedentes, esta semana empezarían a realizarse operaciones conjuntas de la misión internacional que se instaló en Haití para enfrentar a las pandillas. Liderada por Kenia, y hoy con 400 oficiales a los que se le sumarían más de 2.000 de otros países, la fuerza militar apoyará a la Policía Nacional del país caribeño.

Para eso, el primer ministro interino decretó este jueves el “estado de emergencia” en 14 municipios de Haití, que son considerados ciudades “controladas por las pandillas” desde hace meses. En un discurso a la nación transmitido por redes sociales, Garry Conille aseguró: “Las autoridades han decretado el estado de emergencia en 14 municipios bajo el control de las pandillas. El estado de emergencia va a permitir al gobierno tener las herramientas necesarias para actuar, afrontar a los bandidos y restablecer la autoridad del Estado”.

Las dos zonas más afectadas por las pandillas, la ciudad de Puerto Príncipe y Artibonite, son parte central de este estado de emergencia. La capital haitiana está controlada en un 80%, estiman analistas, por las pandillas, que han sido acusadas de cometer asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros.

Un miembro del segundo contingente de policías kenianos se toma una foto al llegar a Puerto Príncipe. Foto: Reuters

Ya el miércoles, Conille estaba anunciando a la nación -y sobre todo, a los líderes de las pandillas-, que las fuerzas internacionales iban a entrar en acción. En otro discurso, transmitido por televisión, hizo un llamado a las bandas delictivas: “Dejen las armas y reconozcan la autoridad del Estado”.

En tal alocución, Conille reconoció que la vida en Puerto Príncipe se había vuelto imposible, y aseguró: “La vida cotidiana en Puerto Príncipe se ha convertido en una batalla por la supervivencia. Muchos inocentes han perdido la vida”.

Ya durante esa tarde, periodistas de The Associated Press observaron una fila de vehículos blindados que se dirigía al principal bulevar de Puerto Príncipe, considerado una de las zonas más peligrosas de la capital. Dentro de esos vehículos, policías kenianos y haitianos se estaban desplegando, y aunque sonaron disparos, no hay detalles de lo que pasó: ni quién fue el autor de los ataques ni si hubo heridos o muertos.

Garry Conille, primer ministro interino de Haití, en Puerto Príncipe. Foto: Reuters

“Se acabó el recreo”, había dicho por su parte el nuevo jefe de la policía haitiana, Rameu Normal. Esto, luego de haber entrado en contacto con la fuerza keniana de la Misión Multinacional. Este paso a la acción fue anunciado en un medio haitiano AlterPresse: “El anunció se hizo luego de dos semanas de evaluación y planificación. La policía retomó el domingo 7 de julio un punto importante de la capital, Puerto Príncipe. Se trata del Hospital de la Universidad del Estado de Haití, que era usada por las pandillas para efectuar sus ataques al Palacio Nacional y otros edificios”.

En el mismo texto, señalaron al respecto de la visita de Conille a Estados Unidos: “Una plataforma de organización de la sociedad civil, llamada Juntos contra la Corrupción, llama a Gary Conille a dar buen ejemplo y dar cuenta de los gastos que sufrió nuestro Estado por su estadía en Estados Unidos”.

Conille es relativamente nuevo en el cargo de primer ministro de la transición, luego de que la crisis de seguridad contra las pandillas empeorase en febrero, forzando en abril a dimitir al entonces primer ministro Ariel Henry. En febrero, los ataques coordinados de las pandillas consiguieron tomar el control de más de 20 comisarías, además, de abrir fuego contra el principal aeropuerto haitiano y asaltar de las dos más grandes prisiones del país, lo que llevó a la liberación de 4.000 reclusos. En abril, finalmente, la renuncia de Henry llevó a la instalación de un “consejo presidencial de transición”, con Conille a la cabeza.

Vista de manifestaciones callejeras en Haití.

Un segundo contingente de 200 policías kenianos llegó este martes a Puerto Príncipe. Esto eleva a 400 el número de agentes de policía ya desplegados en Haití como parte de la Misión Multinacional. Este nuevo grupo de policías kenianos especializados, que llegaron uniformados y con sus armas, fueron recibidos por el comandante de la misión, Godfrey Otunga.

“Este es el segundo contingente de policías kenianos que forman parte de la fuerza multinacional para apoyar a la policía nacional en su lucha contra las bandas armadas en el país. En nombre del gobierno y del Consejo Presidencial, les doy la bienvenida”, exclamó por su parte el director general de la Policía Nacional, Rameau Normil.

En los próximos meses, a los kenianos se unirán policías y soldados de Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benín, Chad y Jamaica, lo que elevaría la misión internacional a un total de 2.500 efectivos en el lugar.

Desde la organización International Crisis Group, Diego Da Rin, analista experto en Haití, indicó que la violencia de las pandillas ya había empezado a bajar en mayo, y que el primer contingente keniano había llegado a finales de junio. De todos modos, estos primeros meses habrían sido de patrullaje. ”Realmente no ha habido ninguna operación ofensiva”, dijo.

Se espera que esto cambie con el nuevo estado de emergencia.