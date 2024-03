Imágenes recientes de Kate no detienen incertidumbre sobre su estado de salud

En la tarde de este lunes el tabloide británico The Sun y el estadounidense TMZ dieron a conocer varias imágenes y videos de Kate Middleton paseando junto al príncipe Guillermo. La princesa de Gales, de 42 años, iba vestida con un polerón con capucha y calzas, y llevaba sus propias compras mientras paseaba por el estacionamiento de Windsor Farm Shop, una tienda agrícola ubicada aproximadamente a poco más de un kilómetro de su casa.

Nelson Silva, de 40 años, quien tomó el video publicado por ambos medios, estaba comprando un bistec en la tienda de la granja cuando vio a Kate y William en el pasillo del pan, informó The Sun. Y añadió: “Fui a mi auto y cuando salieron de la tienda simplemente los filmé. Creo que salieron por una puerta del recinto. Simplemente desaparecieron y no vi ningún auto. Sólo quería compartir con mi familia imágenes y mostrar lo normales que eran”.

Es la primera imagen que se conoce desde su cirugía abdominal en enero pasado. Horas más temprano, The Sun había publicado que Kate fue vista por los seguidores de la familia real, pero hasta ahora no se había visto ninguna evidencia fotográfica ni audiovisual. Las imágenes aparecieron pocas horas después de que el tabloide revelara en exclusiva que Kate había pasado el sábado de compras en Windsor y el domingo por la mañana viendo a sus hijos practicar deporte.

“Después de todos los rumores que habían circulado, me quedé atónito al verlos allí”, dijo a The Sun un testigo en la granja en la nota publicada más temprano por el tabloide. “Kate estaba de compras con Guillermo y se veía feliz y bien. Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que estaba lo suficientemente sana como para ir de compras”, agregó.

La revelación se produce en medio de semanas de especulaciones en redes sociales donde se han difundido sin control teorías de conspiración, que incluyeron durante los últimos días una supuesta infidelidad del príncipe Guillermo con Sarah Rose Hanbury, la marquesa de Cholmondeley de 39 años, quien justamente este lunes desmintió dichos rumores.

Según Business Insider, Hanbury dijo a través de sus abogados que los rumores “son completamente falsos”. La marquesa, miembro del círculo íntimo del príncipe Guillermo y Kate Middleton, está en el ojo del huracán desde que el presentador estadounidense Stephen Colbert habló de los rumores que la involucran con el príncipe Guillermo en su programa “The Late Show with Stephen Colbert” la semana pasada.

También se había rumoreado que la princesa de Gales se encontraba en estado de coma inducido, que era víctima de violencia doméstica, que estaban en un proceso de divorcio y que le había donado un riñón al rey Carlos III.

Durante el lunes se especuló que el Palacio de Buckingham haría un anuncio este martes sobre Kate y su estado de salud, de acuerdo con información de US Weekly. Según los informes, la BBC había cambiado su foto de perfil de Instagram por un logotipo negro. Algo que fue interpretado por las redes sociales como que se revelaría una noticia sobre la familia real.

Según el historiador real Hugo Vickers, habrá “más presión” cuanto más tiempo deje el Palacio de Kensington cualquier anuncio. El diario británico The Sun le preguntó a Vickers si había una sensación cada vez mayor de que estamos llegando a un punto en el que se hará un anuncio sobre la salud de Kate.

Vickers afirmó al diario británico que “no es imposible, porque ha habido mucha presión sobre el Palacio de Kensington, y cuanto más lo dejen, supongo que más presión habrá. Así que no lo sé, pero esperemos y veremos. Bien podría haber algún tipo de anuncio”.

“Los medios británicos tienden a respetar la privacidad de la familia real cuando se trata de cuestiones de salud. Es la vil especulación en las redes sociales la que está fuera de control”, dice a La Tercera Claudia Joseph, comentarista real del diario The Daily Mail.

“Hubo una enorme especulación en la prensa, igualmente en línea. Ha habido troleos terribles, ha habido problemas con los paparazzi. Entonces, quiero decir, hay ciertas cosas que son parte integral del mundo de hoy, que son terribles, y no cambiarán. Pero no hay duda de que al Palacio no se les consideró responsables. No hay duda de que desde el punto de vista de las relaciones públicas el palacio necesita una renovación urgente. Pero por otra parte, Kate tiene derecho a una vida privada y ha sido bastante aterrador ver la ferocidad de la cobertura. Cabe esperar que la prensa real retroceda”, dice a La Tercera Richard Fitzwilliams, experto real y consultor en relaciones públicas.

Posterior a la operación, pocos detalles han sido entregados por las autoridades de la familia real, en línea con el protocolo al respecto. Desde el Palacio de Kensington se limitaron a descartar que la ausencia de noticias se tratara de un cáncer, pero que Kate deseaba que su información médica personal se mantuviera bajo reserva.

Ingrid Seward, biógrafa real y editora jefe de la revista Majesty Magazine, advirtió que, pese a que la princesa está hecha de “materia fuerte”, las extravagantes especulaciones sobre su presente salpicaron a los hijos.

“Los elogios y las críticas no serán divertidos, pero es a lo que se comprometió cuando se casó con Guillermo. Sin embargo, la realidad de la tormenta mediática de las dos últimas semanas no era lo que ella esperaba. No solo la ha afectado a ella, sino también a sus hijos. Son muy protectores con su madre, sobre todo porque no se encuentra bien”, detalló la editora de la revista Majesty Magazine.