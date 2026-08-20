Irán asegura que la declaración de “guerra económica” de Trump responde a una crisis “sin precedentes” en Estados Unidos
"Doblar la apuesta en políticas fallidas solo traerá más derrotas y la enemistad de los iraníes”, sostuvo el ministro de Exteriores de Irán.
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado este jueves que la declaración de “guerra económica” emitida por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra Teherán responde a una crisis “sin precedentes” dentro de Estados Unidos y “solo traerá más derrotas” para Washington.
“El llamado ‘Día D Económico’ es una cortina de humo ante la propia crisis de Estados Unidos: una deuda sin precedentes y costes de intereses disparados. Doblar la apuesta en políticas fallidas solo traerá más derrotas y la enemistad de los iraníes”, ha afirmado Araqchi.
Así, ha alertado de que el “terrorismo económico de Estados Unidos amenaza la economía global y la soberanía en todo el mundo”, según un comunicado difundido en redes sociales.
Horas antes, Trump ha recalcado la importancia de lograr el aislamiento sin precedentes" de Irán y ha anunciado la operación “más devastadora jamás emprendida contra país alguno”. “Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes”, ha declarado.
“Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar ahora. Sabéis quiénes sois”, ha expresado, bautizando él mismo el anuncio como un “Día D económico”, en alusión al desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial.
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