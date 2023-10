Israel repele un intento de infiltración de Hamas por mar desde la frontera norte de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron a una “célula terrorista” que intentaba asaltar por vía marítima territorio del Estado hebreo cerca de la localidad de Zikim, a poco más de tres kilómetros de la frontera norte con la Franja de Gaza.

“Los combatientes armados atacaron a una célula terrorista que intentaba penetrar en territorio israelí en la zona de Zkim a través del mar”, informaron las FDI en su cuenta de la red X.

Por su parte, el brazo armado de Hamas, las brigadas Ezzedin al Qassam, confirmaron que un destacamento de sus “hombres rana” se infiltraron por mar y tierra en las playas de Zikim, y que se produjeron enfrentamientos armados con militares israelíes, consigna el canal de televisión Al Jazeera.

Asimismo, el Ejército de Israel detalló que sus aviones de combate atacaron las instalaciones militares de donde partieron estos “terroristas”. “Las fuerzas de las FDI continúan analizando la zona”, añadieron.

Si bien las Fuerzas Armadas israelíes no han brindado información detallada sobre el suceso, la prensa local apunta a que al menos cuatro miembros de Hamas murieron en el incidente, recoge The Time of Israel.