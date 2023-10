Israel suspende exportaciones de equipos de seguridad a Colombia tras “declaraciones hostiles” de Petro

Israel anunció este domingo la suspensión de las exportaciones de equipos de seguridad a Colombia como represalia por las “declaraciones hostiles y antisemitas” del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien equiparó las acciones de la nación judía sobre la Franja de Gaza con las de la Alemania nazi.

El canciller israelí, Eli Cohen, convocó este domingo a la embajadora del país sudamericano, Margarita Manjarrez, para manifestarle personalmente un malestar que, en términos prácticos, se ha traducido en una revisión de la cooperación política entre los dos países.

En la reunión, el gobierno de Israel quiso dejar claro su “asombro” por la forma en que el mandatario había reaccionado ante el “salvaje ataque terrorista” perpetrado por milicianos de Hamás, según señala un comunicado divulgado en redes sociales por el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan.

Las declaraciones de Petro, para Israel, implican “un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas” y “amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia”, por lo que “como primera medida” quedan suspendidas las exportaciones relativas a cuestiones de seguridad.

“Si hay que suspender relaciones con Israel, las suspendemos”

Petro, sin embargo, dejó claro que no retirará ninguna de sus declaraciones y apuntó: “Al presidente de Colombia no se le insulta. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios”.

El jefe de Estado, que se ha pronunciado en su cuenta de la red social X (antes Twitter) apeló a otros países de América Latina a demostrar “solidaridad” con Colombia, “un pueblo independiente, soberano y justo”.

Asimismo, celebró que la Unión Europea reivindicara en su último comunicado la defensa del Derecho Internacional. “El ataque a civiles de manera sistemática está prohibido. Los genocidios están prohibidos”, insistió el mandatario, que ha confirmado la disposición de su gobierno a enviar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza con apoyo de Egipto.