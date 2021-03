Italia bloquea envío de vacunas anticovid de AstraZeneca a Australia

Italia bloqueó la exportación a Australia de vacunas desarrolladas por el laboratorio AstraZeneca contra el Covid-19, en base a una normativa de la UE sobre control de estos envíos, confirmó este jueves una fuente europea a la AFP.

De acuerdo con la fuente, la decisión es responsabilidad de las autoridades italianas, aunque contó con el apoyo de la Comisión Europea.

El diario italiano La Repubblica mencionó en su edición electrónica que se trata de un envío de 250 mil dosis de la vacuna.

En tanto, una fuente diplomática próxima del caso señaló que las “autoridades italianas competentes” recibieron del laboratorio un pedido de autorización de la exportación, aunque luego de consultas con la Comisión Europea el gobierno decidió por la negativa.

“La propuesta italiana de denegación de autorización contó con el apoyo de la Comisión Europea”, apuntó esa fuente diplomática, quien añadió que la cancillería italiana “emitió la denegación de la exportación el mismo día en que la Comisión informó a Italia de que estaba de acuerdo con la medida”.

El pasado 28 de enero, bajo fuerte presión por las dificultades de AstraZeneca en distribuir la cantidad negociada de dosis de la vacuna anticovid, la UE anunció un sistema de monitoreo de la exportación del producto.

El sistema, denominado “Mecanismo de Transparencia y Concesión de Licencias para las Exportaciones”, tiene formalmente como objetivo recopilar información sobre la producción de la vacuna contra el covid-19 que se enviará fuera de la UE.

Funcionarios de la UE dijeron en ese momento que se trataba de una “medida de emergencia” y no estaba dirigida contra ningún laboratorio en particular, pero claramente ofrece a los estados miembros la posibilidad de vetar envíos fuera del bloque si no eran considerados “legítimos”.

Al anunciar ese nuevo sistema de control, una fuente que habló bajo condición de anonimato aseguró que no se trataba de una “prohibición de exportación” aunque admitió que podría ocurrir “en un caso raro” una negativa a autorizar la venta.

Así, Italia es el primer país de la UE en utilizar esta prerrogativa.

En Italia, 1,52 millones de personas ya fueron vacunadas, en su mayoría personal sanitario y personas de edad avanzada. Con una población de unos 60 millones, el país ya aplicó 4,8 millones de dosis en total.