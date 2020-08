James Murdoch deja News Corp

Tal como si se tratara de un nuevo capítulo de la serie Succession, James Murdoch renunció el viernes al directorio de News Corp, el imperio de medios al que pertenecen periódicos como The Wall Street Journal, The Times, The Sunday Times, y tabloides como The Sun de Londres y The New York Post.

“Mi renuncia se debe a desacuerdos sobre cierto contenido editorial publicado por los medios de comunicación de la compañía y otras decisiones estratégicas”, escribió Murdoch, de 47 años, en su carta de renuncia, que News Corp reveló en una presentación poco después del cierre de negocios.

James es el cuarto hijo del empresario Rupert Murdoch, de 88 años. Tiene fama de ser “rebelde” e “introvertido”.

Según The Guardian, hasta ahora se desconoce qué contenido editorial podría haber gatillado la decisión de James Murdoch de renunciar. Sin embargo, él y su hermano Lachlan han mostrado malestar con la inclinación conservadora de gran parte de News Corp y Fox Corp. A principios de este año, James Murdoch y su esposa, Kathryn, criticaron la cobertura de la crisis climática en los medios de la familia.