Juan Vicente Boo, vaticanista: “Los cardenales van a elegir con total libertad”

Fue durante dos décadas corresponsal del diario español ABC en el Vaticano, experiencia que le permite a Juan Vicente Boo conocer como pocos los entresijos del funcionamiento y la política de la Santa Sede. Cubrió los últimos dos cónclaves y trabajó durante tres papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. En 2021 publicó Descifrando el Vaticano, un libro indispensable para conocer la estructura, las lógicas y los secretos de la Santa Sede. Desde Santiago_de Compostela, Boo conversó con La Tercera sobre el Papa fallecido y lo que viene para la Iglesia.

¿Qué lugar cree que ocupará el Papa Francisco en la historia de la Iglesia Católica? ¿Es un Papa realmente reformador?

No lo veo tanto como un reformador, sino como un rejuvenecedor, porque la característica inicial del pontificado de Francisco, viéndolo con perspectiva histórica, es volver a centrarnos en que la Iglesia se parezca cada vez más a la primera comunidad de Jesús y el movimiento que formaban los primeros cristianos en Jerusalén. A esto, que es lo que ya indicó el Concilio Vaticano II, Francisco le dio un gran empujón por la vía de los hechos. Si lo dijéramos en términos de Kentucky Fried Chicken, es el regreso a la fórmula original.

Francisco creó a la gran mayoría de los cardenales que estarán en el cónclave, ¿eso permite prever que hay más posibilidades de que su sucesor siga su legado?

Creo que los cardenales van a decidir con absoluta libertad. De los 135 cardenales electores, de los que entiendo que van a estar 133 porque dos no podrán ir, Francisco creó a 108, pero lo importante, lo nuevo, es que representan a 71 países, de los cuales hay muchos países pobres, si no recuerdo mal hay uno de Haití, uno de Mongolia. Creo que esas personas tomarán una decisión muy sabia y no se van a orientar si seguir la línea de Francisco o no, sino si continuamos la línea de Jesús. Hemos tenido muchos siglos de grandes príncipes renacentistas italianos que eran cardenales, en cambio ahora hay una mejor representación mundial de la Iglesia Católica.

Foto OSSERVATORE ROMANO / AFP -

¿Qué se puede esperar del cónclave?

Lo importante aquí es conocer bien la mecánica del cónclave. Aunque los cardenales ya están teniendo reuniones, las de verdad empiezan el próximo lunes. En esas reuniones, las llamadas congregaciones generales, participan todos los cardenales, independiente de la edad, incluidos los mayores de 80 años, y hablan con libertad. Se va viendo cómo están las cosas en los grandes temas de la Iglesia Católica. Y ese análisis del estado de la situación va dando ideas de quiénes son las personas más indicadas para asumir esas tareas. Bergoglio era un tipo enérgico, entonces para hacer limpieza, era el indicado. Yo no sé quiénes van a ser las personas que se adapten a ese retrato robot que todavía no conocemos, lo que sí sé es que hay una docena de cardenales más que preparados para esa tarea.

¿Cuánto cree que influirá la realidad del mundo actual en la decisión de los cardenales?

Ese es uno de los elementos que se van a ver con seriedad en el precónclave, porque la situación del mundo ahora mismo es desastrosa. Es un mundo inquietante, las perspectivas no habían sido tan inquietantes desde 1945. Tampoco hay que ser alarmistas, pero no podemos estar ciegos. Durante el auge del nazismo los cardenales eligieron a Pío XII que había sido nuncio en Baviera y conocía a la bestia desde dentro.