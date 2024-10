Justicia de Brasil ordena la extradición de bolsonaristas refugiados en Argentina

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Alexandre de Moraes, emitió este martes una orden de extradición para las decenas de ciudadanos de su país que están prófugos en Argentina luego de que fueron acusados por el ataque al Palacio de Planalto (sede del Ejecutivo), al Congreso y al mismo STF, la máxima corte federal, el 8 de enero de 2023. La Policía Federal elaboró la lista y realizó la solicitud al ministro.

Ese día ocurrió un intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio “Lula” de Silva, que había asumido el poder apenas siete días antes, por parte de una turba de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro. Los fugitivos en Argentina están entre las 208 personas que fueron objeto de órdenes de arresto o de aplicación de grilletes electrónicos emitidas por De Moraes y ejecutadas por la Policía Federal.

Se estima que son 60 los bolsonaristas que pidieron refugio en Argentina, aunque el gobierno de Javier Milei se niega a suministrar esos datos, según Clarín. El diario argentino hizo un pedido de información pública sobre la identidad de todos los bolsonaristas que pidieron refugio en Argentina, y la Casa Rosada se negó a brindarla amparándose en el derecho a proteger a quienes piden refugio.

Pero, según el medio brasileño G1 de Globo, ninguno de los 63 brasileños tiene estatus de refugiado en Argentina. Si esto sucediera, según las normas del derecho internacional, la persona considerada refugiada no puede ser extraditada. Y si el análisis del Poder Judicial argentino considera que los crímenes cometidos son de carácter político, y que hay un trasfondo de persecución, el país podría negarse a extraditar a los prófugos e incluso otorgarles refugio, asegura el diario brasileño Folha de Sao Paulo.

Esto se debe a que, según el tratado de extradición, un decreto que contiene determinaciones para casos firmados entre países como Brasil y Argentina, los prófugos por delitos políticos no pueden ser extraditados.

La Embajada de Brasil en Argentina recibió por la tarde de este miércoles la decisión del ministro Alexandre de Moraes, el mismo juez que mantiene un duelo “a capa y espada” con Elon Musk, el magnate de Tesla y X y amigo del presidente argentino Javier Milei. La decisión del ministro contiene 63 solicitudes de extradición, que se envían y tratan individualmente. A primera hora de la tarde, la embajada en Buenos Aires ya había recibido 37 de estas solicitudes.

La Policía Federal brasileña sabe que estos brasileños ingresaron sin pasar por las autoridades fronterizas en Argentina. Se subieron a los portamaletas de los autos, cruzaron ríos o la frontera caminando. Es posible que 180 personas involucradas en los actos golpistas del 8 de enero de 2023 se encuentren prófugas en Argentina, Uruguay y Paraguay, ha dicho.

Los investigadores no descartan la posibilidad de que los prófugos hayan solicitado asilo en Argentina y también hayan cruzado las fronteras de Uruguay y Paraguay porque, según ellos, es fácil cruzar fronteras, especialmente el Puente de la Amistad, en Paraguay.

En Argentina, el proceso por el que deben pasar las solicitudes hasta que la Corte decida si devuelve o no a los brasileños es largo: primero, la decisión de De Moraes fue enviada al Ministerio de Justicia para su análisis, que verificó si la orden se ajustaba a las normas locales y al acuerdo de cooperación Brasil-Argentina; luego, cada solicitud fue enviada individualmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, que remitió los documentos a la Embajada de Brasil en Buenos Aires.

Oficiales del Ejército hacen guardia fuera del Palacio de Planalto, en Brasilia, el 11 de enero de 2023. Foto: Reuters

Otros detalles no fueron revelados, ya que el caso se encuentra bajo secreto judicial. Y todavía no hay ninguna previsión de que los fugitivos sean detenidos y enviados a Brasil. Hasta la fecha, 227 personas han sido condenadas por su participación en la invasión y daños a la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia. Cumplen penas que van de 3 a 17 años de prisión, además de pagar multas por un total de 30 millones de reales (US$ 5,3 millones), según Agência Brasil.

Ahora, la embajada deberá enviar solicitudes a la Cancillería argentina y esta a su vez, llama al juzgado local para que se valore la extradición. La medida podría tener una importante influencia política en la relación entre Brasil y la Argentina por el mal vínculo que siguen manteniendo Lula y Milei.

A pesar de su decisión de julio de faltar a la cumbre del Mercosur en Asunción para no encontrarse con Lula -y de asistir a una conferencia de los conservadores organizada en Balneario Camboriú por los Bolsonaro-, Milei ahora confirmó que participará en la Cumbre del G20 que va a tener lugar en Río de Janeiro, el 18 y 19 de noviembre.