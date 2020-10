Kamala Harris se alista para papel protagónico en campaña demócrata

Sin quererlo, al contagiarse con coronavirus, el Presidente Donald Trump le dio una importancia sin precedentes al debate que hoy sostendrán el vicepresidente, Mike Pence, y su contendora demócrata, Kamala Harris, en Salt Lake City, Utah.

La cadena CNN señala que el debate será histórico, debido a que se subirá al escenario “la primera mujer negra”. Además mostrará el contraste entre Harris, una californiana e hija de inmigrantes indios y jamaicanos, y Pence, una expresentador de programas de entrevistas evangélico, blanco y de Indiana, lo que pone de manifiesto la gran y creciente división cultural en la política estadounidense.

La última vez que Harris, recuerda The New York Times, subió a un escenario para un debate fue cuando su campaña en las primarias demócratas estaba llegando a su fin, sin dinero, mal posicionada en las encuestas y se desvanecía como una fuerza en cuestiones políticas. De hecho, su desempeño no fue bueno y se retiró de la campaña dos semanas después de ese debate de noviembre de 2019.

El debate entre Mike Pence y Kamala Harris se realizará este 7 de octubre en el Kingsbury Hall de la Universidad de Utah, en Salt Lake City. Foto: AFP

Sin embargo, ahora la situación cambió. Esto, porque Harris está buscando tener un rol protagónico en la campaña y también busca demostrar que puede ser una carta como candidata presidencial en las futuras elecciones. Considerando que su compañero, Joe Biden, tiene 77 años y de ser ganador en los comicios no se presentaría para la reelección debido a su avanzada edad.

Harris está consciente de las expectativas que ha generado. “Permítanme decir algo: es bueno debatir”, señaló durante una recaudación de fondos virtual el mes pasado, al ser consultada por la cita de hoy. “Así que solo estoy preocupada si es que (eventualmente) decepciono”, añadió.

En ese sentido, el diario USA Today sostiene que tanto los demócratas como los republicanos se hacen eco de la evaluación de Harris sobre Pence. Esto, porque quienes conocen al vicepresidente destacan las habilidades que aporta como expresentador de programas de radio y uno de los más disciplinados del gobierno de Trump.

En todo caso, advierten que Harris puede confiar en sus habilidades de fiscal que, dice el periódico, “han hecho que más de un republicano se retuerza en las audiencias del Congreso”.

Además, se señala que el hecho de que sea mujer aporta un elemento adicional de interés debido a los problemas de la campaña de Trump con las votantes mujeres.