Trump vs. Kamala: políticos, empresarios y académicos analizan el futuro de EE.UU. tras las elecciones

Estados Unidos comienza a definir su futuro. En los próximos días, millones de electores conocerán al nuevo Presidente, Kamala Harris o Donald Trump.

Tal como lo indican la mayoría de las encuestas, ambos candidatos llegan en un empate técnico a la definición de los comicios de este 5 de noviembre. Kamala y Trump han seguido sus campañas para animar a la población a votar, si bien más de 75 millones de personas han ejercido su derecho de sufragio de manera anticipada. En vísperas del inicio de las presidenciales, los dos principales candidatos a la Casa Blanca se desplegaron en terreno apuntando a sectores estratégicos del electorado que buscan convencer.

Y Chile y el mundo no están ajenos a la definición. La Tercera y la Universidad Andrés Bello (UNAB) realizaron un conversatorio donde políticos, empresarios y académicos analizaron la elección presidencial, dieron sus puntos de vista e hicieron su propia medición de fuerzas y analizaron el futuro de la Casa Blanca tras los comicios.

Trump, quien ya gobernó el país norteamericano entre 2017 y 2021, podría liderar solo un periodo más, si es que triunfa en las elecciones. En el otro extremo, Harris, quien desde su cargo como vicepresidenta del líder demócrata Joe Biden tomó la posta por una situación personal del Mandatario, ahora apuesta por una histórica victoria.

El conversatorio “Donald Trump vs. Kamala Harris: el análisis previo de una elección fundamental para el mundo” tuvo como principales protagonistas a los exministros Heraldo Muñoz, excanciller de Michelle Bachelet; y Felipe Bulnes, extitular de Justicia de Sebastián Piñera y exembajador de Chile en Estados Unidos.

A la instancia, también concurrieron figuras como el investigador del Instituto de Políticas Económicas, Facultad de Economía y Negocios de la UNAB, Jorge Rojas; el recién electo alcalde de Providencia, Jaime Bellolio; el exministro de Educación de Piñera, Raúl Figueroa; el gerente general de Cadem, Roberto Izikson; el director de La Tercera, José Luis Santa María; el exministro de Justicia Isidro Solís; y la vicepresidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez.

Uno de los primeros temas en ser puesto sobre la mesa fue el sistema de elección indirecto que se desarrolla en EE.UU. El encargado de explicar el procedimiento fue el exembajador Bulnes, quien señaló que “en cada estado se elige una cierta cantidad de delegados y la lógica es que el que gana por un voto en la votación popular de ese estado se lleva todos los electores o todos los delegados de ese estado. Entonces el estado más importante en cuanto número de electores es California, que tiene 54 delegados”.

“Basta con que en la votación popular de ese estado uno de los candidatos gana, insisto, por un voto y no es que se repartan proporcionalmente sino que se llevan en ese estado todos los electores”, prosiguió el extitular de Justicia y agregó que “hay una excepción de que solamente dos estados tienen un sistema relativamente proporcional, pero los otros 48 estados es este sistema de elección indirecto, pero eso explica la dicotomía que se ha dado varias veces que no obstante que un presidente gana a nivel de voto popular de forma nacional, puede ser que no termine siendo electo porque la votación se concentró estratégicamente en algunos estados de manera muy eficiente y fue lo que pasó en su momento. Eso explica que no sea intuitivo a la lectura de la forma en que vemos las elecciones en Chile”.

¿Empatados?

Para explicar el motivo del empate que tendrían hasta ahora ambos candidatos ad portas de enfrentar la contienda electoral, Heraldo Muñoz explicó que “los estados tienden a alinearse, ya sea con un partido o el otro. Entonces en esos estados ‘seguros’, en que los candidatos no hacen campaña presencial y se concentran en los estados bisagra que son 7 -Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia, Carolina del Norte, Nevada y Arizona. Se dice que esos son battlegrounds porque en distintas elecciones pueden ir en una u otra dirección, en uno u otro de los candidatos, ya sea demócrata o republicana, y es ahí donde se concentra toda la atención”.

“Ahora, esta es una elección extremadamente reñida en lo que nos dicen los encuestados, y no hay ningún encuestador que hasta ahora diga, ‘yo estoy seguro que va a ganar este candidato’; la mayoría dice que está dentro de un marco de temor, y eso es porque a mi juicio hay una enorme polarización del país”, acotó el excanciller.

¿Por qué estas votaciones son “extraordinarias”?

Muñoz acotó que estos comicios son, a su juicio, “extraordinarios”. Esto, porque “tenemos una candidata mujer de color, de origen jamaiquino e india versus un expresidente que es una figura de la televisión, un empresario inmobiliario y un individuo condenado por 34 delitos por un jurado de Nueva York, que está esperando sentencia solamente, y que además está acusado por diversos otros delitos a nivel federal y estadual”.

Además, la exautoridad señaló que la candidata Harris llegó hace tres meses “porque el Presidente, que había ganado las primarias en el Partido Demócrata, tiene un desempeño desastroso en el debate contra la CNN, y como consecuencia la presión hace que se baje y tengamos entonces esta situación inédita, de que surja Kamala como la alternativa del Partido Demócrata y, para terminar, dos intentos de asesinato del candidato republicano. Realmente (algo) extraordinario en la historia política de Estados Unidos”.

La controversial figura de Trump

Condenado por 34 delitos, el exmandatario podría convertirse nuevamente en el líder de Estados Unidos. Al respecto de su controversial figura, Bulnes acotó que ”la sociedad americana está polarizada como nunca, estructurada en torno a ciertos valores, y frente a lo cual Trump representa la encarnación misma de lo que es la visión americana. Por lo tanto, es tan insólito lo que está pasando, frente a los antecedentes, que Trump tiene condena, es una persona que hasta el día de hoy no reconoce que perdió la elección del año 2020, y a la gente que vota por él le da exactamente lo mismo (...) Es un público muy movilizado”.

“¿Qué hay detrás de esta fuerza de Trump? Yo creo que tiene que ver con la preocupación sobre la inmigración irregular, porque es un tema que ha penetrado, más allá de las mentiras, de las vulgaridades de Trump respecto a que los inmigrantes se comen las mascotas de los vecinos, pero algo de eso va quedando en las redes o decirte que son todos criminales cuando uno mira las encuestas y lo que dice el FBI respecto a la criminalidad en Estados Unidos ha bajado los delitos violentos, pero aún así se identifican con los migrantes, y eso tiene un impacto”, añadió.

¿Cómo afectaría a la economía?

Uno de los factores que van a pesar en las elecciones de la jornada electoral, es la economía. Por su parte, el investigador del Instituto de Políticas Económicas, Facultad de Economía y Negocios de la UNAB, Jorge Rojas, sostuvo que “lo que sucede acá es como todos los problemas, todos los fenómenos, es multifactorial (...) ¿Qué es lo que propone Trump? Son políticas que en el corto plazo pueden ser beneficiosas, pero en el largo plazo los beneficios de este corto plazo desaparecen e incluso terminan en una cuenta negativa, porque el proteccionismo, que es una cuestión que se ha estudiado muchísimo en el campo de la economía, el proteccionismo lleva a una mayor actividad interna en ciertos sectores productivos que es donde están los electores de Donald Trump, pero en el largo plazo se generan pérdidas de eficiencia, se genera una desintegración de los países a nivel mundial. Entonces, claro, este proteccionismo puede generar un boost o un impulso económico inicialmente, pero que va a desaparecer en el mediano a largo plazo. También tiene esta política de disminuir el impuesto corporativo, del 21 al 15. Mientras que Kamala Harris lo quiere subir de 21 a 28″.

“Ninguno de los dos aborda realmente el problema del déficit fiscal y probablemente, dependiendo de cómo resulte el Congreso que se elija, van a tener nuevamente la discusión del techo de la deuda en Estados Unidos, y dependiendo del maridaje que se genere entre el Ejecutivo y el Legislativo, se podría también generar ahí un problema importante. Entonces, hay demasiados temas en el campo de la economía que Donald Trump logra persuadir al electorado de que efectivamente con él van a estar mejor. Kamala Harris, las entrevistas que he logrado ver respecto al tema económico, muestran ciertas debilidades que eso le hicieron perder su momentum inicial, pero que ahora último lo ha ido recuperando”, agregó.