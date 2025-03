La alternativa de Egipto a la “Riviera de Gaza” de Trump busca marginar a Hamas

Un plan para Gaza elaborado por Egipto como respuesta a la ambición del presidente estadounidense Donald Trump de crear una Riviera en Oriente Medio dejaría de lado a Hamas y lo reemplazaría con organismos interinos controlados por estados árabes, musulmanes y occidentales, según un borrador visto por Reuters.

La visión egipcia para Gaza, que se presentará en una cumbre de la Liga Árabe el martes, no especifica si la propuesta se implementaría antes o después de cualquier acuerdo de paz permanente para poner fin a la guerra desencadenada por los ataques del 7 de octubre de 2023.

El plan de Trump, que preveía limpiar Gaza de sus habitantes palestinos, pareció alejarse de la política estadounidense de larga data en Medio Oriente centrada en una solución de dos Estados y provocó enojo entre los palestinos y las naciones árabes.

La gran pregunta sin respuesta en las negociaciones sobre el futuro del enclave sigue siendo quién gobernará Gaza después del conflicto. Hamas ha rechazado hasta ahora la idea de que otros Estados impongan a los palestinos cualquier propuesta.

El plan de El Cairo no aborda cuestiones cruciales como quién pagará la reconstrucción de Gaza ni ofrece detalles específicos sobre cómo se gobernaría Gaza ni cómo se dejaría de lado a un grupo armado tan poderoso como Hamas.

Según el plan egipcio, una Misión de Asistencia a la Gobernanza reemplazaría al gobierno dirigido por Hamas en Gaza por un período interino no especificado y sería responsable de la ayuda humanitaria y de impulsar la reconstrucción del enclave, que ha sido devastado por la guerra.

“No habrá financiación internacional importante para la rehabilitación y reconstrucción de Gaza si Hamas sigue siendo el elemento político dominante y armado sobre el terreno que controla el gobierno local”, dice un preámbulo que describe los objetivos del borrador del plan egipcio.

Los detalles del marco propuesto por Egipto para el futuro de Gaza no se han informado previamente.

Palestinos rompen su ayuno al comer las comidas del Iftar durante el mes sagrado de Ramadán, cerca de los escombros de edificios, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamas, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, 1 de marzo de 2025. Foto: Reuters

Egipto, Jordania y los países del Golfo Pérsico llevan casi un mes intentando formular una ofensiva diplomática para contrarrestar el plan de Trump. Se han propuesto varias ideas, y la de Egipto se considera la favorita.

Reuters no pudo determinar si los líderes árabes apoyarían el plan presentado por Egipto.

El plan no especifica quién dirigirá la misión de gobernanza, pero dice que “se basará en la experiencia de los palestinos de Gaza y de otros lugares para ayudar a Gaza a recuperarse lo más rápidamente posible”.

El borrador de la propuesta fue compartido con Reuters por un funcionario involucrado en las negociaciones de Gaza que pidió permanecer anónimo porque el borrador aún no se ha hecho público.

El ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, conversa con el ministro de Relaciones Exteriores jordano, Ayman Safadi, en el palacio Al Tahrir para discutir los detalles del plan de reconstrucción de Gaza, antes de la cumbre árabe de emergencia organizada por Egipto esta semana, en El Cairo, Egipto, 3 de marzo de 2025. Foto: Reuters

El plan rechaza firmemente la propuesta estadounidense de un desplazamiento masivo de los palestinos de Gaza, que países árabes como Egipto y Jordania consideran una amenaza a su seguridad.

“El presidente Trump ha sido claro en que Hamas no puede seguir gobernando Gaza”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Brian Hughes, cuando se le preguntó sobre el plan de Egipto para Gaza y si Estados Unidos lo apoyaría.

“Si bien el presidente mantiene su visión audaz de una Gaza posguerra, acoge con agrado las aportaciones de nuestros socios árabes en la región. Está claro que sus propuestas han llevado a la región a sentarse a la mesa de negociaciones en lugar de permitir que esta cuestión se convierta en una crisis mayor”, dijo Hughes.

Fuerza de estabilización

Sami Abu Zuhri, un alto funcionario de Hamas, dijo a Reuters que el grupo no tiene conocimiento de ninguna propuesta de ese tipo por parte de Egipto.

Una mujer palestina prepara comidas de Iftar para romper el ayuno, durante el mes sagrado del Ramadán, en el campamento de refugiados de Jabalia en el norte de la Franja de Gaza, 2 de marzo de 2025. Foto: Reuters

“El día después en Gaza debe ser decidido únicamente por los palestinos”, afirmó. “Hamás rechaza cualquier intento de imponer proyectos o cualquier forma de administración no palestina, así como la presencia de cualquier fuerza extranjera en el territorio de la Franja de Gaza”.

El proyecto egipcio no menciona futuras elecciones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, ni tampoco lo hizo la oficina del primer ministro de Israel, cuyo apoyo a cualquier plan es visto como vital para asegurar un compromiso de que cualquier reconstrucción futura no será destruida nuevamente.

El grupo islamista palestino Hamas gobierna el enclave costero desde 2007. El 7 de octubre de 2023 lanzó el ataque contra Israel que mató a 1.200 personas y dio inicio a la guerra de Gaza.

Un alto el fuego del 19 de enero puso fin temporalmente a los combates, pero la primera fase del acuerdo expiró el sábado sin señales de un acuerdo para pasar a la segunda fase.

El proyecto egipcio no aborda la cuestión de qué acciones podrían adoptarse si Hamas se niega a desarmarse o retirarse de la política.

La propuesta prevé una Fuerza Internacional de Estabilización integrada principalmente por estados árabes que asumiría la función de brindar seguridad frente al grupo militante, con el eventual establecimiento de una nueva fuerza policial local.

Los órganos de seguridad y de gobierno serían “organizados, guiados y supervisados” por un consejo directivo. El borrador decía que el consejo estaría integrado por países árabes clave, miembros de la Organización de Cooperación Islámica, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea y sus estados miembros, y otros.

Vehículos militares maniobran dentro de Gaza, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamas, visto desde Israel, 2 de marzo de 2025. Foto: Reuters

El plan no detalla un papel de gobierno central para la Autoridad Palestina (AP), que según las encuestas de opinión tiene poco apoyo entre los palestinos de Gaza y Cisjordania.

Un funcionario palestino dijo a Reuters que, al igual que Cisjordania, Gaza está bajo la jurisdicción de la AP y debe ser gobernada por palestinos.

“Acordamos con los egipcios la creación de un comité integrado por expertos palestinos que ayudará a la Autoridad Palestina a gestionar la Franja de Gaza durante seis meses. El comité está integrado por expertos palestinos y se coordina con la AP, y no responde ante organismos no palestinos”, dijo el funcionario, que pidió no ser identificado por cuestiones de confidencialidad.

Proyecto de ley de reconstrucción

Desde que en 2007, tras una breve guerra civil, Hamas expulsó a la Autoridad Palestina de Gaza, ha aplastado a toda oposición en la zona. Con el apoyo de Irán, ha construido un amplio aparato de seguridad y una organización militar basada en una vasta red de túneles, muchos de los cuales, según afirma Israel, ya ha destruido.

Una vista general muestra edificios destruidos en el norte de Gaza, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamas, visto desde Israel, 2 de marzo de 2025. Foto: Reuters

El plan no especifica quién pagará la reconstrucción de Gaza, una cifra estimada por la ONU en más de 53.000 millones de dólares. Dos fuentes dijeron a Reuters que los estados árabes y del Golfo tendrían que comprometer al menos 20.000 millones de dólares en la fase inicial de reconstrucción.

La propuesta de Egipto prevé que los estados integrantes del consejo directivo podrían establecer un fondo para apoyar al órgano de gobierno interino y organizar conferencias de donantes para buscar contribuciones para un plan de reconstrucción y desarrollo a largo plazo para Gaza.

El plan no contiene ningún compromiso financiero específico.

Los estados árabes del Golfo productores de petróleo y gas, como Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, podrían ser fuentes vitales de financiación de la región. Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, ven a Hamas y otros grupos militantes como una amenaza existencial y es poco probable que ofrezcan financiación hasta que Hamas haya sido dejado de lado.

El ministro de Relaciones Exteriores de Bahréin, Abdullatif Al-Zayani, asiste a una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty (unssen), en el palacio Al Tahrir para discutir los detalles del plan de reconstrucción de Gaza, antes de la cumbre árabe de emergencia organizada por Egipto esta semana, en El Cairo, Egipto, el 3 de marzo de 2025. Foto: Reuters

Los Ministerios de Relaciones Exteriores de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos y la oficina de medios internacionales de Arabia Saudita no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el plan de Egipto, ni a las preguntas sobre su voluntad de comprometer fondos para reconstruir Gaza.

El proyecto de plan también pide que el comité directivo se coordine con un Consejo Asesor de la Sociedad Civil, integrado por académicos, líderes de ONG y otras figuras notables.