La historia de Hind Rajab, la niña palestina de seis años cuyo asesinato en 2024 ahora será investigado penalmente por Israel

El Ejército israelí admitió el miércoles que sus tropas dispararon contra el auto en el que viajaba Hind Rajab.

“Tengo miedo. Están disparando. Vengan a buscarme”, dice asustada la niña palestina, Hind Rajab, de seis años, al personal de la Media Luna Roja Palestina en Ramallah que la trataba de consolar, mientras coordinaba la llegada de ayuda médica.

Era el 29 de enero de 2024. Las fuerzas israelíes habían ordenado la evacuación del barrio de Tel al-Hawa, en Ciudad de Gaza, por lo que los tíos de Hind intentaron huir de la ciudad con ella y sus cuatro primos, entre los que estaban, Lian de 14, Raghad de 13 y Mohammed de 11. Pero antes de que la familia pudiera escapar, su auto fue atacado por tanques israelíes que habían llegado hasta la zona de la Rotonda Financiera, frente a una bencinera.

El Ejército israelí admitió el miércoles que sus tropas dispararon contra el auto en el que viajaba Hind Rajab y afirmó haber ordenado una investigación penal sobre el asesinato que provocó indignación internacional.

Imagen del auto en el que viajaba Hind Rajab junto con su familia. Foto: Archivo

Según el diario El País, se trata de un tipo de pesquisas internas que rara vez resulta en condenas, pero su apertura muestra la importancia que han cobrado estos casos, sobre todo el de Rajab, convertido en un símbolo por la crudeza del caso, por la película La voz de Hind —que ganó el León de Plata en el último festival de Venecia— y por el activismo de su madre, Wisam Hamada, que pide justicia para los niños de Gaza.

Todo comenzó con un llamado, cuya grabación fue difundida públicamente por la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS), que Lian hizo pidiendo auxilio: “Necesitamos ayuda… nos están disparando… estamos dentro del auto y hay un tanque al lado”. Sin embargo, la conversación se terminó con el sonido de intensos disparos y los gritos del joven, que murió a causa de los impactos al igual que su hermana, Raghad, y el resto de su familia.

Más tarde, Hind pudo usar el teléfono y llamó a su familia pidiendo ayuda y señaló que todos sus parientes que estaban con ella habían muerto. Durante tres horas y media, el 29 de enero de 2024, la niña gazatí estuvo sola en el asiento trasero del auto mientras hablaba con la sala de operaciones de la Media Luna Roja Palestina, ubicada en Ramallah, a unos 80 kilómetros de distancia, para pedir ayuda y decirles que se acercaba un tanque.

Su madre, que es psicóloga, detalló: “Hind me contó (según una grabación publicada el 30 de enero) que Lian había muerto y que tenía heridas en la mano, la espalda y la pierna, pero que seguía viva. Me comentó que estaba asustada y que quería que fuéramos a buscarla. Intenté tranquilizar a Hind y le dije que la Media Luna Roja estaba coordinando para que los paramédicos llegaran al lugar y la rescataran”.

Durante más de tres horas, el equipo de la Media Luna Roja Palestina (PRCS) se mantuvo en contacto con Hind para tranquilizarla ante sus constantes súplicas para que la sacaran del auto. Según la PRCS, se había coordinado con el enlace palestino para permitir el acceso de las ambulancias al lugar.

Tras la coordinación, alrededor de las 18:00 de ese día, una ambulancia de la PRCS con dos paramédicos, Yousif Zeino y Ahmed al-Madhoun, se dirigió a la zona donde Hind quedó atrapada. Sin embargo, la PRCS perdió el contacto con los dos paramédicos al poco rato.

Vista de la ambulancia de la PRCS atacada.

Al día siguiente, el 30 de enero de 2024, se dieron a conocer los audios de los llamados de auxilio de Lian y Hind, los que se viralizaron en las redes sociales y fueron ampliamente difundidos en los medios de comunicación internacionales.

Doce días después, cuando un equipo de defensa civil palestina finalmente llegó a la zona, encontró el cuerpo de Hind en un auto acribillado a balazos, según su tío, Samir Hamada, quien también arribó al lugar esa misma mañana. La ambulancia yacía calcinada a unos 50 metros del auto, y su destrucción era compatible con el uso de un proyectil disparado por tanques israelíes, según seis expertos en municiones, citados por el diario The Washington Post.

La Media Luna Roja de Israel también halló los cuerpos de los paramédicos Yousif Zeino y Ahmed al-Madhoun.

Investigación

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron haber realizado una investigación preliminar y que sus fuerzas “no estaban presentes cerca del vehículo ni dentro del alcance de disparo” del automóvil de la familia Hamada. Las FDI tampoco indicaron que se les había exigido permiso a la ambulancia para ingresar a la zona.

El Departamento de Estado norteamericano afirmó haber planteado el caso repetidamente a las autoridades israelíes. “Los israelíes nos dijeron que, efectivamente, había unidades de las FDI en la zona, pero que las FDI no tenían conocimiento ni participación en el tipo de ataque descrito”, declaró el portavoz Matthew Miller.

Palestinos inspeccionan un vehículo en el que murieron empleados de la World Central Kitchen (WCK) en un ataque israelí, según WAFA, en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 30 de noviembre de 2024. Foto: Archivo Stringer

El Ejército israelí afirmó este miércoles que las revisiones al caso se realizaron como parte de las obligaciones de las FDI en virtud del derecho internacional e israelí. Añadió que sus conclusiones sirven de base para las decisiones del mando y ayudan a determinar si se deben abrir investigaciones penales. Desde el inicio de la guerra, el mecanismo ha revisado aproximadamente 150 incidentes, según las FDI.

En el informe del miércoles, el Ejército indicó que recientemente se habían tomado decisiones legales con respecto a cinco incidentes que recibieron “una importante atención pública”: el asesinato de siete trabajadores de la organización World Central Kitchen en Deir al-Balah en abril de 2024; el asesinato de nueve personas, entre ellas Hind Rajab, de seis años, en la Ciudad de Gaza en enero de 2024; el asesinato de 15 palestinos, entre ellos personal médico y un trabajador de la ONU, en Tel al-Sultan, en Rafah, en marzo de 2025; y los asesinatos de dos miembros del personal de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Khan Yunis, en febrero de 2024, y de otros dos en la Ciudad de Gaza, en noviembre de 2023.

El diario israelí Haaretz detalló que los incidentes a los que se refiere el comunicado de las FDI figuran entre los casos más destacados de violencia contra civiles en la Franja de Gaza que han recibido atención de los medios internacionales. En cada caso, murieron trabajadores humanitarios extranjeros o personal médico a pesar de que los edificios o vehículos en los que se encontraban estaban claramente señalizados y su ubicación había sido coordinada con las FDI.

🚨 BREAKING:



Brad Pitt and Joaquin Phoenix will produce a film about six-year-old Palestinian girl Hind Rajab, who was killed in Gaza in 2024 after her car and a rescue ambulance came under Israeli fire. pic.twitter.com/8kF7Ib96x1 — GBC (@GBC_Press) August 10, 2026

Fuentes de alto rango de las FDI, indicó el periódico, han criticado la forma en que algunas tropas llevaron a cabo los informes posteriores a incidentes inusuales; en varios casos, surgieron discrepancias importantes entre la versión presentada por los soldados y comandantes involucrados y las conclusiones derivadas de las revisiones realizadas por el mecanismo de investigación del Estado Mayor.

Según las fuentes, si se determina que los soldados o comandantes proporcionaron información falsa deliberadamente durante un interrogatorio en un intento de eludir responsabilidades o distorsionar las conclusiones, podría abrirse una investigación penal, incluso sobre la conducta del propio interrogatorio.

Ante las críticas públicas y políticas a la investigación de los soldados, fuentes del sistema judicial han advertido que socavar la independencia y la credibilidad de los mecanismos de investigación podría perjudicar, en última instancia, tanto a los soldados como a los comandantes.

Afirman que debilitar la capacidad de Israel para ampararse en el principio de complementariedad -según el cual el tribunal de La Haya no interviene cuando un Estado lleva a cabo un proceso penal independiente- podría aumentar la exposición del personal militar a procesos judiciales en el extranjero. Esta medida también podría perjudicar la cooperación en materia de seguridad con otros países.

Al mismo tiempo, fuentes jurídicas de alto nivel destacaron, según Haaretz, que no todo error operacional debe dar lugar a una investigación penal. Según ellas, los errores de juicio, las infracciones disciplinarias o los fallos cometidos de buena fe en condiciones de combate pueden ser tratados a nivel de mando. Sin embargo, cuando existe una sospecha razonable de mala fe o de la comisión de un delito, un simple interrogatorio operacional no es suficiente.

Numerosos medios de comunicación internacionales reconstruyeron el incidente, y el grupo de investigación británico Forensic Architecture llevó a cabo una investigación que determinó que el vehículo había recibido 335 impactos de bala. En Bélgica, se creó la Fundación Hind Rajab para coordinar las acciones legales destinadas a lograr el arresto y el enjuiciamiento en tribunales de todo el mundo de los soldados y oficiales israelíes presuntamente implicados en crímenes de guerra en Gaza.