La historia del ciudadano sueco que lleva más de 500 días encarcelado en Irán

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 3 minutos

Publicación de Facebook en la que se ve a Johan Floderus promocionando las carreras en la UE entre los suecos. Foto: Facebook.

El diario The New York Times reveló que Johan Floderus, que supuestamente trabaja en el cuerpo diplomático de la UE, lleva desde abril de 2022 en una cárcel iraní. Si bien las autoridades no habían anunciado antes el hecho, la política de Teherán formaría parte de lo que el periódico neoyorquino calificó de “diplomacia de rehenes”, donde Irán buscaría concesiones con Occidente, usualmente en forma de acceso a dineros bloqueados o intercambio de presos.