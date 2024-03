La incendiaria y racista retórica de Trump en su campaña presidencial

El candidato presidencial republicano Donald Trump ha hecho una serie de declaraciones incendiarias y racistas durante la campaña electoral estadounidense desde que declaró su candidatura en noviembre de 2022.

En algunos casos, ha utilizado imágenes violentas para arremeter contra inmigrantes y opositores. Ha advertido que Estados Unidos está al borde del colapso y su retórica ha generado preocupaciones de que podría violar las normas democráticas al utilizar el poder del Estado para atacar a supuestos enemigos si es elegido.

Estas son algunas de las declaraciones más controvertidas de Trump hasta la fecha:

Envenenamiento de la sangre

Trump ha dicho en varias ocasiones que los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos están “envenenando la sangre de nuestro país”.

El líder de la Liga Antidifamación, Jonathan Greenblatt, calificó el lenguaje de “racista, xenófobo y despreciable”. La campaña del Presidente demócrata Joe Biden comparó los comentarios de Trump con los de Adolf Hitler, quien utilizó la frase “envenenamiento de la sangre” en su manifiesto “Mein Kampf”.

Las encuestas de opinión pública muestran que la inmigración ilegal es una de las principales preocupaciones de los votantes, y Trump ha retratado consistentemente la inmigración como un importante impulsor de los delitos violentos y la decadencia económica.

El apoyo al candidato presidencial republicano, el expresidente estadounidense Donald Trump, se muestra en las afueras de Ferris Apiaries en Yemassee, Carolina del Sur, EE.UU., el 5 de marzo de 2024. Foto: Reuters

En declaraciones anteriores, Trump ha sugerido que los demócratas están permitiendo deliberadamente que los inmigrantes ingresen al país para aumentar su apoyo político.

Este es un elemento clave de la teoría de la conspiración de extrema derecha del “Gran Reemplazo”, que afirma que las élites izquierdistas y judías están diseñando el reemplazo étnico y cultural de las poblaciones blancas con inmigrantes de color que conducirá a un “genocidio blanco”.

El debate sobre los efectos económicos de la inmigración lleva décadas, aunque la mayoría de los investigadores dicen que la inmigración impulsa en términos generales el crecimiento económico.

Alrededor del 33% de los republicanos en una encuesta de Reuters/Ipsos de febrero citaron la inmigración como su tema principal, mientras que el 6% de los demócratas dijeron lo mismo.

Alimañas

Trump prometió en un mitin de noviembre en New Hampshire que “extirparía a los comunistas, marxistas, fascistas y matones de izquierda radical que viven como alimañas dentro de los confines de nuestro país”.

Emilio, un migrante de 23 años de la República Dominicana, vigila a su tío Tony, de 43 años, mientras esperan durante más de dos días a lo largo de la orilla cargada de alambre de púas del río Grande con la esperanza de entregarse a las autoridades de inmigración en El Paso, Texas, EE.UU., 23 de marzo de 2024. Foto: Reuters

Esos comentarios provocaron reprimendas de los demócratas del Congreso y de algunos republicanos moderados. Algunos historiadores han atribuido el uso de la palabra “alimañas” a Hitler y al italiano Benito Mussolini.

Los historiadores políticos dicen que el uso de retórica deshumanizante -incluidas palabras como “alimañas”- hace que sea más fácil despojar de derechos a residentes y ciudadanos, ya que se los considera menos dignos de protecciones democráticas o constitucionales. Los nazis, por ejemplo, frecuentemente se referían a los judíos como piojos, ratas y alimañas.

La campaña de Trump ha descartado esas comparaciones.

Matanza

Durante una aparición en marzo junto a un candidato republicano al Senado en Ohio, Trump advirtió sobre un “baño de sangre” si no logra derrocar a Biden en las elecciones de noviembre.

En ese momento, Trump estaba discutiendo la necesidad de proteger la industria automotriz estadounidense de la competencia extranjera, y Trump y sus aliados dijeron más tarde que se refería a la industria automotriz cuando usó el término.

La campaña de Trump ha tratado de presentar a Biden como una amenaza para los empleos en la fabricación de automóviles en Míchigan, un estado clave, debido a la promoción de los vehículos eléctricos por parte de la administración Biden.

El candidato presidencial republicano y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace gestos en el escenario durante un mitin de campaña en Richmond, Virginia, Estados Unidos, el 2 de marzo de 2024. Foto: Reuters

El equipo de campaña de Biden rechazó esa caracterización y condenó lo que llamó el “extremismo” de Trump, “su sed de venganza” y sus “amenazas de violencia política”.

Los inmigrantes son “animales”, “no personas”

Trump se ha referido frecuentemente a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país en términos infrahumanos, refiriéndose a ellos, por ejemplo, como animales propensos a la violencia.

“En algunos casos, en mi opinión, no son personas”, dijo durante su aparición en marzo en Ohio. “Pero no se me permite decir eso porque la izquierda radical dice que es algo terrible. Estos son animales, está bien, y tenemos que detenerlos”, afirmó.

Durante sus discursos, Trump frecuentemente afirma que los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente han escapado de prisiones y asilos en sus países de origen y están alimentando los crímenes violentos en Estados Unidos.

Si bien los datos disponibles sobre el estatus migratorio de los delincuentes son escasos, los investigadores dicen que las personas que se encuentran ilegalmente en el país no cometen delitos violentos en mayor proporción que los ciudadanos nativos.

Los negros estadounidenses y el crimen

Trump provocó la ira de la campaña de Biden y de los líderes y grupos de derechos civiles en febrero cuando sugirió que los votantes negros se sentían más atraídos por él debido a sus acusaciones penales. También dijo que los votantes negros habían venido a “abrazar” sus fotografías policiales.

“Y luego me acusaron una segunda vez, una tercera y una cuarta vez. Y mucha gente dijo que por eso les agrado a los negros porque han sido tan heridos y discriminados”, dijo Trump mientras hablaba con un grupo conservador negro en Carolina del Sur antes de las elecciones primarias del estado, que luego ganó.

Las impugnaciones legales de Trump, incluidos los cargos federales por sus supuestos esfuerzos por revertir su derrota electoral de 2020 y su manejo de documentos clasificados, entre otros cargos estatales y demandas civiles, difieren mucho de las desigualdades históricas que los estadounidenses negros han experimentado en el sistema de justicia penal.

Una vista de drones muestra el muro fronterizo de Estados Unidos mientras los migrantes, separados por una valla cargada de alambre de púas, se reúnen a lo largo de la orilla del Río Grande mientras esperan entregarse a las autoridades en El Paso, Texas, Estados Unidos, 23 de marzo de 2024. Foto: Reuters

Trump también ha descrito al menos a dos fiscales negros: el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como “animales”. En repetidas ocasiones se ha referido a James como “Peekaboo”, que rima con un insulto racial.

Los aliados de Trump dicen que sus ataques se refieren a la conducta de los fiscales, no a su raza, y dicen que está trabajando duro para ganarse el apoyo de los votantes negros.

Apocalipsis ahora

Trump frecuentemente recurre a imágenes apocalípticas durante su campaña electoral, diciendo a sus seguidores que si no gana en noviembre -o si no se sale con la suya- el país entrará en un declive terminal.

En un evento de campaña en marzo en Carolina del Norte, Trump dijo que las políticas de inmigración de Biden equivalían a una “conspiración para derrocar a Estados Unidos” a través de políticas de seguridad laxas que habían permitido que millones de inmigrantes cruzaran la frontera de Estados Unidos con México.

El candidato presidencial republicano y expresidente estadounidense Donald Trump llega a su mitin en Greensboro, Carolina del Norte, EE.UU., el 2 de marzo de 2024. Foto: Reuters

La administración de Biden, sostuvo Trump, busca “colapsar el sistema estadounidense, anular la voluntad de los votantes estadounidenses reales y establecer una nueva base de poder que les dé control durante generaciones”.

En respuesta, la campaña de Biden señaló un proyecto de ley de seguridad fronteriza en el Congreso que Trump ayudó a torpedear en febrero al instar a los republicanos a votar en contra.

Dictador en el “día uno”

Durante un ayuntamiento televisado en diciembre, Trump dijo que no sería un dictador “más que (en) el primer día” de un posible segundo mandato. Dijo que cerraría la frontera sur con México y ampliaría la extracción de petróleo durante el primer día de su administración.

La campaña de Biden dijo que los comentarios eran una prueba explícita de que quiere ser un autócrata, mientras que los aliados de Trump dijeron que estaba bromeando.

Biden ha centrado su campaña en el argumento de que impedir que Trump regrese al cargo es crucial, ya que Trump representa una amenaza para la democracia.

Trump sostiene que Biden es una amenaza más grave para la democracia, ya que las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley bajo su mando están procesando a republicanos prominentes, incluido él mismo.

Alrededor del 44% de los demócratas dijo que el extremismo es su principal tema electoral, según la encuesta de Reuters/Ipsos de febrero, mientras que el 13% de los republicanos dijo lo mismo.