Las mujeres ucranianas sustituyen a los hombres en el trabajo ante escasez de mano de obra por la guerra

Tetyana Vorotilova nunca hubiera soñado con convertirse en guardia de seguridad. Sin embargo, esta mujer de 37 años lleva trabajando como tal desde hace poco más de tres meses en una tienda de Silpo, una importante cadena de supermercados ucraniana. Madre de una hija de 17 años, ahora pasa sus días vigilando a los clientes y la llegada de mercancías. Es una vida muy distinta a la que tenía antes, como enfermera en un hospital de la ciudad de Kostiantynivka, en la región de Donetsk, de donde huyó al comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022, según relató al diario francés Le Monde a fines de junio.

“Antes, el puesto de guardia de seguridad lo ocupaban los hombres”, reconoce Nastya Liesnick, la joven responsable de recursos humanos de Silpo. Vorotilova no es un caso especial. La directora de la tienda, Anna Kraïka, afirma que ha observado un cambio radical en la composición de sus equipos. Antes de la guerra, “teníamos muchos empleados hombres”, afirma, “pero muchos se han ido desde entonces”. El exguardia de seguridad “probablemente se fue” para evitar ser reclutado, añadió.

Un caso similar al Vorotilova vive Karina Yatsina. Minera en el este de Ucrania, ahora opera una cinta transportadora en un túnel oscuro de 365 metros de profundidad. Hace un año y medio, Yatsina, de 21 años, trabajaba como niñera. Entonces sus amigos le dijeron que una mina en la ciudad oriental de Pavlohrad estaba contratando mujeres para reemplazar a los hombres reclutados en el Ejército. El salario era bueno y la pensión generosa. No pasó mucho tiempo antes de que caminara por el laberinto de túneles de la mina, con una linterna frontal atada a su casco rojo.

Nataliia, de 43 años, y Krystyna, de 22, bajan en un ascensor a su lugar de trabajo subterráneo, en una mina en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el 17 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

“Nunca hubiera pensado que estaría trabajando en una mina”, dijo Yatsina al diario The New York Times, tomando un breve descanso en el calor sofocante del túnel. “Nunca lo hubiera imaginado”.

Yatsina es una de las 130 mujeres que han comenzado a trabajar bajo tierra en la mina desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. Ahora operan cintas transportadoras que llevan carbón a la superficie, trabajan como inspectoras de seguridad o conducen los trenes que conectan las diferentes partes de la mina.

Según el periódico, estos casos son parte de una tendencia más amplia en Ucrania, donde las mujeres están asumiendo cada vez más puestos de trabajo que durante mucho tiempo estuvieron dominados por los hombres, a medida que la movilización generalizada de soldados agota la fuerza laboral dominada por los hombres. Se han convertido en conductoras de camiones o buses, soldadoras en fábricas de acero y trabajadoras de almacenes. Miles de ellas también se han unido voluntariamente al Ejército.

El número de mujeres en el Ejército ha aumentado significativamente desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, con más de 62.000 mujeres sirviendo actualmente en las Fuerzas Armadas de Ucrania, según las estadísticas oficiales. Más de 5.000 están sirviendo en la zona de combate, detalló la cadena CNN en marzo pasado.

Krystyna, de 22 años, espera el equipo antes de bajar a trabajar su turno bajo tierra, en una mina en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el 17 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

Es el caso de Oksana Rubanyak, hoy de 21 años, quien tenía 19 cuando se unió al Ejército ucraniano como voluntaria. Prestó servicio cerca de Bakhmut y, como ahora, era la única mujer de su pelotón. Manejaba una ametralladora pesada y, aunque hacía todo lo que hacían los hombres, dijo que sufría cierto grado de prejuicios, como que algunos hombres intentaban impedirle llevar armas pesadas.

“Oí a gente decir a mis espaldas que yo debía ser la hija de alguien, que mi padre me iba a ascender, etc. Era algo nuevo para mucha gente. Todo el mundo intentaba encontrarle un truco, pero eso no existía”, comentó Rubanyak a la cadena estadounidense.

A medida que más y más ucranianos se suman al esfuerzo bélico, las mujeres del país participan cada vez más, y no solo en el Ejército. Ante la inminente nueva ola de reclutamiento militar, los empleadores se enfrentan a un nuevo problema: cómo cubrir las vacantes que dejan los hombres reclutados. Al mismo tiempo, cientos de miles de mujeres han abandonado el país en busca de refugio en el extranjero.

Según el Banco Nacional de Ucrania, los empleadores de todo el país se enfrentan actualmente a una escasez de unos 60.000 trabajadores cualificados, un aumento de unos 20.000 desde 2021.

Una empleada minera opera un ascensor, en un yacimiento en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el 17 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

“Hay escasez de mujeres y hombres en el mercado laboral. Hemos reducido los requisitos para los candidatos e introducido programas de capacitación básica donde una persona puede aprender a convertirse en asistente de laboratorio u operador (de máquinas) desde cero”, dijo a CNN Natalia Teryakhina, directora de recursos humanos de Kernel, uno de los mayores productores y exportadores agrícolas de Ucrania.

Antes de la guerra trabajaba, el 47% de las mujeres ucranianas trabajaba, de acuerdo con cifras del Banco Mundial. Desde entonces, alrededor de 1,5 millones de trabajadoras, alrededor del 13% ciento del total, han abandonado Ucrania, afirmó Hlib Vyshlinsky, director ejecutivo del Centro de Estrategia Económica con sede en Kiev, en declaraciones a The New York Times.

“La proporción de mujeres que trabajan actualmente en Ucrania es mayor que antes de la guerra”, agregó Vyshlinsky. Pero demasiadas han abandonado Ucrania como para permitir que el país supere su escasez de mano de obra, apuntó. Tres cuartas partes de los empleadores ucranianos han experimentado escasez de mano de obra, según mostró una encuesta reciente.

El fenómeno de la incorporación de la mujer a la fuerza laboral ha sido particularmente evidente en la industria minera. Tras la invasión rusa en 2022, el gobierno ucraniano suspendió una ley que prohibía a las mujeres trabajar bajo tierra y en condiciones “dañinas o peligrosas”. Ahora, son una presencia habitual en los estrechos huecos de los ascensores que llevan a los trabajadores a las profundidades de las minas.

Cadetes del Instituto Militar de la Universidad Nacional Taras Shevchenko descansan después de una ceremonia de juramentación, en Kiev, el 8 de septiembre de 2023. Foto: Reuters

La mina de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, propiedad de Metinvest, el mayor fabricante de acero de Ucrania, inició un programa a principios de este año que ha permitido que 32 mujeres trabajen bajo tierra. Reskilling Ukraine, una organización sueca sin fines de lucro, ha ofrecido cursos de capacitación acelerada para mujeres que desean convertirse en conductoras de camiones. Más de 1.000 mujeres se postularon este año, pero la organización tiene fondos para capacitar solo a 350, dijo Oleksandra Panasiuk, la coordinadora del programa.

Además, cuanto más cualificados son los puestos de trabajo, más difícil ha sido para las empresas encontrar sustitutos, apunta Le Monde. Los efectos ya se están sintiendo en algunos sectores. A finales de mayo, la empresa de transporte público de Kiev decidió finalmente anunciar intervalos más largos entre los trenes del metro, debido a la “falta” de conductores de trenes eléctricos y electromecánicos. Lo mismo se aplica a Mykolaiv, una ciudad del sur del país, donde el tráfico de buses y tranvías se redujo debido a la movilización de algunos empleados.

Según un estudio publicado por el Ministerio de Economía de Ucrania en 2023, al país le faltarían 4,5 millones de personas para reconstruir y mantener la economía en funcionamiento durante los próximos 10 años.