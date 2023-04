López Obrador se recupera tras complicación en su salud al contagiarse por tercera vez de Covid-19

Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se recupera de un tercer contagio de coronavirus. Foto: Reuters

En un video, al no poder asistir a su diaria conferencia de prensa, el mandatario azteca expresó que “como ha habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien y tengo Covid”. Dijo que su estado de salud “se me complicó porque me fui a una gira muy intensa y ahí me hizo crisis porque se me bajó la presión", lo que obligó a su traslado en una ambulancia aérea a Ciudad de México.