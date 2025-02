Los rehenes liberados en Gaza enfrentan largas y dolorosas recuperaciones

Recientemente, la asistente de jardín infantil de Uriah Brodutch, de cinco años, le preguntó si había tenido algún sueño últimamente. Sí, respondió el niño: soñó con hombres que lo alejaban de su hogar y mataban a otras personas.

Hombres armados palestinos secuestraron a Uriah, a su hermano mayor Yuval, de 9 años, y a su hermana Ofri, de 11, el 7 de octubre de 2023, junto con su madre, Hagar, y Abigail, una niña de 4 años de su kibutz, quien esa mañana había llegado a su casa cubierta con la sangre de su padre. Ambos padres de Abigail habían sido asesinados.

La familia Brodutch y Abigail estuvieron cautivos casi dos meses antes de ser liberados. Más de un año después, todos siguen marcados por el trauma.

El padre de Uriah, Avihai, resultó herido mientras luchaba contra los atacantes ese día, pero logró escapar de los secuestradores. Su hijo pequeño, dijo Avihai, le relató su sueño violento “como si fuera simplemente un hecho de la vida. No estaba llorando. Para él, parece algo normal”.

“Tantas personas murieron a su alrededor, y fue llevado a Gaza”, dijo Avihai. “Vieron cuerpos por todas partes y casas en llamas. Muchos de mis amigos y vecinos, a quienes conocíamos bien, fueron asesinados con sus familias. Así que ahora es parte de nuestra vida: la muerte.”

El sábado, tres rehenes más, incluido el ciudadano estadounidense-israelí Sagui Dekel Chen, de 36 años, fueron liberados por grupos militantes en Gaza como parte de las negociaciones en curso para poner fin a la guerra. Su liberación marcó el fin de una parte de su calvario, pero apenas el comienzo de lo que exrehenes han descrito en entrevistas como un largo y doloroso proceso de recuperación.

Alrededor de 250 personas fueron secuestradas el 7 de octubre, incluidos 40 niños. Aproximadamente 70 siguen en Gaza, aunque las autoridades israelíes creen que más de 30 ya han muerto. Aquellos que se cree que aún están vivos han soportado casi 500 días de cautiverio. Exrehenes, familiares y terapeutas afirman que la vida de los liberados nunca será la misma.

El ataque del 7 de octubre, que dejó alrededor de 1.200 muertos, y la posterior invasión y bombardeo israelí de Gaza han causado un sufrimiento generalizado, incluyendo a miles de palestinos que han perdido a sus seres queridos y han visto gran parte del enclave reducido a escombros. Según las autoridades sanitarias locales, más de 47.000 palestinos han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra, aunque no especifican cuántos eran combatientes.

Muchos de los rehenes que aún permanecen en Gaza están retenidos en túneles y, según los relatos de quienes han sido liberados, es probable que sufran hambre extrema y abusos psicológicos y físicos. Dos rehenes liberados hace una semana informaron a la familia de Alon Ohel, de 24 años, que él ha estado encadenado en un túnel subterráneo, con metralla incrustada en su ojo y sobreviviendo con solo una pita al día.

Or Levy, Eli Sharabi y Ohad Ben Ami, rehenes retenidos en Gaza desde el mortal ataque del 7 de octubre de 2023, son liberados por militantes de Hamas como parte de un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamas e Israel en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 8 de febrero de 2025. Foto: Reuters

Entrevistas con tres rehenes liberados hace más de un año, así como con familiares y psicólogos que los tratan, indican que muchos luchan por recuperarse. Para quienes estuvieron cautivos por más tiempo, el proceso podría ser aun más difícil.

Eli Sharabi, un hombre de 52 años que se veía demacrado y frágil al ser liberado la semana pasada, le dijo a una multitud en Gaza antes de su entrega que esperaba con ansias ver a su esposa, Lianne, y a sus hijas Noiya, de 16 años, y Yahel, de 13. Sin embargo, Sharabi no sabía que los atacantes habían asesinado a las tres en su hogar el 7 de octubre, junto con su perro.

Secuelas físicas y psicológicas

Exrehenes dijeron que sus experiencias les enseñaron cuánto eran capaces de soportar, pero los dejaron luchando con graves secuelas físicas y emocionales. Muchos no han vuelto a sus hogares y tratan de reconstruir sus vidas lejos de la frontera con Gaza.

“Ya no duermo mucho por las noches. Mi cabeza está llena de pensamientos”, dijo Luis Har, un argentino-israelí de 71 años secuestrado del kibutz Nir Yitzhak, uno de los muchos que fueron atacados ese día. “Muchas veces, un ruido —una moto o una ambulancia— me hace revivir todo. Tengo que recordarme que estoy aquí, que ya no estoy allí.”

La madre de Mia Schem sostiene una foto de su hija, quien fue secuestrada en la Franja de Gaza, tras una infiltración mortal de hombres armados de Hamas desde Gaza, en Tel Aviv, Israel, 17 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Mia Schem, una ciudadana franco-israelí de 22 años cuya imagen en un video de los rehenes se volvió viral en los días posteriores al ataque, dijo que siente que está en una montaña rusa emocional. Algunos días su calvario le parece una película o un sueño ajeno, pero otros días “los sentimientos de Gaza no desaparecen”.

“La gente piensa que cuando sales, ya estás a salvo y todo ha terminado”, dijo. “Pero no es así. Cada día es una batalla para levantarse y seguir adelante.”

Recordó vívidamente los montones de cadáveres en el festival de música Nova, donde cerca de 400 personas fueron masacradas, y los gritos desgarradores de mujeres que no podía ver, pero que cree que estaban siendo violadas.

Moran Stela Yanai, una diseñadora de joyas de 41 años secuestrada en el festival Nova y mantenida en oscuridad total por 51 días, dijo que no tolera estar en espacios cerrados por más de unos minutos. Cuando no está afuera, dijo que pasa la mayor parte del tiempo en el patio de su apartamento en Tel Aviv.

“La terraza es mi ancla”, explicó. “Sé que pase lo que pase en el día, podré salir a la terraza. Es mi refugio seguro”. En su muñeca lleva una pulsera de plata con la palabra “guerrera”.

Una mujer sostiene un cartel con una imagen de Carmel Gat, quien fue secuestrada durante el mortal ataque del 7 de octubre por Hamas y cuyo cuerpo fue recuperado de Gaza, en Tel Aviv, Israel, 1 de septiembre de 2024. Foto: Reuters

Yanai dijo que no puede entender por qué ella sobrevivió, mientras que otra rehén con la que había entablado amistad, Carmel Gat, de 40 años, fue asesinada por sus captores cuando el Ejército israelí se acercaba al túnel donde estaban retenidas.

“Éramos como un reflejo la una de la otra”, dijo Yanai. “Ella hacía yoga. Yo hacía pilates. Ambas intentamos comunicarnos con nuestros captores. Así que le pregunto a Dios: ‘¿Por qué la elegiste a ella y no a mí?’”. “Esa es la pregunta que me acompañará por el resto de mi vida. A veces siento que hubo un error. Tal vez ella era una mejor persona. Tal vez ella debería haber sido salvada”.

Yanai perdió gran parte de su audición en cautiverio y ahora usa audífonos. Además, le rompieron ambas piernas durante el secuestro y ha tenido múltiples cirugías desde su liberación.

Schem, la excautiva franco-israelí, recibió un disparo en el brazo mientras intentaba escapar del festival Nova. Su codo quedó destrozado. Tras cuatro cirugías, su brazo derecho es varios centímetros más corto que el izquierdo. También desarrolló epilepsia tras pasar casi 50 días aislada en la misma habitación con un captor armado, durmiendo solo por momentos. “Mi cuerpo sigue tenso”, afirmó.

Familiares y simpatizantes de los rehenes protestan frente a la Knesset, el parlamento israelí, para marcar los 500 días desde el 7 de octubre de 2023 cuando Hamas atacó Israel y tomó rehenes, en Jerusalén, 17 de febrero de 2025. Foto: Reuters

Algunos rehenes y sus familias describieron una euforia que les duró varias semanas al ser liberados. “Te sientes como si hubieras tomado una droga. Todo el mundo está reunido de nuevo”, dijo Avihai, el padre del pequeño llamado Uriah. Su esposa pasó todo su cautiverio pensando que Avihai había muerto en los combates de ese día. “Pero después de un tiempo”, dijo, “las cosas empiezan a desmoronarse”.

Su familia, dijo, se enteró poco a poco de que muchos de sus amigos y vecinos más cercanos, que vienen regularmente a su casa para hacer barbacoas semanales, estaban muertos.

Har, el argentino-israelí rescatado por comandos israelíes después de 129 días de cautiverio, dijo que no vio las noticias durante varios días después, por lo que no se enteró hasta más tarde de los asesinatos en masa en el festival de música Nova. La noticia le pesó.

Los exrehenes dijeron que reprimieron sus emociones durante el cautiverio para sobrevivir. “Nos castigaban por llorar, por reír, por extrañar a nuestros padres”, dijo Yanai. “Quieren que seamos robots, que actuemos según sus necesidades. Una vez lloré y me pegaron por ello. Así que cuando vino y me gritó por llorar, me detuve. Pensé: ‘Está bien’”.

Trauma complejo

Los terapeutas que trabajan con rehenes liberados dijeron que muchos, incluidos los niños, están sufriendo un trauma complejo, una condición causada por la exposición a múltiples y repetidos eventos traumáticos.

Ofrit Shapira Berman, experta en trauma de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dijo que quienes lo padecen tienen “la sensación más profunda de que uno tiene que entregarse para salvar su vida”. Muchos de quienes lo padecen, dijo, tienen dificultad para conectarse con otras personas.

Todos los exrehenes entrevistados dijeron que tenían problemas para relacionarse con personas que no tenían alguna conexión con el 7 de octubre. “La mayoría de nosotros tenemos amigos diferentes ahora”, dijo Yanai. “No es como si hubiera peleado con mis viejos amigos. Es solo que esas amistades se desvanecieron. Siento que ya no puedo tener una conversación normal”.

Protestantes israelíes sostienen una pancarta para marcar 500 días desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas atacó a Israel y tomó rehenes, en la costa del Mediterráneo frente al Consulado de EE. UU. en Tel Aviv, Israel, 17 de febrero de 2025. El número 73 representa la cantidad de rehenes que aún permanecen en cautiverio en Gaza. Foto: Reuters

Según los exrehenes y sus familias, puede llevar varias semanas o meses desarrollar una relación normal con la comida y el agua. Mientras estuvieron cautivos, cada miembro de la familia Brodutch recibía solo un pan de pita al día, que cortaban en trozos pequeños para intentar que durara todo el día. Cuando el pequeño Uriah estaba en el hospital después de su liberación, escondía su pan debajo de su almohada para comerlo más tarde, dijo su padre.

“Como judío, creces con historias del Holocausto y las imágenes de estos cuerpos demacrados”, dijo Avihai. “Y ahora tu familia ha pasado por esto”.

Las imágenes de los tres cautivos liberados hace una semana enfurecieron a muchos israelíes, y algunos familiares y funcionarios israelíes dijeron que parecían haber estado retenidos en campos de concentración. Muchos exrehenes han encontrado un sentido de propósito en ayudar a presionar por la liberación de los cautivos restantes y ayudar a sus familias a sobrellevar la situación.

“Tengo esta imagen en mi mente de que cuando el último rehén sea liberado, apagaré la televisión, volaré a Tailandia y me sentaré en la playa durante tres semanas y lloraré a lágrima viva”, dijo Yanai.

Un manifestante se retrata como un rehén en una jaula durante una manifestación contra el gobierno para conmemorar los nueve meses desde el mortal ataque del 7 de octubre, en Tel Aviv, Israel, 7 de julio de 2024. Foto: Reuters

Los terapeutas que han tratado a los niños secuestrados el 7 de octubre dijeron que algunos han vuelto a mojar la cama. En la casa de la familia Brodutch, los tres niños duermen cada noche con uno o ambos padres todas las noches.

“Antes, cuando escuchaban las sirenas [que alertan de un ataque con cohetes], simplemente entraban a resguardarse”, dijo Avihai. “Pero nunca había miedo. Ahora hay mucho miedo. Si una puerta se golpea o si hay un ruido fuerte afuera, temen que alguien vaya a entrar y derribar la puerta”.

Los niños Brodutch, que perdieron un año escolar, aún tienen dificultades para asistir más de tres días a la semana. Yuval, el de 9 años, rara vez logra quedarse un día completo antes de pedirle a su madre que lo recoja.

En la escuela, Yuval tiene un tutor que trabaja con él de manera individual. “Los otros niños han sido superamables con él”, dijo su padre. “Han sido increíbles. Pero simplemente no quiere estar en el aula”.

Un manifestante se encuentra al lado de un cartel que pide la liberación de Kfir Bibas, de 10 meses, durante una protesta que exige la liberación inmediata de los rehenes, especialmente de Shiri Bibas, de 32 años, su esposo Yarden Bibas, de 34, y sus hijos Kfir Bibas, de 10 meses, y Ariel, de 4, durante el acuerdo de intercambio de rehenes-prisioneros entre Hamas e Israel, en Tel Aviv, Israel, el 28 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

La mayoría de los niños que fueron rehenes no quieren terapia porque prefieren tratar de olvidar lo que pasó, explicó Iris Gavrieli Rahabi, psicoterapeuta y cofundadora de First Line Med, una organización que ofrece terapia gratuita para exrehenes y sobrevivientes del 7 de octubre. Sin embargo, hay señales de que los niños cargan con un profundo sentimiento de culpa, añadió.

Gavrieli Rahabi contó que un niño exrehén, después de semanas en cautiverio, le dijo a su madre: “Mami, nos atraparon porque yo estaba llorando.” Su madre lo tranquilizó diciéndole que no era su culpa, que los atacantes sabían que estaban en casa porque el chocolate caliente en la estufa seguía tibio.

Otro niño, meses después de su liberación, le confesó de repente a su padre que les había dicho a los secuestradores su verdadero nombre. “El captor fue amable conmigo y me pidió que se lo dijera, así que lo hice. Pero lo siento”.

“Muchos niños están cargando cosas de las que ni siquiera tenemos idea”, dijo Gavrieli Rahabi.

Las personas pasan junto a carteles de rehenes secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 por Hamas, en Tel Aviv, Israel, el 31 de enero de 2025. Foto: Reuters

Por su parte, Moran Stela Yanai, la diseñadora de joyas, afirmó que durante su cautiverio hizo una promesa: no permitir que sus secuestradores le arruinaran la vida. “Si no estoy bien, ellos ganan”, dijo. “Si logro recuperarme por completo, yo gano”. También decidió que intentará convertirse en madre, a pesar de ser soltera a los 41 años. “Esa será mi venganza”.