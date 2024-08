Lula vuelve al ruedo por Venezuela: “No acepto ni la victoria de Maduro ni la de la oposición”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró este viernes su postura de no reconocer la victoria electoral del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a pesar de la decisión favorable del Tribunal Supremo de Venezuela hacia el líder chavista.

En una entrevista con una emisora de radio de João Pessoa, Paraíba, Lula dejó claro que su rechazo no se limita a Maduro, sino que tampoco avala el triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Lula, quien ha mantenido una postura cautelosa respecto a la crisis política en Venezuela, señaló que, aunque no “cuestiona” la decisión del Tribunal Supremo venezolano que ratificó la victoria de Maduro, considera que esta institución no es la adecuada para resolver la controversia electoral.

“Mi postura es de neutralidad en este caso. No reconozco ni a Maduro ni a González como ganadores legítimos porque, en mi opinión, la instancia que debería dirimir estas disputas no es el Tribunal Supremo”, expresó el presidente brasileño.

El Mandatario brasileño afirmó que “no hay pruebas” de una victoria de Maduro, pero aclaró que tampoco reconoce al abanderado de la oposición Edmundo González Urrutia como ganador de los comicios del pasado 28 de julio.

Mediación y nuevas elecciones

Asimismo, Lula volvió a destacar su esfuerzo de mediación junto con el gobierno de Colombia para reclamar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la presentación de las actas electorales desagregadas por mesa de votación, pedido que aún no han atendido. Además, afirmó que es “importante” que se convoquen nuevas elecciones, idea que ha tenido el rechazo de ambos lados.

“Hay varias salidas. Una es un gobierno de coalición, un gobierno de coalición con la oposición. Hay mucha gente que está en mi gobierno que no votó por mí y otros sí. Todo el mundo va a participar de un gobierno (de coalición)”, explicó.

Y luego acotó: “Ahora hay un desacuerdo (...) entre aquellos que quieren que diga que la oposición fue victoriosa, yo no puedo decir que fue victoriosa porque no tengo datos y mucho menos puedo decir que Maduro fue victorioso porque no tengo datos”.

“Maduro tiene seis meses de mandato. Si tiene sentido común, incluso podría convocar unas nuevas elecciones, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores del mundo entero”, prosiguió Lula.