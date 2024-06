Macron disuelve la Asamblea Nacional y convoca elecciones tras la victoria de la ultraderecha

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas, menos de una hora después de que los sondeos a pie de urna anticiparan una holgada victoria de la ultraderecha en los comicios europeos.

“He escuchado su mensaje, sus preocupaciones y no las dejaré sin respuesta”, proclamó Macron, en un discurso a la nación en el que anunció que las legislativas se celebrán el 30 de junio y el 6 de julio.

El presidente francés afirmó que no podía “resignarse al ascenso de los nacionalistas y demagogos, ni hacer como si no hubiera pasado nada” ante el resultado récord de la extrema derecha. “Tras realizar las consultas previstas en el artículo 12 de nuestra Constitución, he decidido devolverles la elección de nuestro futuro parlamentario a través del voto”, subrayó

El presidente asumió que las europeas no le han deparado “un buen resultado”. En concreto, según los sondeos, la lista de Renacimiento habría obtenido en torno al 15% de los sufragios, menos de la mitad que Agrupación Nacional.

French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte Macron walk inside a polling station during the European Parliament election, in Le Touquet-Paris-Plage, France, June 9, 2024. REUTERS/Hannah McKay/Pool

Victoria de la ultraderecha

Agrupación Nacional, bandera de la ultraderecha en Francia, cumplió los pronósticos para hacerse con la victoria en las elecciones europeas, con un holgado triunfo que consolida sus aspiraciones de cara a otras citas electorales y que refleja el desgaste de la coalición impulsada por el presidente Emmanuel Macron.

El partido fundado por Jean Marie Le Pen y rebautizado para atraer nuevos votantes ha aglutinado entre el 31,5% y el 32,4% de los sufragios, frente al 15,2% de la lista Renacimiento, puntal dentro de la familia liberal europea, según los sondeos a pie de urna publicados por los medios.

El líder de Agrupación Nacional y cabeza de lista en estas elecciones, Jordan Bardella, brindó sus primeras declaraciones apenas unos minutos después de la publicación de las estimaciones, para sentenciar que “los franceses han dado su veredicto” y “han expresado una voluntad de cambio” con un “mensaje claro”.

“Emmanuel Macron es un presidente debilitado”, según Bardella, que directamente le ha reclamado que convoque nuevas elecciones a la Asamblea Nacional, donde los socios del presidente han tenido problemas para sacar adelante reformas clave en la actual legislatura.