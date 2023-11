Macron rechaza el plan israelí de zonas seguras en el sur de Gaza

El presidente francés, Emmanuel Macron, rechazó los planes israelíes de empujar a los civiles a zonas seguras en el sur de Gaza y dijo que el mundo debe buscar un alto el fuego humanitario como única forma de salvar vidas en el enclave palestino.

Macron hizo estas declaraciones en la inauguración de una conferencia humanitaria celebrada en París en ayuda a los civiles en la Franja de Gaza, a la que asistieron políticos, ONG y líderes del movimiento humanitario de la ONU. Según el diario The Guardian, el mandatario francés calificó la propuesta de zonas seguras en el sur de Gaza como una muy mala idea que no garantizaría la seguridad porque no existía ningún acuerdo político para ellas.

El presidente francés Emmanuel Macron habla durante una conferencia humanitaria internacional para civiles en Gaza, en el Palacio Presidencial del Elíseo, en París, el 9 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

El gobernante francés volvió a pedir el cese de los combates entre Israel y Hamas para “trabajar inmediatamente” en la “protección de los civiles”. “Esto requiere una pausa humanitaria muy rápida”, continuó, insistiendo en que era “absolutamente esencial” proteger a la población de la Franja de Gaza y que no podía haber dobles raseros cuando se trataba de proteger vidas humanas. “Esto no es negociable”, enfatizó.

Aunque Macron reiteró que Israel tiene “el derecho a defenderse y el deber de proteger a su propio pueblo”, también reafirmó que el Gobierno israelí tiene “la eminente responsabilidad de respetar la ley y proteger a los civiles”. “La lucha contra el terrorismo nunca puede carecer de reglas”, prosiguió, al tiempo que deploró los miles de palestinos asesinados en la Franja de Gaza desde el inicio de la respuesta israelí al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre, que se saldó con 1.400 israelíes muertos y 240 secuestrados.

El objetivo de la conferencia humanitaria organizada en París es “identificar las necesidades en términos de dinero y equipamiento para la población”, dijo Macron, pidiendo que la ayuda se coordine y organice de forma muy práctica para que pueda ser entregada.

“Desde el 7 de octubre, Francia ha anunciado una ayuda humanitaria adicional de 20 millones de euros, y vamos a aumentar este esfuerzo a 100 millones de euros de aquí a 2023″, declaró Macron, según el diario Le Figaro.