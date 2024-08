Maduro asegura que gobierno chileno avala “centros de entrenamiento” para venezolanos

Este domingo, el cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a criticar al gobierno chileno, a una semana de que el Consejo Nacional Electoral de ese país lo proclamara como vencedor de los comicios presidenciales, proceso que ha sido criticado por la comunidad internacional ante la falta de transparencia y la dilación en la entrega de los resultados del escrutinio.

En una declaración pública, el gobernante aseveró que existirían “centros de entrenamiento” de “fascistas”, avalados por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, para venezolanos. Esto a raíz de los numerosos actos de protesta que se han registrado en todo el país, producto del descontento generalizado que se ha traducido en manifestaciones, desmanes, detenciones, víctimas fatales y personas heridas en la nación sudamericana.

“Los centros de entrenamiento que los pinochetistas, los fascistas de Chile, con el aval del gobierno de Chile, tiene para venezolanos, para entrenarlos, para buena parte de estas acciones terroristas”, afirmó.

En el mismo tenor, indicó que “estamos enfrentando, conteniendo, derrotando, desarticulando y pulverizando un golpe de Estado ciberfascista criminal y debemos consolidar el camino de la victoria que ya se ve en el horizonte, por la paz del país y porque sigamos nosotros con la agenda que Venezuela necesita”.

Cabe indicar que el gobierno chileno ha reiterado en diversas oportunidades que no reconocerá el triunfo de Maduro y que no validará “ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes”.