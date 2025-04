Maduro dice que Bukele es “violador sistemático y serial de derechos humanos” de venezolanos presos en El Salvador

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, es un “violador sistemático” de derechos humanos tras proponer a Caracas el canje de 252 migrantes encarcelados que Estados Unidos deportó a ese país centroamericano por el mismo número de “presos políticos”.

“Es un violador sistemático y serial de los derechos humanos desde El Salvador contra el pueblo venezolano”, dijo Maduro durante su programa semanal de televisión, luego que el fiscal Tarek Saab acusó al mandatario salvadoreño de ser “un traficante personas”.

Maduro llamó a Bukele a “ponerse a derecho” y responder las preguntas hechas más temprano por Saab, que denunció la desaparición forzada de venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

“Y más temprano que tarde póngalos en libertad incondicionalmente, libertad incondicional para los jóvenes que están secuestrados en El Salvador”, remarcó el gobernante chavista.

Bukele ofreció el domingo a Maduro intercambiar a 252 venezolanos deportados desde EE.UU. y encarcelados en El Salvador por la misma cantidad de “presos políticos” en cárceles venezolanas.

“Nosotros estamos pidiendo la libertad incondicional”, afirmó el fiscal Saab durante un pronunciamiento desde el Ministerio Público.

Saab había dicho previamente que Bukele “no parece un presidente” sino “una tira cómica hecha a través de inteligencia artificial” y “se está convirtiendo en traficante de personas de nacionalidad venezolana”, ya que -añadió- “cobra al gobierno de los Estados Unidos siete millones de dólares” para mantener detenidas a estas personas.

Y sobre sus compatriotas presos en el país centroamericano afirmó: “Y lo más grave: no solo es que no cometieron delito en El Salvador, sino que no lo cometieron tampoco en los Estados Unidos de América, (desde) donde fueron deportados”.

La oferta de Bukele se produjo después de que el presidente Donald Trump arremetiera contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que el sábado ordenó detener expulsiones como la de los venezolanos, que Washington inició hace un mes bajo una ley de tiempos de guerra.

El gobierno de Bukele es un aliado clave de Trump en su política antiinmigrantes, y recibió en poco más de un mes a 288 deportados, 252 de ellos venezolanos, presos en la megacárcel de máxima seguridad Cecot.