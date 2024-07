Maduro tras ser proclamado ganador: “No pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás”

A pocos minutos de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela diera como ganador a Nicolás Maduro, con el 51,2% de los votos, por sobre el candidato opositor Edmundo González, el Mandatario entregó su primer discurso frente a miles de adherentes que se congregaron en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

“No pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás por la dignidad del pueblo de Venezuela. El fascismo, en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará ni hoy ni nunca”, expresó.

En torno al funcionamiento del sistema electoral, Maduro lo calificó como “de altísimo nivel de confianza, seguridad, transparencia”.

“Díganme en qué país se hace una auditoría al sistema electoral. No quiero nombrar países hoy, solamente lo dejo para su reflexión. Pero ¿en qué país se revisa el sistema electoral para asegurarlo? En la República Bolivariana de Venezuela”, añadió.

Sumado a ello, aseguró que, a raíz de esta victoria, en el país habrá “paz, estabilidad, respeto a la ley y justicia”.

“Mi primer pensamiento es al padre creador, oh Dios que estás en los cielos santificado sea tu nombre, gracias por darle este triunfo a este pueblo que se lo merece después de tanto sacrificio, resistencia y lucha. Es el triunfo de la paz, de la estabilidad, del ideal republicano. Es el triunfo de las ideas de la igualdad”, sostuvo.

Finalmente, pidió “como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela. Respeto a la voluntad popular. No es la primera vez que pretenden vulnerar la paz de la República”.

Pese a este triunfo proclamado por el CNE, los cuestionamientos y acusaciones de fraude se han acrecentado tanto por sectores opositores de Venezuela como de la comunidad internacional. Previamente, se denunció que el órgano electoral dejó de transmitir las actas desde los centros de votación y le negaba la entrega de estas a los testigos.

Asimismo, Omar Barboza, portavoz de la oposición venezolana, había reclamado en una declaración pública que “apenas hemos obtenido un 30% de las actas porque no nos han permitido tener el resto. Nos han sacado a los testigos de las mesas”.