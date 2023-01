Manifestantes bolsonaristas invaden el Congreso, el Palacio de Planalto y la Corte Suprema y se enfrentan con la policía en Brasilia

Bolsonaristas radicales invadieron el Congreso de Brasil este domingo, tras enfrentamiento con la Policía Militar en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia, quienes intentaron contener a los manifestantes.

Según informó el portal G1 de Globo, los policías militares intentaron contener a los bolsonaristas con gas pimienta y bombas aturdidoras. Sin embargo, invadieron el área de contención que rodeaba el Congreso, premunidos de palos y piedras. También ingresaron a espacios del Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal, indicó el diario Folha de Sao Paulo.

Imágenes del sitio muestran que un vehículo de la Fuerza Nacional cayó en el espejo de agua del Congreso.

Los manifestantes se concentraron en el Cuartel General del Ejército, en Brasilia, y descendieron hacia la Explanada de los Ministerios este domingo por la tarde, informó el diario O Globo.

El senador Veneziano Vital do Rêgo, presidente interino del Senado, declaró a CNN Brasil que los manifestantes lograron ingresar al edificio. El área alrededor del Congreso había sido acordonada por las autoridades, tras la llegada de varios buses con bolsonaristas, pero los partidarios del exmandatario lograron romper los cordones de seguridad y varias decenas de ellos subieron la rampa de este moderno edificio para ocupar el techo.

Europa Press destacó que cientos de simpatizantes de Jair Bolsonaro superaron las barreras policiales en el marco de una manifestación contra el nuevo Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo declarado de derrocarlo a él y a su vicepresidente, Geraldo Alckmin.

Lula no se encuentra en Brasilia este fin de semana, viajó a Sao Paulo y estaba de visita en Araraquara, en el interior del estado paulista, para acompañar a las víctimas de las intensas lluvias de los últimos días, indicó Folha de Sao Paulo.

Los afines a Bolsonaro, que se niegan a aceptar la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones del 30 de octubre pasado -donde este último derrotó a su rival con el 50,9% de los votos frente al 49,1%-, exigen la intervención de las Fuerzas Armadas y la detención del mandatario izquierdista, agregó la agencia de noticias.

El asalto de Brasilia recuerda al perpetrado en el Capitolio de Estados Unidos hace dos años con la diferencia de que el Congreso brasileño no está en sesión, solo retomará sus actividades en febrero, precisó el diario El País.

“Ese absurdo intento de imponer su voluntad por la fuerza no se impondrá. El gobierno del Distrito Federal afirma que habrá refuerzos y las fuerzas de que disponemos están trabajando. Estoy en la sede del Ministerio de Justicia”, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, citado por Folha de Sao Paulo.

Más temprano, Flávio dijo que había hablado con los gobernadores sobre los actos antidemocráticos que ocurren en todo el país y dijo que esperaba que la policía no necesitara actuar para contener los actos violentos de estos grupos.

“Ayer (sábado) hablé con los gobernadores, incluidos los que no son de nuestro campo político. Queremos que prevalezca la ley y que no haya delitos. Estoy en Brasilia, espero que no ocurran hechos violentos y que la policía no tenga que acto. La ‘toma de poder’ puede ocurrir solo en 2026, en una nueva elección”, escribió. Un mensaje que reiteró este domingo en Twitter: “Sucederá en 2026. Que esperen, como esperamos entre 2018 y 2022″.

Vista de un vehículo de la policía legislativa que se estrelló contra el espejo de agua del Congreso, en Brasilia.

Además de Flávio Dino, el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, y el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, monitoreaban las manifestaciones de este domingo en Brasilia, indicó O Globo.

Tras la invasión, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, dijo en una red social que, en conversación telefónica, el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, aseguró que “está concentrando los esfuerzos de todo el aparato policial, en el sentido de controlar la situación”. Pacheco también señaló que repudia los actos antidemocráticos y que los manifestantes deben “sufrir con urgencia el rigor de la ley”.

En una nota, la Policía Militar del Distrito Federal informó que trabajaba para “garantizar la paz social”. “En tiempos de manifestación popular, la PMDF siempre busca actuar para que el evento se desarrolle de manera pacífica, manteniendo la integridad de las personas y los bienes públicos y privados, el orden público y el cumplimiento de la legislación”, precisó.

El miércoles pasado, el ministro de Justicia había afirmado que “hasta el viernes 6 de enero” se resolverían las movilizaciones antidemocráticas. “La decisión que tengo con (José) Múcio (ministro de Defensa) es que se resuelva el viernes”, dijo.

Dino autorizó el sábado el uso de la Fuerza Nacional -un grupo de elite de los cuerpos de Policía de todo el país, que se moviliza para misiones especiales- en la seguridad del Distrito Federal para evitar manifestaciones violentas en el lugar. El refuerzo de la seguridad local continuará hasta este lunes. En el documento, el ministro de Justicia determina que la Fuerza Nacional está autorizada para “asistir en la protección del orden público y de la propiedad pública y privada entre la Terminal de Buses de Brasilia y la Plaza de los Tres Poderes, así como en la protección de otros bienes de la Unión ubicados en Brasilia, en forma episódica y planificada, los días 7, 8 y 9 de enero de 2023″.

Según el sitio UOL, los bolsonaristas programaron una protesta para este lunes en la capital federal. La previsión es que al menos 11 buses llegaran a Brasilia este fin de semana. El movimiento tiene lugar tras el vaciamiento del campamento en Brasilia tras la toma de posesión de Lula.

Los campamentos de los bolsonaristas radicales, que se han multiplicado en ciudades de todo el país, comenzaron a ser desmontados el viernes en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, donde ocurrieron algunos disturbios.