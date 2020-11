México bordea al millón de contagios por coronavirus

México reportó este viernes 5.558 nuevos casos confirmados de coronavirus, elevando el número total de personas contagiadas a 997.393, informaron las autoridades de salud.

Mientras que la cifra de fallecidos se elevó en 568 respecto a la víspera, con lo que el acumulado de muertes ligadas al virus surgido en China a fines de 2019 subió a 97.624 víctimas fatales.

México se mantiene en el cuarto lugar mundial con más decesos, según un conteo de Reuters.

En medio de la preocupante crisis sanitaria, las autoridades mexicanas manifestaron que no obstante que existe una carta de intención de compra por parte del gobierno, "el país no adquirirá las dosis de la candidata a vacuna del laboratorio Pfizer hasta que no cuente con una red de “ultracongelación”, requisito esencial para mantener las dosis.

“La vacuna de la que hablamos tiene una tecnología muy diferente a cualquiera y requiere que el producto esté congelado a 70 grados por debajo de cero”, precisaron.