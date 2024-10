Milei amenaza con despidos a diplomáticos que no se alineen a política exterior de su gobierno

El Presidente de Argentina, Javier Milei, a través de una nota emitida desde la Casa Rosada, exigió a los miembros del cuerpo diplomático que no se alineen con la política exterior de su gobierno, que renuncien a sus cargos.

La misiva del mandatario argentino a más de 400 miembros de la Cancillería, incluyó una copia a la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, con la que ha tenido fuertes diferencias durante su mandato.

El medio argentino ‘La Política Online’ consigna que en la carta Milei cita un fragmento de su reciente discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde cuestionó la Agenda 2030, señalando que “aunque bienintencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los estados-nación, y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”.

Milei establece que ningún funcionario de su administración, ni quienes representan a Argentina en el exterior, debe apoyar iniciativas que vayan en contra de los valores que rigen su gobierno. En un tono claro, advierte: “Quienes no se encuentren en condiciones de asumir los desafíos que depara el rumbo adoptado en defensa de las ideas de la libertad, deberán dar un paso al costado”.

El libertario planteó que “el protagonismo asumido por nuestro país en el escenario global como defensor de los valores republicanos de las democracias occidentales requiere de un cuerpo diplomático comprometido con las ideas de la libertad y dispuesto a trabajar mancomunadamente para proteger los intereses nacionales”.

La carta coincide con la remoción del embajador argentino en la ONU, Ricardo Lagorio, que fue exonerado del cargo por no alinearse contra la Agenda 2030 y cuestionar la política sobre Malvinas y la salida del segundo de Mondino, Leopoldo Sahores, para que que asumiera Eduardo Bustamente, un diplomático puesto por Mauricio Macri como parte del acuerdo con Milei por el apoyo al veto contra los jubilados y las universidades.

“Solo en tiempos de dictadura”

Fuentes diplomáticas consultadas también por ‘La Política Online’ afirmaron que “nunca pasó algo así, solo en tiempos de dictadura. Es realmente inédito y ridículo. Somos funcionarios del Estado Nacional, qué es eso de dar un paso al costado”.

“Hay gente que hace 30, 40 años que somos diplomáticos, ¿qué significa dar un paso al costado? No somos funcionarios del gobierno, somos funcionarios del Estado. Nunca pasó una cosa así”, señalaron.

Añadieron que “es absolutamente antidemocrático, no puedes imponer tu manera de pensar. No se puede obligar a las personas, sean funcionarios o no, a no tener pensamiento propio. Una cosa es la responsabilidad de gestión y otra el pensamiento propio”.

Otra fuente también consideró que el mensaje de Milei es una manera de “invitar a Mondino a que se vaya porque, según él, no fue capaz de lograr ese alineamiento” de los diplomáticos argentinos con la política exterior de su gobierno.