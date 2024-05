Milei asegura que las Malvinas “están en manos de Reino Unido”

El presidente de Argentina, Javier Milei, admitió que las Islas Malvinas están actualmente “en manos de Reino Unido” y que “no existe una solución instantánea” para recuperarlas, según dijo en una entrevista con la BBC. Respecto a la visita de David Cameron, Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, al archipiélago, el presidente señaló: “Si ese territorio está ahora en manos del Reino Unido, tiene derecho a hacerlo. No lo veo como una provocación”, indicó.

En esta línea, Milei dijo que buscará la recuperación de las islas a través de un “proceso de negociación de largo plazo en el marco de la paz”. “No vamos a renunciar a nuestra soberanía, ni vamos a buscar un conflicto con el Reino Unido”, afirmó. Además, llamó a tener una “discusión adulta” entre dos países que tienen “mucho en común y un elemento de discordia”.

El mandatario ultraliberal reconoció también que podría llevar “décadas” intentar recuperar la soberanía de las Malvinas, pero dejó claro que Argentina “no busca un conflicto” con Reino Unido. El archipiélago, situado a 400 kilómetros de las costas argentinas y a casi 13.000 km de Reino Unido, fue escenario de una guerra entre Argentina y Reino Unido en 1982, que se saldó con la rendición del país sudamericano y un balance de 649 argentinos y 255 británicos muertos.

Javier Milei durante la apertura de las sesiones en el Congreso Argentino. Foto: Reuters.

En la misma línea, Milei fue consultado por su mirada sobre la exprimer ministra británica, Margaret Thatcher, y dijo: “Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es muy precario intelectualmente. Escuché muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella fue brillante. Entonces, ¿cuál es el problema?”. Y sumó: “Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacían bien su trabajo”.

Respecto al modo en que Argentina podría recuperar las Malvinas, el presidente transandino señaló que el diálogo entre ambas naciones “se puede establecer de la misma manera que pasó con China y Hong Kong y podría tardar décadas”.

“Nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía, pero si no es el momento para discutirlo hoy, bueno, se discutirá en otro momento. Me parece una posición mucho más seria y además tenemos un montón de cuestiones en la agenda que podemos trabajar en común y estamos dispuestos a hacerlo. Creo que es la manera adulta para hacerlo y sin dolor”, explicó a la BBC.

El presidente Javier Milei durante una ceremonia en honor a los veteranos de la Guerra de las Malvinas. Foto: Reuters.

Su posición difiere de la de su predecesor de izquierda, Alberto Fernández (2019-2023) que en 2022 afirmó que “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”. Argentina afirma que las islas, heredadas de la corona española después de la independencia, fueron ocupadas por tropas del Reino Unido en 1833 y expulsados al continente el gobernador y los pobladores argentinos.

De su lado, Londres señala que casi un 100 % de los 2.000 pobladores del archipiélago aprobó continuar bajo control británico en un referendo realizado en 2013. “No vamos a renunciar a nuestra soberanía, ni vamos a buscar un conflicto con Reino Unido”, declaró Milei, añadiendo que esto “tomará tiempo” e implicará una “negociación a largo plazo”. “Puede que no quieran negociar hoy. Puede que más adelante quieran hacerlo. Muchas posiciones han cambiado con el tiempo”, señaló.