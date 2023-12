Milei en su primer discurso como presidente: “Ningún gobierno recibió una herencia peor” y “no hay alternativa al ajuste”

Este mediodía, el presidente argentino Javier Milei realizó su primera alocución en el cargo, frente a la explanada del Congreso en Buenos Aires. En ella, retrató la crisis económica y social de Argentina, asegurando que “ningún gobierno recibió una herencia peor”.

“Hola a todos”, arranca Milei su discurso con una voz grave, para luego empezar la alocución: “Hoy damos por terminada una larga historia de declive. Hoy comienza la reconstrucción del país”, dijo el mandatario. “Hoy enterramos décadas de fracasos. Hoy comienza una nueva era de paz y prosperidad”

“Hoy comienza una nueva era en Argentina. No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracasos, peleas intestinas y disputas sin sentido”, insistió.

“Abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo. Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que solo genera pobreza, estancamiento y miseria”. prosiguió ante los vítores de sus seguidores.

“Hoy recibimos la herencia de insistir más de 100 años con ideas equivocadas. Déjenme ser muy claro con esto: ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que vamos a recibir nosotros. En cuanto a la clase política argentina, quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendetas, ni a discutir espacios de poder”, aseguró el presidente entrante.

“En estos días, muchos se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea claro en esto: ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros”, señaló Milei. Y agregó: “El kirchnerismo, que en sus inicios se jactaba de tener superávit gemelo, fiscal y externo, nos deja déficit gemelos, por el 17% del PIB. No existe solución viable en que se evite atacar al déficit fiscal”.

“La solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector publico, de 5 puntos del PBI, y que caerá totalmente sobre el Estado, y no sobre el sector privado”, enfatizó.

“Sin embargo, dado que la política monetaria actual con un rezago de entre 18 a 24 meses, aun cuando hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente. Haber emitido por 20 puntos del PBI como se hizo en el gobierno saliente no es gratis. Lo vamos a pagar en inflación”, advirtió.

“No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock”, insistió Milei: “Los argentinos eligieron un Nuevo Contrato Social Liberal. Cuyas instituciones fundamentales son: la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social”

Cerrando su discurso, mencionó una anécdota cuando entró a la Cámara de Diputados. “Recuerdo cuando hace dos años, junto a la doctora Villarruel, hoy Vicepresidente de la Nación, ingresamos a esta casa como diputados.Recuerdo que en una entrevista me habían dicho, pero si ustedes son dos en 257, no van a poder hacer nada. Y también recuerdo que ese día la respuesta fue una cita del libro de Macabeos 3.19, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”.

Frente a miles de sus seguidores, terminó la alocución repitiendo tres veces “viva la libertad carajo”, y cerrando con la frase “a ponerse de pie que vamos a salir”.

Frente a su discurso, el expresidente Mauricio Macri reaccionó satisfecho: “Felicitaciones Presidente Milei! No le sacaría ni una sola coma a su discurso en el Congreso. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras de hoy”, escribió en X.

Luego de este primer mensaje, Milei continuará con la agenda de actividades desde la Casa Rosada, donde está previsto el saludo en el Salón Blanco con los presidentes y expresidentes de los distintos países que asistieron a la ceremonia, informó el diario Clarín.

A las 17.30, se prevé el juramento de los ministros que integrarán el nuevo gabinete nacional y ya para las 19 se procederá a la ceremonia interreligiosa en la Catedral metropolitana.

Las actividades concluirán a las 20.30 en el Teatro Colón, donde habrá una función especial para agasajar al nuevo mandatario.