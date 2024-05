Milei inaugura busto de Menem en la Casa Rosada: “Fue el mejor Presidente de los últimos 40 años”

El Presidente argentino, Javier Milei, inauguró este martes en la Casa Rosada un busto del exmandatario Carlos Saúl Menem, a quien el libertario calificó como “el mejor Presidente de los últimos 40 años”.

La ceremonia se realizó al cumplirse 35 años del triunfo de Menen en las elecciones presidenciales de 1989, luego que la pandemia de Covid-19 y el fallecimiento del político riojano en 2021, impidieron el homenaje oficial al exjefe de Estado transandino.

El busto de mármol, obra del artista Fernando Pugliese que había sido encargado durante la administración del expresidente Alberto Fernández, fue ubicado en el centro del Salón de Honor de la sede de Gobierno, desplazando a una escala lateral el busto de Néstor Kirchner.

Para los analistas esta situación grafica la historia pendular de la política del país y la paradoja de que ni éste ni el anterior gobierno cumplen un decreto que firmó el mandatario santacruceño para que los bustos sean ubicados en orden cronológico, aunque falten los de Isabel Perón y Fernando de la Rúa.

Milei durante su homenaje al fallecido expresidente trazó supuestas coincidencias entre su fulgurante aparición en la vida pública y la del dos veces presidente de Argentina. “Su primer cargo público fue gobernador, no tuvo escala previa en el Estado, no fue subsecretario, ni asesor, ni director, ni viceministro, ni diputado, ni ninguna otra cosa. Directo a la gobernación. Esto describe, en parte, su audacia”, señaló, según el reporte del diario bonaerense ‘Clarín’.

Al acto asistieron Zulemita y Eduardo Menem y una decena de exfuncionarios icónicos del menemismo que volvieron a la Casa Rosada después de muchos años. Zulema Yoma no estuvo por razones médicas.

Milei aprovechó la ocasión para realizar un paralelismo con el gobierno de Menem, en cuanto a “reformar” y modernizar el Estado, y su lucha contra la inflación.

“No podemos olvidar que Menem recibió una catástrofe hiperinflacionaria y entregó a su sucesor en 1999 un país ordenado, estable y con un PBI per cápita 60% más alto que el del ‘89. Logró ubicar a la Argentina entre los protagonistas emergentes de la nueva globalización. Modernizó las instituciones en 1994 a través de la Reforma Constitucional más consensuada de la historia. Lideró con audacia, intuición y pragmatismo. Nos inspiró a quienes creemos en la libertad a seguir su ejemplo. Por todo esto hoy estamos haciendo homenaje al mejor Presidente de los últimos 40 años, al menos”, reiteró.

También el gobernante libertario se tomó un tiempo para recordar su cercanía con el político riojano. Dijo que en la intimidad el exmandatario le aseguró que que sería presidente, aunque el entonces panelista de TV le juraba que era imposible, porque “odiaba la política”. “Yo no me equivoco”, le contestó “el Carlos” (sic) como Milei se refirió al expresidente. “Mi visión no estuvo muy acertada. No importa, lo importante es que haga los goles ahora. Y a la inflación le estamos ganando, quédense tranquilos”, señaló el jefe de Estado entre aplausos.