Milei prohíbe uso del lenguaje inclusivo y “todo lo referente a la perspectiva de género” en la administración pública

El Presidente de Argentina, Javier Milei, ordenó la mañana de este martes prohibir el uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública. El anuncio fue realizado por el vocero del gobierno, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa que realiza diariamente desde la Casa Rosada.

“Se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y toda la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. No se va a poder utilizar la e, la arroba, la x y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública”, explicó el representante del gobierno.

Consultado por la decisión, Adorni señaló que “el lenguaje que representa a todos los sectores es la lengua castellana, es el español. Así que no veo por qué haya que tener estructuras y es un debate en que no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política, así que para nosotros no tiene discusión”.

La medida coincide con la resolución adoptada el pasado 23 de febrero por el Ministerio de Defensa, y firmada por el ministro Luis Petri, de prohibir el uso del lenguaje inclusivo y sancionar a quienes utilicen conceptos como “generala” o “soldada”.

En la resolución se enfatiza que “las comunicaciones en el ámbito de la Defensa Nacional deben ser breves, claras y concisas de acuerdo con lo que establecen los reglamentos militares correspondientes”.

“Por lo tanto, se impone el uso correcto del idioma castellano, que es el que se ha utilizado para el encuadre y la guía de todos los reglamentos, manuales y documentos de escritura y simbología tanto del ejército, como aeronáuticos y navales”, señala el documento sobre el tema.

“Las recomendaciones de la RAE expresan el deber de adoptar siempre el uso común del idioma y ser percibido su valor político como la más alta declaración de los derechos y deberes de todos los ciudadanos, sea cual fuere su sexo y, especialmente, como símbolo de su igualdad efectiva en todos los ámbitos de la sociedad”, continua al respecto.

“Por lo tanto, resulta necesario adoptar una medida para eliminar formas incorrectas del lenguaje dentro del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas”, concluye.