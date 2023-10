Milei sale al paso de rumores y descarta posibilidad de bajarse del balotaje: “No concibo otro resultado distinto que morir con las botas puestas”

“Bajo ningún punto de vista”, afirmó el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, disipando dudas sobre la posibilidad de bajarse del balotaje en el que luchará por el sillón de la Casa Rosada contra el actual ministro de Economía y abanderado de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, vencedor en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina.

Milei dijo sobre un eventual retiro del nuevo proceso electoral fijado para el 19 de noviembre que “estos rumores ya se hicieron correr antes de las PASO y en los debates”.

También accedió a hablar de una eventual derrota: “Está contemplado”, admitió, según reporta el diario argentino La Nación.

“Verdaderamente, pensar que me voy a bajar implica no conocer lo que es la lógica del individuo en cuestión. Yo soy naturalmente un gladiador. No concibo otro resultado distinto que morir con las botas puestas”, aseguró, aclarando que no repetirá el mismo error que Carlos Menem en 2003 -el expresidente se bajó de la segunda vuelta contra Néstor Kirchner dos días antes de la contienda electoral-. “Creo tener muchas chances de ganar, pero hay que trabajar duro”, sentenció.

El controvertido candidato presidencial también hizo un mea culpa al considerar que su espacio político se “relajó” de cara a las primera vuelta: “Nunca dijimos que estábamos para ganar la primera vuelta. Sí había un error estadístico que jugase para nuestro lado, por ahí sí ganábamos en primera vuelta. Pero no fue así. Creo que nos relajamos. Ahora hay que volver a trabajar. Hay que seguir corrigiendo cosas. Estamos en condiciones de terminar con el kirchnerismo. Podemos ponerle la tapa del ataúd al kirchnerismo”, consigna también el periódico bonaerense.

Con respecto a cómo vivió la elección del pasado domingo, admitió que fue “muy dura”. Acto seguido, dijo visualizar “dos agravantes” en el futuro de la Argentina si el kirchnerismo vuelve a retener el poder.

“Si el kirchnerismo retiene el poder bajo las condiciones en las que el país se encuentra actualmente, hay dos agravantes. Primero, la comparación entre la Argentina y Venezuela dejaría de estar tan lejos. Y segundo, estaríamos desperdiciando la oportunidad de ir por una solución liberal en serio”, argumentó.

¿Alianza con Juntos por el Cambio?

Milei, enfrentado al bolataje, se refirió a un posible pacto con la coalición derechista de Juntos por el Cambio, que lidera el expresidente Mauricio Macri, para potenciar su opción presidencial. “En algún momento se van a dar las condiciones para empezar a dialogar. Obviamente, nosotros estamos trabajando para tender puentes”.

Agregó que “la discusión pasa ahora por destruir al kirchnerismo. Yo no puedo ser un irresponsable, radicalizar más mi posición y entregarle el país al kirchnerismo. Sería una irresponsabilidad a nivel histórico imperdonable”.

Sin embargo, aclaró que existen “límites” que no pueden cruzarse: “Nosotros tenemos una agenda muy definida en términos de las ideas de la libertad. Tenemos una idea de cómo se ponen las cuentas públicas en orden, cómo se moderniza el mercado laboral y cómo se termina con la inflación. Hay que hacer lo que a los países de bien les dio resultado. Y bajo ningún concepto en negociable la idea de mantener el Banco Central. Lo vamos a eliminar”.