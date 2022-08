Miles de haitianos se manifiestan en las calles y exigen la renuncia del primer ministro Ariel Henry

Miles de manifestantes salieron el lunes a las calles de la capital de Haití y otras ciudades, donde bloquearon carreteras y cerraron negocios, para exigir la dimisión del primer ministro Ariel Henry y pedir una mejor calidad de vida.

Periodistas de The Associated Press observaron a un hombre no identificado que asesinó a disparos a un manifestante en Puerto Príncipe y que luego huyó en automóvil mientras la multitud se dispersaba momentáneamente.

Lionel Jean-Pierre, uno de los manifestantes que presenció el incidente, dijo que las cosas en Haití se han salido de control.

“Las familias no saben qué hacer”, afirmó, mientras la multitud a su alrededor coreaba: “¡Si Ariel no se va, nos vamos a morir!”.

La violencia y los secuestros han aumentado en Puerto Príncipe y sus alrededores durante los últimos meses debido a las luchas territoriales de las pandillas, conflicto que ha dejado cientos de civiles muertos. Las pandillas se han vuelto más poderosas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el año pasado.

En uno de los más recientes asesinatos criticados por el primer ministro y por la Oficina de Protección Ciudadana de Haití, presuntos pandilleros asesinaron a ocho personas de una comunidad durante el fin de semana, incluyendo a una mujer y a sus dos hijas, a quienes les prendieron fuego mientras seguían con vida.

“Este crimen colectivo aumenta la lista de víctimas, que ha alcanzado una proporción alarmante”, dijo la agencia.

Inflación y crisis económica

La pobreza también se ha profundizado: la tasa inflacionaria alcanza el 29% anual, mientras que los precios de algunos productos básicos, como el arroz, se han cuadruplicado con creces. La gasolina sigue siendo escasa y, cuando llega a estar disponible, cuesta 15 dólares por galón (3,95 dólares por litro).

“Necesito gasolina para trabajar”, se lamentaba Garry Larose, operador de un mototaxi, mientras marchaba. “Tengo una familia que alimentar, una escuela que pagar”.

En una de las manifestaciones, los manifestantes vestían camisetas negras, mientras que en otra portaban camisetas color rojo con la leyenda “Rise Up” (Levantémonos).

Las protestas se producen días después de que decenas de manifestantes organizaron una sentada frente a la residencia oficial de Henry para exigir su renuncia.

La policía se enfrentó el lunes a los manifestantes en algunas zonas, disparando gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Los manifestantes quemaron neumáticos para bloquear algunos caminos.