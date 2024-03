Misil ruso impacta cerca del convoy de Zelensky y Premier griego en Odesa

Rusia lanzó un ataque contra la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, el miércoles mientras el presidente Volodimyr Zelensky y el primer ministro Kyriakos Mitsotakis de Grecia estaban de visita. Si bien el misil cayó a 152 metros de distancia, los mandatarios no salieron heridos y continuaron su visita por la ciudad portuaria.

Mitsotakis dijo a los periodistas en Odesa que él y Zelensky estaban visitando el puerto en el momento del asalto. “Escuchamos el sonido de sirenas y explosiones que estaban muy cerca de nosotros”, dijo, según Sulspine, una emisora pública. “No tuvimos tiempo de ir a un refugio”, añadió. El Primer Ministro griego llamó a la explosión un “vívido recordatorio” de que Odesa está atrapada por la guerra con Rusia, de acuerdo con France 24.

“Vimos este ataque hoy. Pueden ver con quién estamos tratando, no les importa dónde golpean. Sé que hubo víctimas hoy, no conozco todos los detalles aún, pero sé que hay muertos y heridos”, dijo Zelensky desde Odesa el miércoles. “Primero y ante todo, necesitamos defendernos a nosotros mismos. La mejor manera de hacerlo es con un sistema de defensa aérea”, agregó el Presidente, de acuerdo con información de CNN. En el ataque murieron cinco personas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, visitan el puerto marítimo, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Odesa, Ucrania, el 6 de marzo de 2024. Foto: Reuters

Según el diario The Washington Post, “líderes extranjeros han realizado frecuentes viajes a Ucrania durante los dos años de guerra del país con Rusia, y esta no es la primera vez que se produce un ataque a una ciudad al mismo tiempo que la visita. Pero el incidente del miércoles destacó por lo cerca que estuvo el ataque con misiles tanto de Zelensky como de Mitsotakis”.

No quedó claro de inmediato qué armas utilizó Rusia, pero la Fuerza Aérea de Ucrania informó sobre el posible despliegue de misiles balísticos. Pletenchuk dijo que se estaba llevando a cabo una investigación.

Oleksiy Goncharenko, un legislador ucraniano que se encontraba en Odesa en el momento del ataque, dijo que ocurrió alrededor de las 10:40 a.m. “Escuché explosiones, estaba muy cerca del puerto”, dijo en un mensaje de texto al diario The New York Times. “Era muy ruidoso”.

Odesa se encuentra en la desembocadura del río Danubio y es crucial para las exportaciones de cereales de Ucrania, que Rusia ha tratado repetidamente de frenar desde que lanzó su invasión. También es la base principal de la marina de Ucrania.

“Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron un ataque con misiles de alta precisión contra un hangar en el distrito portuario industrial de Odesa, donde se estaban realizando los preparativos para el uso en combate de barcos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El objeto fue alcanzado”, dijo en un comunicado, sin mencionar a Zelensky ni a Mitsotakis.

Rusia ha intensificado sus ataques en la región en los últimos días y el sábado un ataque con aviones no tripulados rusos contra un bloque de apartamentos en la ciudad mató a 12 personas, incluidos cinco niños, dijeron funcionarios ucranianos.

The New York Times indicó que Ucrania ha utilizado con frecuencia drones marinos para atacar los buques de la flota rusa del Mar Negro. El martes afirmó haber hundido un barco patrullero frente a la costa de Crimea ocupada por Rusia. “Este es el tercer barco ruso de la Flota del Mar Negro hundido en las últimas cinco semanas”, dijo al diario la inteligencia militar británica.