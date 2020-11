Negociador jefe palestino Saeb Erekat fallece por complicaciones del coronavirus

El negociador jefe palestino y secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, falleció hoy en un hospital en Israel tras complicaciones por coronavirus.

Erekat, de 65 años, se encontraba desde mediados de octubre en el Centro Médico Hadassah en Israel, cuando fue ingresado “en estado grave” producto de la neumonía causada por la enfermedad de Covid-19. “Su condición no mejoró y siguió siendo crítica, y falleció luego de una falla multiorgánica”, dijo el hospital, según consignó el diario The New York Times, y añadió que el político había fallecido en la unidad de cuidados intensivos.

El Presidente palestino, Mahmoud Abbas, declaró un duelo de Estado de tres días por el fallecimiento de Erekat. “La partida del hermano y amigo, el gran luchador Saeb Erekat, representa una pérdida enorme para Palestina y nuestro pueblo”, dijo en un comunicado.

Mientras que su clan familiar publicó el siguiente mensaje en Facebook: “Con los corazones llenos de dolor y dolor, el clan Erekat en todas partes está de luto por el pueblo árabe palestino y por la nación árabe y musulmana Saeb Erekat”.

El Presidente palestino, Mahmoud Abbas (a la derecha) conversa con su asesor Saeb Erekat, durante una conferencia de prensa en El Cairo, Egipto, en diciembre de 2008. Foto: AP

El político palestino era uno de los defensores más apasionados y experimentados de la causa palestina y era una cara familiar para la prensa por su buena disposición a conversar con los medios. Una de sus últimas entrevistas internacionales la concedió a La Tercera en septiembre con motivo de la normalización de relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Erekat señaló que “el pueblo palestino no va a desaparecer y continuará su lucha de liberación nacional hasta que se cumplan nuestros derechos”.

En 2017, se sometió a un trasplante de pulmón en Estados Unidos. Sufría de fibrosis pulmonar y su estado se había deteriorado ese año. Después de recuperarse de la cirugía, Erekat reanudó su actividad casi completa.

Fluido en inglés y en su árabe nativo, fue un portavoz de alto perfil de líderes palestinos como Yasser Arafat y Mahmoud Abbas, aunque nunca fue un candidato serio para sucederlos. Erekat era el jefe negociador de la OLP desde 1995 y es considerado uno de los arquitectos de los Acuerdos de Oslo.

Desde entonces ha encabezado numerosas reuniones con el gobierno israelí y es una figura clave en la política palestina. En los últimos años, Erekat, dice el diario Israel Haaretz, se centró principalmente en mantener conversaciones con representantes árabes y extranjeros que visitaron Ramallah. También acompañó a Abbas en sus viajes alrededor del mundo. Desde el estallido de la pandemia de coronavirus, no salió de Cisjordania y dividió su tiempo entre Ramallah y Jericó, donde vivía con su esposa e hijos.

El Presidente Bill Clinton, junto con el Presidente palestino Yasser Arafat y el negociador jefe palestino, Saeb Erekat en el tercer día de la cumbre de Medio Oriente en Camp David, en julio de 2000. Foto: Reuters

“No he terminado con lo que nací para hacer”, fue el mensaje que le envió recientemente a Tzipi Livni, la exministra de Relaciones Exteriores de Israel y una de sus principales socias de negociación. “Superé un trasplante de pulmón y venceré a este Covid”, añadió, según dio a conocer The New York Times.

Encargado de negociaciones

Erekat nació el 28 de abril de 1955 en el barrio de Abu Dis de Jerusalén Este y fue el sexto de siete hermanos. A los 17 años, Erekat comenzó sus estudios en la Universidad Estatal de San Francisco en California, donde obtuvo una licenciatura y una maestría en ciencias políticas. Obtuvo un doctorado en estudios de paz y conflictos en la Universidad de Bradford en Inglaterra.

Después de recibir su doctorado, Erekat regresó a Cisjordania y enseñó en la Universidad Nacional Al-Najah en Nablus. También trabajó como periodista en el diario Al-Quds.

En 1991, fue nombrado jefe adjunto de Haidar Abdel Shafi, quien era el líder de la delegación palestina en la conferencia de paz de Madrid. Posteriormente llevó a cabo negociaciones en Washington y en 1994 fue nombrado Ministro de Gobierno Local de la Autoridad Palestina y también Presidente de la delegación de negociación palestina.

El líder palestino, Yasser Arafa (a la derecha) consulta con Saeb Erekat, mientras que el primer ministro israelí, Ehud Barak, firma un acuerdo en el resort Sharm el-Sheikh en Egipto. La secretaria de Estado norteamericana, Madelaine Albright está detrás a la derecha y el Presidente egipcio, Hosni Mubarak al centro. El rey jordano, Abdullah II se encuentra a la izquierda, en este encuentro de septiembre de 1999. Foto: AP

Permaneció a cargo de las negociaciones con Israel bajo el mandato del primer ministro Benjamin Netanyahu, primero bajo los auspicios del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y luego manejó la comunicación con el gobierno de Donald Trump, participando en cada reunión con el Presidente de Estados Unidos y sus asesores Jason Greenblatt y Jared Kushner.

Erekat, dice The New York Times, era conocido por sus ocasionales arrebatos emocionales y siempre negoció con una determinación que sus homólogos israelíes a veces consideraban un obstáculo. El diario Haaretz recuerda que Erekat se peleó en varias ocasiones con el exPresidente palestino Yasser Arafat y también Abbas, e incluso presentó su renuncia, pero fue rechazada en todas las ocasiones.