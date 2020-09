Saeb Erekat, negociador jefe de la OLP: “Podrían normalizar las relaciones con todos, pero Palestina seguirá siendo el núcleo del problema”

En un histórico encuentro, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaron el martes 15 de septiembre acuerdos para normalizar sus relaciones con Israel, rompiendo así el paradigma de que no se firmarían pactos a menos que se solucione el conflicto entre israelíes y palestinos. El anfitrión fue el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien realizó un acto en la Casa Blanca.

Las autoridades palestinas han rechazado esta normalización de relaciones e incluso algunos han dicho que se trató de una “puñalada por la espalda”. En conversación con La Tercera PM, Saeb Erekat, secretario general y negociador jefe de la Organización para la Liberación de Palestina, analiza estos últimos acontecimientos.

Israel y los Emiratos Árabes Unidos han tenido conversaciones “tras bambalinas” durante años, ¿Esperaba que iban a normalizar su relación? ¿Esperaba el acuerdo con Bahrein?

Yo había hablado personalmente con el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein unos días antes y me había confirmado que su país solo se normalizaría las relaciones una vez que existiera un Estado palestino independiente de acuerdo con la Iniciativa de Paz Árabe. En cambio, obtuvimos la salida de los Emiratos y Bahrein del consenso árabe. En cualquier caso, seamos claros: esos son países que nunca estuvieron en conflicto con Israel y cuyos líderes no consideraron a Palestina para firmar el acuerdo. Deberían haber sido más honestos, decirle a su gente ‘estamos haciendo esto por nosotros y Palestina no tiene nada que ver con eso’. Pero aun así intentaron usar nuestro nombre en este evento que representó un regalo electoral para Donald Trump.

Teniendo en cuenta el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein (y posiblemente otros países en el futuro) ¿es posible lograr la solución de dos estados?

Reformulemos su pregunta: ¿Es posible poner fin a la ocupación israelí? La respuesta es sí y quien diga que es imposible simplemente acepta que Israel es un Estado por sobre la ley. ¿Por qué debería permitirse a Israel mantener asentamientos coloniales y un régimen de apartheid? Mientras esto se tolere, el sistema mundial basado en leyes seguirá viéndose socavado. En la historia del colonialismo, el poder colonial o exterminaba a la población indígena o terminaba teniendo que aceptar su libertad. En Palestina hemos sobrevivido a planes de limpieza étnica bien documentados y hoy somos la mayoría de la población en la Palestina histórica, desde el río hasta el mar. Poner fin a la ocupación que comenzó en 1967 significa lograr una mínima justicia histórica después de todo lo que se nos ha hecho. Sin embargo, Israel cree que puede continuar destruyendo las perspectivas de autodeterminación palestina como si mágicamente fuéramos a aceptar vivir como esclavos bajo un régimen de apartheid (que es finalmente lo que ofrece el Plan Trump). Tomar el camino de Israel significa consolidar una realidad de un Estado / dos sistemas similar a lo que sucedió en Sudáfrica. En cualquier caso, el pueblo palestino no va a desaparecer y continuará su lucha de liberación nacional hasta que se cumplan nuestros derechos.

El Presidente Trump mencionó que hay más países que firmarán acuerdos de normalización de relaciones con Israel, ¿sabes cuáles son esas naciones?

Creo que esta declaración fue hecha como parte de su campaña electoral. Durante más de tres años fracasó en su política de chantaje y estilo gánster contra Palestina y nuestro pueblo y, por lo tanto, ahora tiene que mostrar cierto éxito a menos de dos meses de las elecciones. Sabemos que están hablando con muchos países, presionando todo lo posible, chantajeando a algunos de ellos. Este no es el punto. Podrían normalizar las relaciones con todos, pero Palestina siempre seguirá siendo el núcleo del problema.

Existen analistas que han señalado que esos acuerdos muestran un fracaso de la diplomacia palestina, ¿está de acuerdo con esa afirmación?

Damos la bienvenida a las críticas y es importante hacer un buen uso de ellas para mejorar nuestro desempeño. Palestina es una causa sagrada y merece más de lo que cualquiera de nosotros podría dar. Pero para poner las cosas en contexto, recuerde que aquí está hablando de una campaña viciosa del gobierno de Estados Unidos. ¿Podría mencionar un solo gobierno que se ha enfrentado al gobierno de Trump más que nosotros? Al final, nuestra lucha no ha sido sólo por el bien de nuestros derechos, sino que también por un orden mundial basado en leyes. Sé que hay muchos gobiernos en todo el mundo que nos agradecen por adoptar esta posición de principios. Nadie dijo que no pagaríamos ningún precio por hacer eso.

Emiratos Árabes Unidos y Bahrein han dicho que no han olvidado a los palestinos y se supone que el acuerdo entre Israel y los Emiratos detiene el plan de anexión. ¿Se detuvieron esos planes? ¿Cómo es la situación ahora mismo?

Es solo cuestión de mirar los acuerdos para saber que no tienen nada que ver con Palestina. No hay ninguna referencia a detener la anexión, ninguna referencia a la frontera de 1967 o a Jerusalén Este, además de no tener ninguna referencia al derecho internacional o las resoluciones de la ONU. Incluso en sus propias declaraciones dejaron de mencionar esos conceptos con respecto a Palestina. Hay un proceso en curso de anexión de facto que nunca se detuvo y es solo cuestión de mirar alrededor de las demoliciones diarias de viviendas palestinas, expropiaciones de tierras y expansión de asentamientos ilegales.