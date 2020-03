OMS coloca a Europa al centro de la pandemia y crece alerta

En lo que ha sido considerado como un “hito trágico”, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia de coronavirus, ya que registra más casos y muertes que el resto del mundo, excluyendo a China. Así, advirtió que en el Viejo Continente se notifican más casos diarios de los que se confirmaron en China durante el peak del brote.

De hecho, Italia, uno de los países más afectados, registró una cifra récord de 250 muertos en las últimas 24 horas, según informó ayer la agencia de Protección Civil. Hasta ahora, el país suma casi 15 mil casos y 1.266 muertos.

Según la Universidad Johns Hopkins, los casos de Covid-19 totalizan más de 137 mil, mientras que los muertos superan los 5.000 en 117 países y regiones, si bien la OMS amplía esta última cifra a 123.

Pese a las cifras, el director general de la OMS se mostró “animado” con el hecho de que muchos países estén siguiendo los puntos básicos recomendados por la entidad para prepararse y responder ante el coronavirus. “La mayoría de los países tienen ahora un plan nacional; la mayoría están adoptando un enfoque multisectorial y la mayoría tienen capacidad para realizar pruebas de laboratorio” , indicó.

En ese sentido, el Presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció ayer estado de emergencia nacional, liberando US$ 50.000 millones en fondos federales para combatir la pandemia. También señaló que no aplicaría intereses a los préstamos estudiantiles y que estaba comprando más petróleo para llenar la reserva estratégica de EE.UU. “hasta la cima”. El país ya registra más de dos mil contagiados y 47 muertos.

El mandatario -que se saludó de la mano con los invitados a la conferencia de prensa- pidió a todos los estados del país que establezcan centros de operaciones de emergencia y anunció una asociación con el sector privado para “aumentar y acelerar enormemente nuestra capacidad de detectar” el virus.

Con todo, existe temor que Trump pueda contagiarse con el virus. Esto luego de que ayer se diera a conocer que el ministro del Interior de Australia, Peter Dutton, que está en cuarentena por coronavirus, se reunió hace días en Washington con la hija de Trump, Ivanka. Mientras que el jueves se informó que el jefe de Comunicaciones del Presidente brasileño Jair Bolsonaro, que participó de un encuentro con Trump en Florida el fin de semana pasado, había dado positivo. Al ser presionado por la prensa para que explicara por qué no se había hecho el test, Trump indicó: “No dije que no me iba a hacer la prueba. Es muy probable que me la haga”.

España: estado de alarma

Por otra parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también decretó emergencia nacional ayer en el país. En España hay registrados más de 5.000 casos y 130 muertos. El estado de alarma autoriza a limitar la circulación de personas o vehículos en horas y lugares determinados, intervenir y ocupar fábricas o locales temporalmente con excepción de domicilios privados, racionar el uso de servicios o consumo de artículos de primera necesidad e impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció además el confinamiento de toda Cataluña, para evitar que “colapse el sistema sanitario”, pero pidió a Sánchez que autorizara el cierre de puertos, aeropuertos y vías ferroviarias sobre las que no tienen competencia. b